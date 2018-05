 Börsenbericht MDax: Kaum Bewegung im MDax

Der MDax verzeichnete am Freitag bei Handelsschluss unwesentliche Verluste. Die besten Kursentwicklungen notierten Kion Group, Ceconomy und Dürr.

MDax bewegt sich seitwärts

FrankfurtBei Börsenschluss schloss der MDax bei 26.820 Punkten und damit auf dem Niveau des gestrigen Börsenschlusses. Insgesamt waren 48 Prozent der Werte im Plus und 52 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der SDax mit 0,11 Prozent als auch der TecDax mit 0,02 Prozent verzeichneten bei Börsenschluss ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Dürr mit 27,75 Millionen Euro Umsatz, Osram Licht mit 27,70 Millionen Euro und K+S mit 21,51 Millionen Euro.

Am meisten freuen gewannen sich bei Handelsende die Anteilseigner des Gabelstapler-Produzenten Kion Group mit 2,68 Prozent, des Handelsunternehmens Ceconomy mit 2,36 Prozent und des Lackiermaschinen-Spezialisten Dürr mit 2,15 Prozent Anstieg. Die größten Verlierer sind die Aktien des Immobilienunternehmens LEG Immobilien mit 2,88 Prozent, des Chemiekonzerns K+S mit 2,21 Prozent und des Rohstoffkonzerns Aurubis mit 1,92 Prozent Rückgang.

Die Aktionäre von Kion Group-Aktien konnten sich freuen. Bei Handelsschluss erreichte das Papier des Lagertechnik-Spezialisten den Stand von 73,54 Euro und konnte damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,68 Prozent zulegen.

Um 2,36 Prozent bergauf ging es bis zum Ende des Parketthandels mit dem Ceconomy-Kurs. Am Ende des Handelstages gewann der Wert des Groß- und Einzelhändlers deutliche 22 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 9,31 Euro. Zuletzt wurde Ceconomy mit 9,53 Euro gehandelt.

Die Aktie des Maschinenbauers Dürr, die beim letzten Börsenschluss mit 94,00 Euro notierte, zeigte mit 2,15 Prozent Plus und einem Kurswert von 96,02 Euro eine positive Entwicklung.

Bergab ging es heute mit dem LEG Immobilien-Kurs. Bis zum Handelsschluss verlor der Wert des Wohnungsunternehmens deutliche 2,74 Euro und notierte mit 2,88 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 95,04 Euro. Zuletzt wurde LEG Immobilien mit 92,30 Euro gehandelt.

Die Aktie des Düngemittelherstellers K+S gehörte mit einer negativen Entwicklung von 2,21 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 24,85 Euro hatte sie sich um 55 Cent auf 24,30 Euro verschlechtert.

Abwärts um 1,92 Prozent ging es mit dem Kurs von Aurubis-Aktien. Bis zum Börsenschluss verlor der Wert des Kupferherstellers, der am vorigen Börsentag mit 74,96 Euro aus dem Handel gegangen ist, 1,44 Euro (1,92 Prozent). Zuletzt wurde Aurubis mit 73,52 Euro notiert. Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Aurubis auf "Halten" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen seien solide und erfüllten die Zielwerte, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ansonsten biete der Bericht zum zweiten Quartal keine größeren Überraschungen.

18.05.2018 Independent belässt Hochtief auf 'Halten' - Ziel 156 Euro

Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Hochtief auf "Halten" mit einem Kursziel von 156 Euro belassen. Nach dem erfolgreichen Übernahmeangebot für den spanischen Mautstraßenbetreiber Albertis sei die Sqeeze-Out-Schwelle noch nicht erreicht, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein Delisting könne jedoch über eine außerordentliche Hauptversammlung immer noch erreicht werden./mf/ag Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.05.2018 Independent Research belässt Aurubis auf 'Halten' - Ziel 79 Euro

Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Aurubis auf "Halten" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen seien solide und erfüllten die Zielwerte, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ansonsten biete der Bericht zum zweiten Quartal keine größeren Überraschungen./mf/jha/ Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.05.2018 Independent Research hebt Ziel für Salzgitter an - 'Halten'

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Salzgitter AG nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal von 48 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Es habe im Vergleich zu den vorab mitgeteilten Eckdaten keine Überraschungen gegeben, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sowohl auf der Umsatz- als auch der Ergebnisseite hätten die Unternehmensbereiche kein einheitliches Bild abgegeben./ck/ag Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

18.05.2018 UBS hebt Ziel für Grand City Properties auf 26 Euro - 'Buy'

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Grand City Properties nach Zahlen für das erste Quartal von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Immobilienkonzern habe solide Resultate vorgelegt, hinke der Konkurrenz aber ein wenig hinterher, schrieb Analyst Charles Boissier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Offenlegung von Zahlen sei Grand City zuletzt wesentlich besser geworden, lobte der Experte./ajx/ag Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

