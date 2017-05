 Börsenbericht MDax: MDax behauptet sich - Dürr fällt dramatisch ab

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax liegt derzeit bei 25.113 Punkten und damit 0,2 Prozent im Minus. 34 Prozent der Aktien zeigen bis jetzt eine positive und 66 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,10 Prozent als auch der TecDax mit 0,03 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute K+S mit 23,94 Millionen Euro Umsatz, Covestro mit 20,64 Millionen Euro und Osram Licht mit 19,90 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Automobilzulieferers Leoni mit 1,67 Prozent, des Immobilienunternehmens LEG Immobilien mit 1,43 Prozent und des Wohnimmobilien-Konzerns Deutsche Wohnen mit 1,31 Prozent Zuwachs. Am wenigsten freuen können sich die Anleger des Lackiermaschinen-Spezialisten Dürr mit 3,27 Prozent, des Chemieunternehmens Lanxess mit 2,59 Prozent und des Rohstoffkonzerns Aurubis mit 2,34 Prozent Rückgang.

Tops

Um 1,67 Prozent nach oben geht es heute mit dem Kurs von Leoni. Aktuell gewinnt der Wert des Automobilzulieferers klare 84 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 50,38 Euro. Zuletzt wird Leoni mit 51,22 Euro gehandelt.

Die Anleger von LEG Immobilien können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Immobilienkonzerns den aktuellen Stand von 82,29 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,43 Prozent zulegen.

Der Wert des Immobilienunternehmens Deutsche Wohnen gehört heute mit einem Zuwachs von 1,31 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 32,35 Euro kann sich das Papier des Vermieters um klare 43 Cent auf 32,77 Euro verbessern. Die Commerzbank hat die Einstufung für Deutsche Wohnen vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Das erste Quartal des Wohnimmobilien-Konzerns sei geschäftlich sehr aktiv verlaufen, schrieb Analyst Tom Carstairs in einer Studie vom Montag. Dabei verwies er unter anderem auf die Kapitalerhöhung und einen Zukauf. Zur Zahlenvorlage am 12. Mai sollte aber vor allem die gestiegene Profitabilität, ausgedrückt in steigenden Ebitda-Margen, im Fokus stehen.

Flops

Nach unten um 3,27 Prozent geht es mit dem Kurs von Dürr. Aktuell verliert der Wert des Lackiermaschinen-Spezialisten, der am vorigen Börsentag mit 93,00 Euro aus dem Handel gegangen ist, 3,04 Euro (3,27 Prozent). Zuletzt wird Dürr mit 89,96 Euro notiert.

Die Aktie des Chemieunternehmens Lanxess gehört mit einem Rückgang von 2,59 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 69,01 Euro hat sie sich um 1,79 Euro auf 67,22 Euro verschlechtert.

Abwärts geht es heute mit dem Wert von Aurubis. Bis zur Stunde verliert der Wert des Rohstoffkonzerns klare 1,50 Euro und notiert mit 2,34 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 64,00 Euro. Zuletzt wird Aurubis mit 62,50 Euro gehandelt.

Analysten-Report

08.05.2017 RBC Capital hebt Ziel für Uniper auf 19 Euro - 'Outperform'

Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Uniper von 15,50 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Verkaufspreis für die Beteiligung am sibirischen Erdgasfeld Yuzhno-Russkoye habe positiv überrascht, schrieb Analyst John Musk in einer Studie vom Montag. Zudem dürfte der Versorger von der Verknappung des Strommarktes in Deutschland profitieren. RWE und Uniper blieben hierzulande seine bevorzugten Werte./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.05.2017 RBC Capital hebt Ziel für Innogy - 'Sector Perform'

Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Innogy von 34,50 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Ökostromtochter von RWE dürfte ebenso wie Eon nur ein moderates operatives Wachstum verzeichnen, schrieb Analyst John Musk in einer Studie vom Montag. Dieses aber sein größtenteils gut vorhersehbar. Das höhere Kursziel reflektiere die geringere Nettoverschuldung im abgelaufenen Geschäftsjahr./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.05.2017 Bernstein belässt Evonik auf 'Outperform' - Ziel 35 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Evonik auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer Studie vom Montag. Auch im zweiten Quartal sehe er die Chance für eine positive Überraschung. Es gebe weiterhin viele Gründe, um die Aktien im Depot zu haben./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.05.2017 Baader Bank belässt Evonik auf 'Hold' - Ziel 31 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen für das erste Quartal und einer Investorenkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die starke Nachfrageentwicklung bei dem Spezialchemiekonzern dürfte sich auch im zweiten Quartal fortsetzen, schrieb Analystin Laura Lopez Pineda in einer Studie vom Montag. Der Rückenwind durch den positiven Preistrend bei Rohstoffen dürfte sich im zweiten Halbjahr aber umkehren./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

