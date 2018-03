 BMW-Aktie - WKN 519000: BMW mit geringen Kursgewinnen von 0,9 Prozent

Der Wert des Automobilherstellers BMW gehörte mit einem Anstieg von 0,9 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Bei Börsenschluss notierte der Anteilschein mit 84,88 Euro.

BMW

FrankfurtDie Aktie des Automobilproduzenten BMW zeigte bei Börsenschluss mit einem Plus von geringfügigen 0,86 Prozent und einem Kurswert von 84,88 Euro eine positive Entwicklung im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 84,16 Euro.

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für BMW auf "Reduce" belassen. Sollten die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle auf Autoimporte tatsächlich umgesetzt werden, dürfte dies die Gewinne der deutschen Hersteller trotz ihrer Produktionswerke in den USA merklich belasten, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Am stärksten wäre wohl BMW davon betroffen, gefolgt von Daimler und Volkswagen.

Im Dax gehörte der Anteilschein mit 0,86 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Der Wert lag bei Ende des Parketthandels auf Rang 16 im Mittelfeld des Index. Der Dax schloss bei 12.245 Punkten (plus 1,08 Prozent). Damit entwickelte sich die BMW-Aktie schwächer als der Index, der sich um 131 Punkte und 1,08 Prozent verbesserte.

Am Mittwoch den 07.03.2018 war die BMW-Aktie zum Preis von 83,71 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch betrug 85,57 Euro.

Die BMW-Aktie lag bei Ende des Parketthandels mit 12,9 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 97,50 Euro beträgt. Es war am 23. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 28. Juli 2017 und beträgt 77,07 Euro.

Bis um 17:45 Uhr belief sich der Umsatz mit der Aktie auf 122,36 Millionen Euro. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 106,0 Millionen Euro gehandelt. Am 17. März 2015 wurde mit 123,75 Euro das Allzeit-Hoch der BMW-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 28. Oktober 2008 lag bei 16,00 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

06.03.2018 Kepler Cheuvreux belässt BMW auf 'Reduce' - Ziel 78 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat BMW nach ersten Schätzungen der Februar-Zulassungszahlen für Westeuropa auf "Reduce" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. PSA, BMW, Volswagen und Renault hätten am besten abgeschnitten, schrieb Analyst Thomas Besson in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die BMW-Aktien zählen für ihn aber weiterhin zu den unattraktivsten Auto-Werten, während Volkswagen und Renault unter seinen Favoriten seien./ajx/la Datum der Analyse: 06.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

