 Börsenbericht MDax: Leichter Aufwärtstrend beim MDax

FrankfurtDer MDax notiert derzeit bei 25.244 Punkten und hat damit 0,57 Prozent gewonnen. 78 Prozent der Aktien zeigen bis jetzt eine positive und 22 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,92 Prozent als auch der TecDax mit 0,55 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute K+S mit 34,62 Millionen Euro Umsatz, Gea Group mit 29,83 Millionen Euro und Hannover Rück mit 23,62 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Düngemittelherstellers K+S mit 2,59 Prozent, des Chemiekonzerns Evonik Industries mit 2,30 Prozent und des Zuckerproduzenten Südzucker mit 2,24 Prozent Anstieg. Zu den größten Verlierern gehören die Aktien des Flughafen-Konzerns Fraport mit 1,79 Prozent, Schaeffler mit 1,67 Prozent und des Automobilzulieferers Leoni mit 0,80 Prozent Verlust.

Tops

Der Anteilschein des Auftausalzproduzenten K+S gehört heute mit einem Plus von 2,59 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 22,55 Euro kann sich das Papier des Auftausalzproduzenten um klare 59 Cent auf 23,13 Euro verbessern. Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen für das erste Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit I) habe die Markterwartungen leicht verfehlt, seine eigene aber übertroffen, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Dienstag. Bereinigt um den Sondereffekt einer Einmalzahlung an die Mitarbeiter habe der Gewinn je Aktie die Konsensschätzungen aber übertroffen.

Aufwärts geht es heute mit dem Wert von Evonik Industries. Bis zur Stunde gewinnt der Wert der Chemiefirma 71 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 30,90 Euro und macht damit deutliche 2,3 Prozent gut. Zuletzt wurde Evonik Industries mit 31,61 Euro gehandelt. Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Evonik von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 31,50 auf 36,00 Euro angehoben. Positive Aspekte wie das Ende des Preisrutsches beim Kernprodukt Methionin oder die Übernahme von Metex seien noch nicht im Kurs eingepreist, schrieb Analyst Thomas Swoboda in einer Studie vom Dienstag. Der Experte hält die Papiere des Spezialchemiekonzerns für zu niedrig bewertet.

Freude bei den Anlegern von Südzucker. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Zuckerproduzenten den aktuellen Stand von 20,09 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um 2,24 Prozent verbessern.

Flops

Die Aktionäre von Fraport können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Flughafen-Konzerns klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 72,87 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,79 Prozent verschlechtert. Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen für das erste Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Flughafenbetreiber habe im saisonal eher schwachen ersten Quartal Fortschritte gemacht, schrieb Analyst Damian Brewer in einer Studie vom Dienstag. Damit sei er in diesem Jahr auf einem guten Weg. Im zweiten Quartal sei zusätzliches Wachstum durch die Öffnung des Frankfurter Flughafens für Billigflieger wie Ryanair zu erwarten.

Nach unten um 1,67 Prozent geht es mit dem Kurs von Schaeffler. Aktuell verliert der Wert, der am vorigen Börsentag mit 15,84 Euro aus dem Handel gegangen ist, 27 Cent (1,67 Prozent). Zuletzt wird Schaeffler mit 15,58 Euro notiert.

Die Aktie des Kabelspezialisten Leoni gehört mit einem Minus von 0,8 Prozent gleichfalls zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 51,42 Euro hat sie sich um 41 Cent unwesentlich auf 51,01 Euro unwesentlich verschlechtert.

Analysten-Report

09.05.2017 Goldman senkt Ziel für Innogy auf 34,80 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Innogy von 35,50 auf 34,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auf dem europäischen Strommarkt seien vor allem britische und italienische Anbieter und weniger die deutschen oder spanischen Unternehmen von der Verschärfung des Wettbewerbs beziehungsweise von regulatorischen Eingriffen betroffen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Dienstag. Gandolfi senkte seine Prognose für den Gewinn je Aktie von Innogy im Zeitraum von 2017 bis 2025./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

09.05.2017 SocGen hebt Evonik auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Evonik von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 31,50 auf 36,00 Euro angehoben. Positive Aspekte wie das Ende des Preisrutsches beim Kernprodukt Methionin oder die Übernahme von Metex seien noch nicht im Kurs eingepreist, schrieb Analyst Thomas Swoboda in einer Studie vom Dienstag. Der Experte hält die Papiere des Spezialchemiekonzerns für zu niedrig bewertet./ag/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

09.05.2017 Bernstein belässt K+S auf 'Market-Perform' - Ziel 20 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für K+S nach Zahlen für das erste Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit I) habe die Markterwartungen leicht verfehlt, seine eigene aber übertroffen, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Dienstag. Bereinigt um den Sondereffekt einer Einmalzahlung an die Mitarbeiter habe der Gewinn je Aktie die Konsensschätzungen aber übertroffen./tih/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

09.05.2017 RBC Capital belässt Fraport auf 'Sector Perform' - Ziel 58 Euro

Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen für das erste Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Flughafenbetreiber habe im saisonal eher schwachen ersten Quartal Fortschritte gemacht, schrieb Analyst Damian Brewer in einer Studie vom Dienstag. Damit sei er in diesem Jahr auf einem guten Weg. Im zweiten Quartal sei zusätzliches Wachstum durch die Öffnung des Frankfurter Flughafens für Billigflieger wie Ryanair zu erwarten./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

