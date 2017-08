 BMW-Aktie - WKN 519000: BMW verzeichnet mit 1 Prozent geringe Verluste

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtEnttäuschung bei den Anlegern von BMW. Aktuell fällt die Aktie des Automobilproduzenten auf den Stand von 80,52 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1,02 Prozent verschlechtert.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe das Kurzziel wegen konservativerer Annahmen über die Langlebigkeit des aktuellen Geschäftsmodells des Münchener Autobauers gesenkt, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer Studie zu deutschen Autobauern vom Montag. Die Ergebnisqualität, die Bilanzstärke und die unterbewertete Elektrifizierungsstrategie allerdings sprächen allerdings weiterhin für sein positives Anlageurteil über BMW.

Im Dax gehört das Wertpapier mit 1,02 Prozent Minus zu den Verlustbringern des Tages. Der Wert liegt auf Position 24 im unteren Drittel des Index. Der Dax liegt derzeit bei 12.228 Punkten (minus 0,57 Prozent). Damit entwickelt sich die BMW-Aktie schlechter als der Index.

Am Montag ist die BMW-Aktie zum Preis von 81,57 Euro in den Handel gestartet. Das Tageshoch beträgt 81,90 Euro.

Die BMW-Aktie liegt mit 12,2 Prozent deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch, das 91,76 Euro beträgt. Es war am 3. Januar 2017 erreicht worden. Das 52-Wochen-Tief stammt vom 30. September 2016 und beträgt 72,02 Euro.

Auf 47,86 Millionen Euro Umsatz kam die Aktie bis um 16:15 Uhr. Am vorausgehenden Handelstag wurden zur gleichen Zeit Papiere im Wert von 97,0 Millionen Euro gehandelt. Am 17. März 2015 wurde mit 123,75 Euro das Allzeit-Hoch der BMW-Aktie erreicht. Mit 16,00 Euro wurde das Allzeit-Tief am 28. Oktober 2008 erreicht.

Analystenkommentare (via dpa-AFX)

04.08.2017 Goldman belässt BMW auf 'Neutral' - Ziel 84 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BMW auf "Neutral" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien zwar solide gewesen, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Freitag. Im zweiten Halbjahr drohe jedoch Gegenwind./ag/zb Datum der Analyse: 04.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

