 Börsenbericht MDax: MDax behauptet sich gut - MTU Aero im Höhenflug

FrankfurtDer MDax liegt derzeit bei 26.729 Punkten und damit 0,81 Prozent im Plus. Insgesamt sind 74 Prozent der Werte im Plus und 26 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der SDax mit 0,21 Prozent als auch der TecDax mit 1,32 Prozent realisieren heute ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Kion Group mit 31,83 Millionen Euro Umsatz, Covestro mit 30,09 Millionen Euro und MTU Aero mit 26,54 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen aktuell die Anteilscheine des Triebwerkherstellers MTU Aero mit 3,02 Prozent, Covestro mit 2,11 Prozent und des Logistikfahrzeugherstellers Kion Group mit 2,01 Prozent Anstieg. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Versicherungsunternehmens Talanx mit 1,42 Prozent, des Optikers Fielmann mit 1,41 Prozent und des Stahlkonzerns Salzgitter mit 0,99 Prozent Rückgang.

Tops

Der Wert des Triebwerkproduzenten MTU Aero gehört bis zur Stunde mit einem Zuwachs von 3,02 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 144,05 Euro kann sich das Papier des Turbinenherstellers um klare 4,35 Euro auf 148,40 Euro verbessern. Die britische Investmentbank HSBC hat MTU nach dem jüngsten Kursanstieg von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel sei nach den am Donnerstag veröffentlichten Quartalszahlen von 141 auf 152 Euro angehoben worden, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Freitag. Der Experte hatte die Aktie erst Anfang September von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Seitdem ist das Papier um rund 21 Prozent gestiegen. Am Donnerstag hatte die Aktie nach Bekanntgabe der Quartalszahlen mit 145,95 ein Rekordhoch erreicht.

Bergauf geht es mit dem Covestro-Wertpapier. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein 1,69 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 79,91 Euro und macht damit deutliche 2,11 Prozent gut. Zuletzt wurde Covestro mit 81,60 Euro gehandelt.

Freude bei den Anlegern des Kion Group-Anteilscheines. Derzeit kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gut zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Logistikfahrzeugherstellers den Stand von 69,57 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortag um 2,01 Prozent verbessern. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Kion nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Nach der Gewinnwarnung aus der letzten Woche habe in der vollständigen Quartalsmitteilung vom Donnerstag eigentlich nicht mehr viel neues gestanden, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer Studie vom Donnerstag. Ein generelles Problem sei, dass der Wettbewerb in der Lagerhaus-Automatisierung derzeit schärfer werde und Konkurrenten wie Toyota und Daifuku stärker um Marktanteile kämpften.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern des Talanx-Wertpapieres. Derzeit fällt die Aktie des Versicherungskonzerns auf den Stand von 34,41 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1,42 Prozent verschlechtert. Die Commerzbank hat die Einstufung für Talanx nach einer Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 32,00 Euro belassen. Der Versicherer habe wegen einer hohen Schadenbelastung durch die Hurrikane Harvey, Irma und Maria sowie durch das Erdbeben in Mexiko die Gewinnprognose für 2017 gesenkt, schrieb Analyst Michael Haid in einer Studie vom Freitag. Die Verluste durch Großschäden überträfen mit 1,2 Milliarden Euro bereits jetzt das Jahresbudget von 1,1 Milliarden Euro. Höhere Kapitalgewinne sowie ein besseres Geschäft mit Privatkunden könnten dies zum Teil ausgleichen. Die Dividende soll dennoch mindestens so hoch ausfallen wie 2016.

Die Anteilseigner des Fielmann-Anteilscheines können sich nicht freuen. Bis zur Stunde gibt die Aktie des Brillenkonzerns klar nach. Zuletzt erreicht das Papier den Stand von 76,38 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,41 Prozent verschlechtert.

Die Aktie des Stahlkonzerns Salzgitter gehört mit einer negativen Entwicklung von 0,99 Prozent gleichfalls zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 42,27 Euro hat sie sich um 42 Cent auf 41,85 Euro geringfügig verschlechtert.

Analysten-Report

27.10.2017 HSBC senkt MTU Aero Engines auf 'Hold' - Ziel auf 152 Euro erhöht

Die britische Investmentbank HSBC hat MTU nach dem jüngsten Kursanstieg von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel sei nach den am Donnerstag veröffentlichten Quartalszahlen von 141 auf 152 Euro angehoben worden, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Freitag. Der Experte hatte die Aktie erst Anfang September von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Seitdem ist das Papier um rund 21 Prozent gestiegen. Am Donnerstag hatte die Aktie nach Bekanntgabe der Quartalszahlen mit 145,95 ein Rekordhoch erreicht./zb Datum der Analyse: 27.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.10.2017 Baader Bank belässt Fuchs Petrolub auf 'Hold' - Ziel 50 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Fuchs Petrolub auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Markus Mayer in einer Studie vom Freitag. Nach bereits vorgelegten vorläufigen Zahlen und angekündigten Prognosekürzung hätten die nun vorgelegten Zahlen keine Überraschung mehr parat gehabt. Obwohl Fuchs länger brauche als früher, um höhere Rohstoffpreise an die Kunden weiter zu reichen, stelle er die Preimacht des Konzerns nicht in Frage. Insgesamt bleibe er vorsichtig gestimmt für die Aktie./she/zb Datum der Analyse: 27.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.10.2017 Commerzbank hebt Ziel für Axel Springer auf 55 Euro - 'Hold'

Die Commerzbank hat das Kursziel für Axel Springer vor Zahlen für das dritte Quartal von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Sonia Rabussier rechnet in einer Studie vom Freitag mit starken Zahlen des Medienkonzerns. Das Werbewachstum dürfte sehr gut ausgefallen sein. Die Expertin hob ihre Gewinnschätzungen an./mis/zb Datum der Analyse: 27.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.10.2017 Citigroup belässt Wacker Chemie auf 'Sell' - Ziel 76 Euro

Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andrew Benson in einer Studie vom Freitag. Allerdings nähere sich der zyklische Aufschwung im Silikon-Geschäft dem Höhepunkt./mis/zb Datum der Analyse: 27.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

