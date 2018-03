 BMW-Aktie - WKN 519000: BMW mit wenig Bewegung

Ohne große Bewegung zeigte sich der Wert des Automobilherstellers BMW . Beim Handelsende notierte der Wert mit 85,15 Euro.

BMW

FrankfurtDie Aktionäre der BMW-Aktie hatten keinen richtigen Grund zur Freude. Bis zum Börsenschluss konnte der Anteilschein unwesentlich zulegen. Zuletzt erreicht der Anteilschein des Automobilherstellers den Stand von 85,15 Euro und verbesserte sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,21 Prozent.

Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für BMW nach Eckdaten für 2017 auf "Halten" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Autobauer habe seine Ziele erreicht, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Dividendenvorschlag von 4 Euro je Anteilsschein für 2017 habe positiv überrascht.

Die Aktie gehörte im Dax mit 0,21 Prozent Plus zu den Gewinnbringern des Tages. Das Wertpapier lag bei Börsenschluss auf Platz zehn im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax schloss bei 12.334 Punkten (minus 0,17 Prozent). Damit entwickelte sich die BMW-Aktie stärker als der Index, der sich um 0,17 Prozent und 21 Punkte verschlechterte.

Mit einem Preis von 84,97 Euro war der Anteilschein am Freitag den 09.03.2018 in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 85,61 Euro.

Die BMW-Aktie lag bei Börsenschluss mit 12,7 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 97,50 Euro beträgt. Es war am 23. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 28. Juli 2017 und beträgt 77,07 Euro.

Auf 103,72 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 214,5 Millionen Euro gehandelt worden. Am 17. März 2015 wurde mit 123,75 Euro das Allzeit-Hoch der BMW-Aktie erreicht. Mit 16,00 Euro wurde das Allzeit-Tief am 28. Oktober 2008 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

08.03.2018 JPMorgan belässt BMW auf 'Underweight' - Ziel 90 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat BMW nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Insgesamt habe der Autobauer nicht überrascht, sondern die trotz gestiegener Ausgaben erwartete ordentliche operative Entwicklung bestätigt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/mis Datum der Analyse: 08.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.