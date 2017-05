 Börsenbericht MDax: MDax auf leichtem Abwärtstrend - Hannover Rück mit deutlichen Kursverlusten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtZur Zeit steht der MDax bei 25.057 Punkten und hat damit 0,3 Prozent nachgegeben. 40 Prozent der Aktien zeigen zur Stunde eine positive und 60 Prozent eine negative Entwicklung. Auf der anderen Seite gewinnen sowohl der SDax mit 0,09 Prozent als auch der TecDax mit 0,25 Prozent. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Schaeffler mit 14,89 Millionen Euro Umsatz, Covestro mit 12,00 Millionen Euro und Gea Group mit 11,83 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Immobilienunternehmens Deutsche Wohnen mit 1,58 Prozent, des Stahlproduzenten Salzgitter mit 1,32 Prozent und des Baukonzerns Bilfinger mit 0,76 Prozent Anstieg. Die größten Verlierer sind die Aktien des Versicherungskonzerns Hannover Rück mit 5,03 Prozent, Schaeffler mit 4,91 Prozent und des TV-Konzerns RTL Group mit 4,26 Prozent Verlust.

Tops

Die Aktie des Wohnimmobilien-Konzerns Deutsche Wohnen, die beim letzten Börsenschluss mit 32,86 Euro notierte, zeigt mit 1,58 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 33,38 Euro eine positive Entwicklung.

Um 1,32 Prozent nach oben geht es heute mit dem Kurs von Salzgitter. Aktuell gewinnt der Wert des Stahlkonzerns klare 44 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 32,87 Euro. Zuletzt wird Salzgitter mit 33,30 Euro gehandelt.

Die Anteilseigner von Bilfinger können sich nicht richtig freuen, aber andererseits beruhigt sein. Bisher kann der Wert unwesentlich zulegen. Aktuell erreicht der Anteilschein des Baudienstleisters den Stand von 39,82 Euro und verbessert sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 0,76 Prozent.

Flops

Nach unten geht es heute mit dem Wert von Hannover Rück. Bis zur Stunde verliert der Wert des Versicherers sehr klare 5,75 Euro und notiert mit 5,03 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 114,35 Euro. Zuletzt wird Hannover Rück mit 108,60 Euro gehandelt. Die US-Bank Citigroup hat Hannover Rück nach Zahlen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 112 auf 110 Euro gesenkt. Der Rückversicherer habe im ersten Quartal zwar weitgehend erwartungsgemäße Ergebnisse erzielt, doch es seien einige Risiken deutlich geworden, schrieb Analyst Andrius Budnikas in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Er rechnet nun mit tendenziell sinkenden Markterwartungen über die kommenden zwölf Monate. Das Chance

Enttäuschung bei den Anlegern von Schaeffler. Aktuell fällt die Aktie auf den Stand von 15,22 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 4,91 Prozent verschlechtert.

Die Aktionäre von RTL Group können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Medienunternehmens deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 69,42 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 4,26 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

11.05.2017 S&P Global hebt Ziel für Hochtief auf 185 Euro - 'Hold'

Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Hochtief nach Zahlen zum ersten Quartal von 155 auf 185 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Baukonzern sei stark in das Jahr gestartet und habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Donnerstag. Ibrahim erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 und 2018. Allerdings seien die Aktien im historischen Vergleich hoch bewertet./la/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

11.05.2017 S&P Global senkt Ziel für Gea Group auf 30 Euro - 'Strong Sell'

Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Gea Group nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal von 33 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Strong Sell" belassen. Der etwas schwächer als gedacht ausgefallene Auftragseingang zeuge weiterhin von der Investitionszurückhaltung der Kunden aus der milchverarbeitenden Industrie sowie aus der Öl- und Gasbranche, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Donnerstag. Angesichts der steigenden wirtschaftlichen Unsicherheiten bleibe der Ausblick herausfordernd./la/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

11.05.2017 Kepler Cheuvreux belässt Ströer auf 'Buy' - Ziel 56,50 Euro

Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 56,50 Euro belassen. Operativ sei der Werbevermarkter stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Craig Abbott in einer ersten Reaktion vom Donnerstag. Der Free Cashflow sei erwartungsgemäß negativ gewesen, allerdings noch etwas deutlicher als gedacht. Insgesamt sieht er Ströer auf einem guten Weg./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

11.05.2017 Goldman belässt Axel Springer auf 'Neutral' - Ziel 51 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Axel Springer nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Resultate illustrierten die solide Entwicklung des Geschäfts mit Bezahl- und Rubrikangeboten, schrieb Analystin Katherine Tait in einer Studie vom Donnerstag. Das Geschäft mit Vermarktungsangeboten hingegen habe etwas hinterhergehinkt. Derweil könnten die zuletzt überdurchschnittlich gut gelaufenen Aktien bereits den insgesamt robusten Jahresstart widerspiegeln./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.