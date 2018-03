 BMW-Aktie - WKN 519000: BMW praktisch unverändert

Ohne große Bewegung zeigt sich die Aktie des Automobilproduzenten BMW . Der Wert notiert bislang mit 84,53 Euro.

BMW

FrankfurtDie Aktionäre des BMW-Papieres haben keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Derzeit gibt die Aktie des Automobilproduzenten im Vergleich zu den anderen Werten im Index mit 33 Cent unbedeutend nach. Der Anteilschein erreicht den Stand von 84,53 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,39 Prozent verschlechtert.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 0,39 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier liegt aktuell auf Position 25 im unteren Drittel des Index. Der Dax verzeichnet aktuell 12.322 Punkte (plus 0,63 Prozent). Daher entwickelt sich die BMW-Aktie schwächer als der Index, der sich um 77 Punkte und 0,63 Prozent verbessert.

Am Donnerstag den 08.03.2018 ist die BMW-Aktie zum Preis von 84,59 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 85,94 Euro.

Die BMW-Aktie liegt aktuell mit 13,3 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 97,50 Euro beträgt. Es war am 23. Januar 2018 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 28. Juli 2017 und beträgt 77,07 Euro.

Auf 195,89 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 17:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 96,6 Millionen Euro gehandelt worden. Am 17. März 2015 wurde mit 123,75 Euro das Allzeit-Hoch der BMW-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 28. Oktober 2008 liegt bei 16,00 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

07.03.2018 Kepler Cheuvreux belässt BMW auf 'Reduce'

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für BMW auf "Reduce" belassen. Sollten die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle auf Autoimporte tatsächlich umgesetzt werden, dürfte dies die Gewinne der deutschen Hersteller trotz ihrer Produktionswerke in den USA merklich belasten, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Am stärksten wäre wohl BMW davon betroffen, gefolgt von Daimler und Volkswagen./edh/bek Datum der Analyse: 07.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.