 BMW-Aktie - WKN 519000: BMW nahezu konstant

FrankfurtDer Wert des Automobilherstellers BMW kann sich aktuell behaupten. Im Vergleich zum Vortag von 89,87 Euro bleibt der Kurs unverändert.

Im Dax gehört die Aktie aktuell zu den Gewinn-neutralen Werten des Tages. Der Wert liegt aktuell auf Platz 17 im Mittelfeld des Performance-Index. Der Dax realisiert aktuell 13.467 Punkte (plus 0,2 Prozent). Somit entwickelt sich die BMW-Aktie unwesentlich schwächer als der Index, der sich um 0,2 Prozent und 26 Punkte verbessert.

Am Freitag den 03.11.2017 ist die Aktie des Automobilherstellers zum Preis von 89,70 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 90,50 Euro.

Die BMW-Aktie liegt aktuell mit 2,0 Prozent geringfügig unter dem 52-Wochen-Hoch, das 91,76 Euro beträgt. Es war am 3. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 9. November 2016 und beträgt 73,40 Euro.

Auf 59,08 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 14:15 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 58,0 Millionen Euro gehandelt. Das Allzeit-Hoch der BMW-Aktie beträgt 123,75 Euro und war am 17. März 2015 erreicht worden. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 28. Oktober 2008 liegt bei 16,00 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

01.11.2017 Bernstein belässt BMW auf 'Market-Perform' - Ziel 85 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW angesichts der in Aussicht stehenden neuen EU-Gesetze zum Schadstoffausstoß auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Zeiten für die Autohersteller würden schwieriger, aber die Branche habe noch etwas Luft, sich um neue Technologien zu kümmern, schrieb Analyst Max Warburton in einer Studie vom Mittwoch. Kurzfristig seien die Aussichten für die Gewinne der Autobauer sehr gut. Aktien von Zulieferern seien etwas höher bewertet, allerdings profitierten Conti und Valeo auch von künftigen Aufträgen für Antriebstechnologie./ajx/ck Datum der Analyse: 01.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.