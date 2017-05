 Börsenbericht MDax: Eintrübung für den MDax - Leoni mit deutlichen Kursgewinnen

FrankfurtZur Zeit steht der MDax bei 25.107 Punkten und hat damit 0,32 Prozent nachgegeben. 44 Prozent der Aktien zeigen bislang eine positive und 56 Prozent eine negative Entwicklung. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Gea Group mit 66,41 Millionen Euro Umsatz, Leoni mit 38,67 Millionen Euro und Brenntag mit 35,74 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Kabelspezialisten Leoni mit 8,87 Prozent, Schaeffler mit 2,35 Prozent und des Chemiekonzerns Lanxess mit 1,53 Prozent Anstieg. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine des Anlagenherstellers Gea Group mit 5,16 Prozent, des Chemikalienhändlers Brenntag mit 4,22 Prozent und Covestro mit 2,24 Prozent Verlust.

Tops

Freude bei den Anlegern von Leoni. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index sehr klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Kabelspezialisten den aktuellen Stand von 55,35 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages um 8,87 Prozent verbessern. Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Leoni nach Zahlen von 55 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer sei stark in das Jahr 2017 gestartet und nun auf dem Weg, das obere Ende seines Jahresziels für das operative Ergebnis (Ebit) zu erreichen, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer Studie vom Mittwoch. Das höhere Kursziel spiegele unter anderem seine auf 4,5 Prozent angehobene Schätzung für die langfristige Ebit-Marge wider.

Bergauf geht es heute mit dem Wert von Schaeffler. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein 37 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 15,56 Euro und macht damit deutliche 2,35 Prozent gut. Zuletzt wurde Schaeffler mit 15,93 Euro gehandelt.

Die Aktie des Chemieunternehmens Lanxess gehört heute mit einem Zuwachs von 1,53 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 67,42 Euro kann sich das Papier des Chemiekonzerns um klare 1,03 Euro auf 68,45 Euro verbessern.

Flops

Nach unten um 5,16 Prozent geht es mit dem Kurs von Gea Group. Aktuell verliert der Wert des Maschinenbauers, der am vorigen Börsentag mit 39,51 Euro aus dem Handel gegangen ist, 2,04 Euro (5,16 Prozent). Zuletzt wird Gea Group mit 37,47 Euro notiert. Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für die Gea Group nach der Telefonkonferenz zu den Erstquartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Maschinenbauer habe Kosten für "strategische Projekte" deutlich gemacht, die eine 11-prozentige Kürzung des Ausblicks für den operativen Gewinn (Ebit) bedeuteten, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer Studie vom Mittwoch. Dies habe nicht nur ihn, sondern auch den Konsens überrascht.

Die Aktie des Chemikalienhändlers Brenntag gehört mit einer negativen Entwicklung von 4,22 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 56,18 Euro hat sie sich um 2,37 Euro auf 53,81 Euro verschlechtert. Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Brenntag nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Chemikalienhändler sei schwächer als erwartet ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer Studie vom Mittwoch in einer ersten Einschätzung. Es sei wahrscheinlich, dass er seine Gewinnerwartungen moderat nach unten korrigieren werde.

Bergab geht es heute mit dem Wert von Covestro. Bis zur Stunde verliert der Wert klare 1,59 Euro und notiert mit 2,24 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 71,10 Euro. Zuletzt wird Covestro mit 69,51 Euro gehandelt.

Analysten-Report

10.05.2017 Goldman belässt Gea Group auf 'Neutral' - Ziel 36 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Gea Group nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Resultate des Maschinenbauers hätten für etwas Beruhigung gesorgt, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer Studie vom Mittwoch. So seien die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ein wenig gestiegen, auch wenn das Umlaufvermögen weiterhin hoch sei. Gleichwohl bleibe das Marktumfeld weiterhin eingetrübt./la/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.05.2017 Berenberg belässt Gea Group auf 'Sell' - Ziel 36 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für die Gea Group nach der Telefonkonferenz zu den Erstquartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Maschinenbauer habe Kosten für "strategische Projekte" deutlich gemacht, die eine 11-prozentige Kürzung des Ausblicks für den operativen Gewinn (Ebit) bedeuteten, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer Studie vom Mittwoch. Dies habe nicht nur ihn, sondern auch den Konsens überrascht./tih/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.05.2017 Goldman senkt Zalando auf 'Buy' und Ziel 48 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Zalando nach Zahlen zum ersten Quartal von der "Conviction Buy List" gestrichen und auf "Buy" abgestuft. Das Kursziel wurde in einer Studie vom Mittwoch von 53 auf 48 Euro gesenkt. Der Online-Modehändler habe jüngst seine verkaufsfördernden Maßnahmen und die strategischen Investitionen in die Infrastruktur erhöht, so dass er nun mit einer etwas niedrigeren Gewinnmarge (Ebitda-Marge) in diesem Jahr rechne, schrieb Analyst Richard Edwards. Zudem böten die Aktien nur noch ein begrenztes Aufwärtspotenzial, begründete Edwards die Abstufung./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.05.2017 Goldman belässt Fraport auf 'Neutral' - Ziel 57 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Flughafenbetreiber habe beim operativen Ergebnis (Ebitda) enttäuscht, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer Studie vom Mittwoch. Beim Gewinn je Aktie und bei der Prognose für das Gesamtjahr hingegen habe das Unternehmen die Erwartungen erfüllt. Als stark bezeichnete Creuset zudem unter anderem die Einzelhandelserlöse und den Barmittelzufluss./la/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

