 Börsenbericht MDax: Kaum Bewegung im MDax - Aurubis bricht ein

FrankfurtDer MDax liegt derzeit bei 22.606 Punkten und damit 0,11 Prozent im Minus. Insgesamt sind 38 Prozent der Werte im Plus und 62 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der SDax mit 0,08 Prozent als auch der TecDax mit 0,49 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Aurubis mit 8,43 Millionen Euro Umsatz, MTU Aero mit 6,36 Millionen Euro und Evonik Industries mit 4,88 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Turbinenherstellers MTU Aero mit 2,56 Prozent, Schaeffler mit 2,55 Prozent und des Chemieunternehmens Wacker Chemie mit 1,20 Prozent Zuwachs. Die größten Verlierer sind die Aktien des Kupferherstellers Aurubis mit 3,72 Prozent, des Glasspezialisten Gerresheimer mit 2,51 Prozent und des Düngemittelherstellers K+S mit 1,74 Prozent Rückgang.

Tops

Bergauf geht es heute mit dem Wert von MTU Aero. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Triebwerkherstellers 2,90 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 113,50 Euro und macht damit deutliche 2,56 Prozent gut. Zuletzt wurde MTU Aero mit 116,40 Euro gehandelt.

Die Aktie Schaeffler gehört heute mit einem Anstieg von 2,55 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 14,12 Euro kann sich das Papier um klare 36 Cent auf 14,48 Euro verbessern.

Die Anteilseigner von Wacker Chemie können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Chemiekonzerns den aktuellen Stand von 109,75 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,2 Prozent zulegen.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von Aurubis. Aktuell fällt die Aktie des Rohstoffkonzerns auf den Stand von 53,79 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 3,72 Prozent verschlechtert.

Die Anleger von Gerresheimer können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Glasunternehmens deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 74,44 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,51 Prozent verschlechtert.

Nach unten um 1,74 Prozent geht es mit dem Kurs von K+S. Aktuell verliert der Wert des Düngemittelherstellers, der am vorigen Börsentag mit 23,85 Euro aus dem Handel gegangen ist, 42 Cent (1,74 Prozent). Zuletzt wird K+S mit 23,43 Euro notiert.

Analysten-Report

18.01.2017 Goldman hebt Ziel für Covestro auf 48 Euro - 'Sell'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Covestro von 46 auf 48 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Stephen Benson überarbeitete mit Blick auf die anstehenden Jahreszahlen seine Schätzungen. Sein neues Kursziel bedeute aber noch 25 Prozent Abwärtspotenzial für die Aktie. Denn die Bewertung der Bayer-Kunststofftochter, aber auch deren Gewinne seien auf ihrem Höhepunkt angekommen. Angesichts der hohen Rohstoff-Abhängigkeit und der zyklisch bedingt schwankenden Ergebnisse hält Benson aber einen hohen Abschlag auf den Wettbewerb für gerechtfertigt./tav/zb begründete das Studie vom Mittwoch./ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.01.2017 Deutsche Bank hebt Gerresheimer auf 'Buy' und Ziel auf 82 Euro

Die Deutsche Bank hat Gerresheimer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 73 auf 82 Euro angehoben. Analyst Falko Friedrichs begründete seine Kaufempfehlung für die Aktie mit deren aktuell günstiger Bewertung und verbesserten Margenperspektiven des Verpackungsspezialisten. Zudem habe er seine Gewinnprognose (EPS) für die kommenden Jahre um jeweils 10 Prozent erhöht, schrieb der Experte in einer Studie vom Mittwoch./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.01.2017 Goldman belässt Zalando auf 'Conviction Buy List' - Ziel 55 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando nach vorläufigen Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Modehändler habe auf der Umsatzseite die Erwartungen verfehlt, dabei aber überraschend starke Margen erzielt, schrieb Analyst Carl Hazeley in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte passte seine Annahmen entsprechend an, hält aber an seinen langfristigen Prognosen weitestgehend fest./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.01.2017 HSBC hebt Ziel für Covestro auf 50 Euro - 'Reduce'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Covestro von 40 auf 50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Analyst Sriharsha Pappu begründete das neue Kursziel in einer Studie vom Mittwoch mit seinen erhöhten Umsatz- und Gewinprognosen (Ebitda) für die Jahre 2016 bis 2018. Sein bestätigtes Anlagevotum rechtfertigte er unter anderem mit dem Hinweis, dass die Aktie des Kunststoffproduzenten seit Anfang 2016 um rund 85 Prozent gestiegen sei./edh/stb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

