 BMW-Aktie - WKN 519000: BMW legt 1,1 Prozent zu

FrankfurtUm 1,1 Prozent nach oben geht es mit dem Kurs der BMW-Aktie. Aktuell gewinnt das Papier des Automobilproduzenten deutliche 99 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 86,86 Euro. Zuletzt wird das BMW-Papier mit 87,85 Euro gehandelt.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 1,14 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt bislang auf Rang elf im Mittelfeld des Index. Der Dax verzeichnet bislang 13.115 Punkte (plus 1,05 Prozent). Somit entwickelt sich die BMW-Aktie unwesentlich besser als der Index, der sich um 1,05 Prozent und 137 Punkte verbessert.

Am Donnerstag den 04.01.2018 ist die BMW-Aktie zum Preis von 87,80 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 88,34 Euro.

Die BMW-Aktie liegt bislang mit 4,1 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 91,57 Euro beträgt. Es war am 4. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 28. Juli 2017 und beträgt 77,07 Euro.

Bis um 13:30 Uhr beläuft sich der Umsatz mit der Aktie auf 47,43 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 42,3 Millionen Euro gehandelt. Am 17. März 2015 wurde mit 123,75 Euro das Allzeit-Hoch der BMW-Aktie erreicht. Mit 16,00 Euro wurde das Allzeit-Tief am 28. Oktober 2008 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

03.01.2018 Independent Research hebt Ziel für BMW auf 90 Euro - 'Halten'

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für BMW von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der aus der US-Steuerreform erwartete Sonderertrag von 0,95 bis 1,55 Milliarden Euro habe keinen Einfluss auf das Vorsteuerergebnis und den Cashflow, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das zuletzt von BMW genannte Ziel, bis 2019 eine halbe Million E-Autos zu verkaufen, sei realistisch. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2017 und 2018./kro/edh Datum der Analyse: 03.01.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

