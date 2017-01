 BMW-Aktie - WKN 519000: BMW legt 0,7 Prozent zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktionäre von BMW haben keinen richtigen Grund zur Freude. Bisher kann der Anteilschein unwesentlich zulegen. Aktuell erreicht der Anteilschein des Automobilproduzenten den Stand von 87,16 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,66 Prozent.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für BMW auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer Branchenstudie vom Freitag vor der Berichtssaison europäischer Autokonzerne. Die Erwartungen seien bereits sehr hoch. Entscheidend sei, wieviel Zuversicht die Unternehmen mit Blick auf 2017 ausstrahlten. Bei den Münchnern rechnet er für das vierte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 2,5 Milliarden Euro. Für das 2017 dürfte es einen vorsichtigen Ausblick geben.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 0,66 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Die Aktie liegt auf Platz 9 im oberen Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 11.621 Punkten (plus 0,21 Prozent). Daher entwickelt sich die BMW-Aktie stärker als der Index.

Mit einem Preis von 86,58 Euro ist die Aktie am Freitag in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 87,35 Euro.

Die BMW-Aktie liegt mit 5,0 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 91,76 Euro beträgt. Es war am 3. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 63,38 Euro.

Bis um 16:30 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 97,73 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 73,1 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der BMW-Aktie beträgt 123,75 Euro und war am 17. März 2015 erreicht worden. Mit 16,00 Euro wurde das Allzeit-Tief am 28. Oktober 2008 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

19.01.2017 Jefferies belässt BMW auf 'Buy' - Ziel 90 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Wachstum der Autohersteller dürfte 2017 nachgeben, die Nachfrage sei aber immer noch gesund, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Der Experte erhöhte seine 2017-er Gewinnprognosen für die meisten der von ihm beobachteten Fahrzeugbauer./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.