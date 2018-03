 BMW-Aktie - WKN 519000: BMW mit Kursverlusten von 1 Prozent

Der Wert des Automobilproduzenten BMW gehörte mit einem Minus von 1 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Am Ende des Handelstages wurde der Anteilschein mit 87,25 Euro notiert.

BMW

FrankfurtUnmerklich bergab ging es mit dem Kurs des BMW-Anteilscheins. Bis zum Ende des Handelstages verlor der Schein des Automobilproduzenten, der beim letzten Börsenschluss mit 88,12 Euro notierte, 87 Cent (0,99 Prozent). Zuletzt wird die BMW-Aktie mit 87,25 Euro gehandelt.

Der Wert gehörte im Dax mit 0,99 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie lag bei Börsenschluss auf Platz 24 im unteren Drittel des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.378 Punkten (minus 0,6 Prozent). Deshalb entwickelte sich die BMW-Aktie schlechter als der Index, der sich um 74 Punkte und 0,6 Prozent verschlechterte.

Mit einem Preis von 88,33 Euro war die Aktie am Montag den 19.02.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 88,46 Euro.

Die BMW-Aktie lag bei Börsenschluss mit 10,5 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 97,50 Euro beträgt. Es war am 23. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 28. Juli 2017 und beträgt 77,07 Euro.

Auf 60,41 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 106,5 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der BMW-Aktie betrug 123,75 Euro und war am 17. März 2015 erreicht worden. Mit 16,00 Euro wurde das Allzeit-Tief am 28. Oktober 2008 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

14.02.2018 Morgan Stanley belässt BMW auf 'Underweight' - Ziel 90 Euro

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat BMW nach Absatzzahlen für Januar auf "Underweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Autobauer habe seine weltweiten Verkaufszahlen trotz einer hohen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr um knapp 4 Prozent gesteigert, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bereinigt um China sei die Entwicklung aber schwach gewesen. Zudem könnte der Gewinn 2018 stagnieren./gl/edh Datum der Analyse: 13.02.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

