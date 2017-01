 BMW-Aktie - WKN 519000: BMW legt 0,5 Prozent zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtNur kaum spürbar geht es heute mit dem Wert der BMW bergauf. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Automobilherstellers 44 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 86,53 Euro des Vortages und macht damit 0,51 Prozent gut. Zuletzt wird die BMW-Aktie mit 86,97 Euro gehandelt.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW auf "Neutral" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Die europäischen Autobauer dürften im laufenden Jahr von einer soliden Nachfrage aus China profitieren, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer Branchenstudie vom Dienstag. Er rechnet auf Basis einer UBS-Umfrage mit einem Absatzwachstum von 7 Prozent bei einem nur moderaten Preisdruck. Unter den Premiumherstellern habe BMW den bisherigen Spitzenplatz an seinen "Top Pick" Daimler abgegeben.

Der Wert gehört im Dax mit 0,51 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Papier liegt auf Position sechs im oberen Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.563 Punkten (unverändert 0,08 Prozent). Daher entwickelt sich die BMW-Aktie besser als der Index.

Mit einem Preis von 86,20 Euro ist der Wert am Dienstag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 87,11 Euro.

Die BMW-Aktie liegt mit 5,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 91,76 Euro beträgt. Es war am 3. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 63,38 Euro.

Auf 61,66 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 14:15 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 64,3 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der BMW-Aktie beträgt 123,75 Euro und war am 17. März 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 28. Oktober 2008 liegt bei 16,00 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

12.01.2017 Berenberg belässt BMW auf 'Hold' - Ziel 83 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BMW vor dem Hintergrund der Automesse in Detroit auf "Hold" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Schwindende zyklische Risiken seien nun im Autosektor eingepreist, aber der Optimismus am Markt schieße doch etwas über das Ziel hinaus, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Er blieb bei seiner negativen Haltung gegenüber dem Sektor./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.