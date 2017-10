 BMW-Aktie - WKN 519000: BMW mit Kursverlusten von 1 Prozent

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDie Aktie des Automobilherstellers BMW gehört bislang mit einem Minus von 1,01 Prozent zu den klaren Verlierern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 86,42 Euro hat sie sich um 87 Cent auf 85,55 Euro verschlechtert.

Der Anteilschein gehört im Dax mit 1,01 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt bis zur Stunde auf Platz 29 in der Schlussgruppe des Performance-Index. Bis zur Stunde verzeichnet der Dax 13.000 Punkte (unverändert 0,1 Prozent). Deshalb entwickelt sich die BMW-Aktie schwächer als der Index, der sich um 13 Punkte und 0,1 Prozent verschlechtert.

Mit einem Preis von 86,44 Euro ist der Anteilschein am Mittwoch den 25.10.2017 in den Handel gegangen und erreicht zwischenzeitlich ein Tageshoch von 86,45 Euro.

Die BMW-Aktie liegt bis zur Stunde mit 6,8 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 91,76 Euro beträgt. Es war am 3. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. November 2016 und beträgt 73,40 Euro.

Auf 17,59 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 11:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 33,1 Millionen Euro gehandelt worden. Das Allzeit-Hoch der BMW-Aktie beträgt 123,75 Euro und war am 17. März 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 28. Oktober 2008 liegt bei 16,00 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

24.10.2017 Citigroup belässt BMW auf 'Sell'

Die US-Bank Citigroup hat die Aktie des Autobauers BMW auf "Sell" belassen. Der Kampf um die Deutungshoheit über die Zukunft des Dieselmotors gehe weiter, schrieb Analyst Michael Tyndall in einer Branchenstudie vom Dienstag. Dabei scheine das Lager der Diesel-Verteidiger weiter an Boden zu verlieren. Dies gefährde besonders die Restwerte der dieselangetriebenen BMW-Leasingrückläufer./edh/gl Datum der Analyse: 24.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

