 Börsenbericht MDax: Kaum Bewegung im MDax - Leoni gewinnt deutlich

FrankfurtDer MDax liegt derzeit bei 24.870 Punkten und damit 0,23 Prozent im Minus. Insgesamt sind 60 Prozent der Werte im Plus und 40 Prozent der Aktien im Minus. Auf der anderen Seite gewinnen sowohl der SDax mit 0,50 Prozent als auch der TecDax mit 0,22 Prozent. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Kion Group mit 20,08 Millionen Euro Umsatz, Osram Licht mit 18,28 Millionen Euro und Covestro mit 17,60 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Kabelspezialisten Leoni mit 3,87 Prozent, des Immobilienkonzerns LEG Immobilien mit 1,61 Prozent und des Immobilienkonzerns Deutsche Wohnen mit 1,47 Prozent Kursgewinn. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Industriekonzerns Airbus Group mit 2,94 Prozent, des Spezialmaschinenbauers Gea Group mit 1,44 Prozent und des Düngemittelherstellers K+S mit 1,26 Prozent Verlust.

Tops

Die Anleger von Leoni können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Automobilzulieferers den aktuellen Stand von 51,83 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 3,87 Prozent zulegen.

Der Wert des Immobilienkonzerns LEG Immobilien gehört heute mit einem Plus von 1,61 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 81,52 Euro kann sich das Papier des Immobilienunternehmens um klare 1,31 Euro auf 82,83 Euro verbessern.

Aufwärts geht es heute mit dem Wert von Deutsche Wohnen. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Immobilienunternehmens 50 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 33,77 Euro und macht damit deutliche 1,47 Prozent gut. Zuletzt wurde Deutsche Wohnen mit 34,27 Euro gehandelt.

Flops

Die Anleger von Airbus Group können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 72,38 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,94 Prozent verschlechtert. Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebita) des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns sei schwächer als vom Markt erwartet, habe aber die UBS-Prognose übertroffen, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer Studie vom Donnerstag.

Abwärts um 1,44 Prozent geht es mit dem Kurs von Gea Group. Aktuell verliert der Wert des Anlagenkonzerns, der am vorigen Börsentag mit 35,86 Euro aus dem Handel gegangen ist, 52 Cent (1,44 Prozent). Zuletzt wird Gea Group mit 35,35 Euro notiert.

Die Aktie des Düngemittelherstellers K+S gehört mit einem Rückgang von 1,26 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 22,58 Euro hat sie sich um 29 Cent auf 22,30 Euro verschlechtert.

Analysten-Report

27.07.2017 HSBC hebt Ziel für Kion auf 77 Euro - 'Buy'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Kion nach Zahlen von 72 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller profitiere von einem vorzüglichen Marktumfeld, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Donnerstag. Er sieht deshalb in den Halbjahreszahlen einen positiven Grundtenor und hob seine Schätzungen an. Beim bestätigten Ausblick tendiere er an das obere Ende der Zielspanne./tih/la Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.07.2017 HSBC belässt Uniper auf 'Hold' - Ziel 18,90 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Uniper auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,90 Euro belassen. Die Einführung von IFRS 16 dürfte die Leasingbilanzierung ab 2019 beeinflussen, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Branchenstudie zu europäischen Versorgern vom Donnerstag. Auf den ersten Blick dürften die Auswirkungen aber begrenzt sein. Auch Ratingagenturen hätten die Anpassungen bereits berücksichtigt./tih/la Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.07.2017 HSBC belässt Innogy auf 'Hold' - Ziel 36 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Innogy auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Einführung von IFRS 16 dürfte die Leasingbilanzierung ab 2019 beeinflussen, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Branchenstudie zu europäischen Versorgern vom Donnerstag. Auf den ersten Blick dürften die Auswirkungen aber begrenzt sein. Auch Ratingagenturen hätten die Anpassungen bereits berücksichtigt./tih/la Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.07.2017 UBS belässt Osram auf 'Buy' - Ziel 86 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Osram nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Aus eigener Kraft sei das Wachstum besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sven Weier in einer Studie vom Donnerstag. Er verwies dabei vor allem auf überraschend gute Margen im Geschäft mit optischen Halbleitern. Der Bereich Lighting Solutions habe erwartungsgemäß schwach abgeschnitten./tih/la Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

