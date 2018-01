 BMW-Aktie - WKN 519000: BMW legt mit 0,8 Prozent leicht zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Anleger der BMW-Aktie haben keinen richtigen Grund zur Freude. Derzeit kann der Anteilschein geringfügig zulegen. Zuletzt erreicht der Anteilschein des Automobilproduzenten den Stand von 87,07 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,78 Prozent.

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für BMW von 88 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der aus der US-Steuerreform erwartete Sonderertrag von 0,95 bis 1,55 Milliarden Euro habe keinen Einfluss auf das Vorsteuerergebnis und den Cashflow, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das zuletzt von BMW genannte Ziel, bis 2019 eine halbe Million E-Autos zu verkaufen, sei realistisch. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2017 und 2018.

Das Wertpapier gehört im Dax mit 0,78 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert liegt bislang auf Platz zwölf im Mittelfeld des Performance-Index. Bislang notiert der Dax 12.934 Punkte (plus 0,49 Prozent). Somit entwickelt sich die BMW-Aktie stärker als der Index, der sich um 63 Punkte und 0,49 Prozent verbessert.

Am Mittwoch den 03.01.2018 ist die Aktie des Automobilherstellers zum Preis von 87,00 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 87,23 Euro.

Die BMW-Aktie liegt bislang mit 5,1 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 91,76 Euro beträgt. Es war am 3. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 28. Juli 2017 und beträgt 77,07 Euro.

Auf 55,98 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 15:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 125,9 Millionen Euro gehandelt worden. Am 17. März 2015 wurde mit 123,75 Euro das Allzeit-Hoch der BMW-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 28. Oktober 2008 liegt bei 16,00 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

02.01.2018 Warburg Research belässt BMW auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BMW nach einem angekündigten Sonderertrag wegen der US-Steuerreform auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Für 2017 Jahr habe er einen Steuervorteil von etwa 1 Milliarde Euro berücksichtigt und auch die für 2018 und 2019 erwarteten Steuerquoten etwas reduziert, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf den operativen Gewinn (Ebit) und den Free Cashflow im Jahr 2017 hätten die Steuereffekte aber keine Auswirkungen./tih/edh Datum der Analyse: 02.01.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.