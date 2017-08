 Börsenbericht MDax: MDax auf leichtem Abwärtstrend - Aurubis fällt dramatisch ab

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax notiert derzeit bei 24.683 Punkten und hat damit 0,81 Prozent verloren. 34 Prozent der Aktien zeigen zur Stunde eine positive und 66 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,41 Prozent als auch der TecDax mit 0,30 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Lanxess mit 34,01 Millionen Euro Umsatz, Kion Group mit 26,62 Millionen Euro und Zalando mit 22,32 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Automobilzulieferers Leoni mit 2,71 Prozent, des Brillenkonzerns Fielmann mit 1,22 Prozent und des Autolampen-Spezialisten Hella mit 1,04 Prozent Anstieg. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Kuperproduzenten Aurubis mit 4,54 Prozent, des Rückversicherungsunternehmens Hannover Rück mit 4,22 Prozent und des Chemieunternehmens Lanxess mit 3,51 Prozent Verlust.

Tops

Freude bei den Anlegern von Leoni. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Automobilzulieferers den aktuellen Stand von 51,88 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um 2,71 Prozent verbessern. Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Leoni nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nach dem Ergebnis für die vergangenen drei Monate erhöhte er seine Prognosen für den bereinigten operativen Gewinn leicht, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Donnerstag. Das ändere aber nichts an seiner grundsätzlichen zurückhaltenden Einstufung der Aktie.

Die Aktie des Brillenkonzerns Fielmann, die beim letzten Börsenschluss mit 70,70 Euro notierte, zeigt mit 1,22 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 71,56 Euro eine positive Entwicklung.

Um 1,04 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von Hella. Aktuell gewinnt der Wert des Automobilzulieferers klare 47 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 44,52 Euro. Zuletzt wird Hella mit 44,98 Euro gehandelt.

Flops

Die Anteilseigner von Aurubis können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Kupferherstellers klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 70,86 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 4,54 Prozent verschlechtert. Die Baader Bank hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das Ergebnis im dritten Quartal sei stark gewesen, schrieb Analyst Christian Obst in einer Studie vom Donnerstag. Das Unternehmen sei aber nach der jüngsten Rally der Aktie adäquat bewertet.

Nach unten um 4,22 Prozent geht es mit dem Kurs von Hannover Rück. Aktuell verliert der Wert des Versicherers, der am vorigen Börsentag mit 109,05 Euro aus dem Handel gegangen ist, 4,60 Euro (4,22 Prozent). Zuletzt wird Hannover Rück mit 104,45 Euro notiert. Die Baader Bank hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Das Ergebnis sei zwar etwas besser als erwartet ausgefallen, dennoch sei der Rückversicherer im Vergleich zur Konkurrenz immer noch zu hoch bewertet, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer Studie vom Donnerstag.

Die Aktie des Chemiekonzerns Lanxess gehört mit einer negativen Entwicklung von 3,51 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 66,72 Euro hat sie sich um 2,34 Euro auf 64,38 Euro verschlechtert. Die Commerzbank hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Donnerstag. Insgesamt habe der Spezialchemiekonzern ein solides Zahlenwerk abgeliefert.

Analysten-Report

10.08.2017 Bernstein hebt Ziel für Symrise auf 57 Euro - 'Underperform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen von 56 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Duftstoff- und Aromenhersteller zeige das stärkste Wachstum innerhalb der Branche, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer Studie vom Donnerstag. Mit dem organischen Umsatzplus habe Symrise die Konkurrenten Givaudan und IFF im zweiten Quartal erneut übertrumpft, was sich auch in Zukunft fortsetzen sollte. Allerdings dürften steigende Rohstoffkosten im laufenden Jahr weiter für Gegenwind sorgen./gl/zb Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.08.2017 Goldman senkt Ziel für Symrise auf 45 Euro - 'Sell'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise nach Halbjahreszahlen von 46 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Duftstoff- und Aromenhersteller habe schwach abgeschnitten und mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten die Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analystin Theodora Lee Joseph in einer Studie vom Donnerstag. Ungeachtet der erwartungsgemäßen Umsätze steige der Druck auf die Margen./gl/zb Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.08.2017 Credit Suisse senkt Fraport auf 'Underperform' - Ziel hoch

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Fraport aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 65 auf 71 Euro angehoben. Nach einem Kursanstieg von rund 50 Prozent seit Jahresbeginn berge die Aktie des Flughafenbetreibers nun Abwärtsrisiken, schrieb Analyst Arthur Truslove in einer Studie vom Donnerstag. Zudem bestehe die Gefahr, dass die zuletzt gestiegenen Gewinnerwartungen des Marktes enttäuscht würden./ck/edh Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

10.08.2017 Goldman belässt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 41 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter AG nach endgültigen Zahlen für das zweite Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Geschäftsentwicklung sei ein wenig schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Eugene King in einer Studie vom Donnerstag./gl/zb Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.