 BMW-Aktie - WKN 519000: BMW verzeichnet mit 1 Prozent geringe Verluste

FrankfurtDie Aktie des Automobilherstellers BMW gehört mit einem Rückgang von unmerklichen 0,98 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 87,71 Euro hat sie sich um 86 Cent unwesentlich auf 86,85 Euro unwesentlich verschlechtert.

Im Dax gehört der Anteilschein mit 0,98 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Schein liegt auf Rang 27 in der Schlussgruppe des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.523 Punkten (plus 0,12 Prozent). Daher entwickelt sich die BMW-Aktie schlechter als der Index.

Mit einem Preis von 87,53 Euro ist die Aktie am Mittwoch in den Handel gegangen und erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 87,53 Euro.

Die BMW-Aktie liegt mit 5,4 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 91,76 Euro beträgt. Es war am 3. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 6. Juli 2016 und beträgt 63,38 Euro.

Auf 85,36 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 16:45 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt waren am Vortag Papiere im Wert von 100,2 Millionen Euro gehandelt worden. Am 17. März 2015 wurde mit 123,75 Euro das Allzeit-Hoch der BMW-Aktie erreicht. Das Allzeit-Tief seit dem Börsengang am 28. Oktober 2008 liegt bei 16,00 Euro.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

02.05.2017 Barclays belässt BMW auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro

Die britische Investmentbank Barclays hat BMW auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analystin Kristina Church verwies in einer Studie vom Dienstag auf aktuelle Untersuchungen der US-Bundesbehörde International Trade Commission gegen BMW und 24 andere Autohersteller und -zulieferer wegen möglicher Patentrechtsverletzungen bei Thermoplastik-Komponenten./ck/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Börsenbericht wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.