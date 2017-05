 Börsenbericht MDax: MDax auf leichtem Abwärtstrend - Hugo Boss mit deutlichen Kursverlusten

FrankfurtZur Zeit steht der MDax bei 24.712 Punkten und hat damit 0,45 Prozent nachgegeben. Insgesamt sind 30 Prozent der Werte im Plus und 70 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der SDax mit 0,31 Prozent als auch der TecDax mit 0,55 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Hugo Boss mit 22,92 Millionen Euro Umsatz, Salzgitter mit 5,17 Millionen Euro und Osram Licht mit 3,96 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner UNIPER mit 1,28 Prozent, Steinhoff International mit 1,09 Prozent und des Maschinenbauers Gea Group mit 0,83 Prozent Kursgewinn. Am meisten verlieren die Anteilscheine der Modefirma Hugo Boss mit 5,63 Prozent, des Internethändlers Zalando mit 2,35 Prozent und des Kuperproduzenten Aurubis mit 2,05 Prozent Rückgang.

Tops

Um 1,28 Prozent nach oben geht es heute mit dem Kurs von UNIPER. Aktuell gewinnt der Wert klare 20 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 15,20 Euro. Zuletzt wird UNIPER mit 15,39 Euro gehandelt.

Die Anteilseigner von Steinhoff International können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein den aktuellen Stand von 4,73 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,09 Prozent zulegen.

Die Aktie des Anlagenkonzerns Gea Group gehört mit einem Plus von 0,83 Prozent gleichfalls zu den nahezu konstanten Werten des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 39,19 Euro kann sie sich kaum spürbar um 33 Cent auf 39,51 Euro verbessern.

Flops

Die Aktie des Modeunternehmens Hugo Boss gehört mit einem Minus von 5,63 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 69,23 Euro hat sie sich um 3,90 Euro auf 65,33 Euro verschlechtert.

Abwärts geht es heute mit dem Wert von Zalando. Bis zur Stunde verliert der Wert des Internethändlers deutliche 96 Cent und notiert mit 2,35 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 40,68 Euro. Zuletzt wird Zalando mit 39,73 Euro gehandelt. Das Analysehaus RBC Capital hat Zalando von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft, das Kursziel aber auf 42 Euro belassen. Die Konsenserwartungen an den Online-Modehändler seien hoch und es dürfte für den MDax-Konzern nicht leicht werden, sie in diesem Jahr in puncto Umsatz und Margen zu erfüllen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer Studie vom Mittwoch. Im Kurs sei inzwischen auch schon einiges eingepreist.

Enttäuschung bei den Anlegern von Aurubis. Aktuell fällt die Aktie des Kupferherstellers auf den Stand von 63,67 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 2,05 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

03.05.2017 HSBC hebt Ziel für Fielmann auf 65 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Fielmann nach Zahlen zum ersten Quartal von 59 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Umsatzwachstum der Optikerkette sei unerwartet stark ausgefallen, schrieb Analyst Paul Rossington in einer Studie vom Mittwoch. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognose (EPS) für 2018, verwies aber darauf, dass die Aktie auf Basis des neuen Kursziels nun ein Abwärtsrisiko von rund 7 Prozent berge./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.05.2017 Goldman belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 37 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salzgitter AG nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Stahlkonzern habe deutlich besser als erwartet abgeschnitten und die Ziele für 2017 erhöht, schrieb Analyst Eugene King in einer Studie vom Mittwoch. Die lediglich moderate Kursreaktion darauf hänge wohl zusammen mit der aktuellen Unsicherheit rund um die Stahl- und Rohstoffpreise./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.05.2017 RBC Capital senkt Zalando auf 'Sector Perform' - Ziel 42 Euro

Das Analysehaus RBC Capital hat Zalando von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft, das Kursziel aber auf 42 Euro belassen. Die Konsenserwartungen an den Online-Modehändler seien hoch und es dürfte für den MDax-Konzern nicht leicht werden, sie in diesem Jahr in puncto Umsatz und Margen zu erfüllen, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer Studie vom Mittwoch. Im Kurs sei inzwischen auch schon einiges eingepreist./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

02.05.2017 HSBC senkt MTU auf 'Hold' - Kursziel auf 133 Euro erhöht

Die britische Investmentbank HSBC hat MTU nach Zahlen zum ersten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 125 auf 133 Euro angehoben. Der Triebwerksbauer sei unerwartet stark in das neue Jahr gestartet und habe unter Umständen sogar für seine Jahresziele noch Luft nach oben, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Dienstag. Nach der seit Jahresbeginn bereits starken Kursentwicklung, scheine die Aktie aber nun angemessen bewertet, begründete er sein nunmehr neutrales Votum./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.