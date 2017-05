 Börsenbericht MDax: MDax behauptet sich

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax liegt derzeit bei 25.010 Punkten und damit 0,17 Prozent im Plus. Insgesamt sind 66 Prozent der Werte im Plus und 34 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der SDax mit 0,74 Prozent als auch der TecDax mit 0,10 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Kion Group mit 13,36 Millionen Euro Umsatz, Covestro mit 6,54 Millionen Euro und Evonik Industries mit 6,36 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Maschinenbauers Dürr mit 2,10 Prozent, des Lagertechnik-Herstellers Jungheinrich mit 1,51 Prozent und des Internetunternehmens Zalando mit 1,15 Prozent Anstieg. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Zuckerproduzenten Südzucker mit 1,63 Prozent, der Modefirma Hugo Boss mit 1,21 Prozent und des Wohnungsunternehmens LEG Immobilien mit 0,76 Prozent Rückgang.

Tops

Freude bei den Anlegern von Dürr. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Maschinenbauers den aktuellen Stand von 97,20 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages um 2,1 Prozent verbessern.

Die Aktie des Lagertechnik-Spezialisten Jungheinrich, die beim letzten Börsenschluss mit 33,07 Euro notierte, zeigt mit 1,51 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 33,57 Euro eine positive Entwicklung.

Um 1,15 Prozent nach oben geht es heute mit dem Kurs von Zalando. Aktuell gewinnt der Wert des Internethändlers klare 47 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 40,56 Euro. Zuletzt wird Zalando mit 41,02 Euro gehandelt.

Flops

Abwärts geht es heute mit dem Wert von Südzucker. Bis zur Stunde verliert der Wert des Zuckerproduzenten deutliche 32 Cent und notiert mit 1,63 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 19,37 Euro. Zuletzt wird Südzucker mit 19,06 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Hugo Boss. Aktuell fällt die Aktie des Bekleidungskonzerns auf den Stand von 68,45 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,21 Prozent verschlechtert.

Die Anteilseigner von LEG Immobilien haben gleichermaßen keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bisher gibt die Aktie des Vermieters im Vergleich zu den anderen Werten im Index gering nach. Der Anteilschein erreicht den aktuellen Stand von 83,23 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,76 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

23.05.2017 Goldman hebt Ziel für Deutsche Wohnen auf 30 Euro - 'Sell'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 29,20 auf 30,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Analyst Julian Livingston-Booth verwies auf den steigenden Berliner Mietspiegel und erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis der Jahre 2018 und 2019. Allerdings sei der Aktienkurs immer noch hoch, schrieb er in einer Studie vom Dienstag./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

22.05.2017 Bernstein hebt Ziel für K+S auf 21 Euro - 'Market-Perform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für K+S von 20 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Seine erhöhte Schätzung für den diesjährigen operativen Gewinn (Ebitda) spiegele das besser als erwartet ausgefallene erste Quartal sowie etwas angehobene Prognosen für die Kalipreise in Brasilien in der zweiten Jahreshälfte wider, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Montag./ajx/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

22.05.2017 Goldman senkt Ziel für LEG Immobilien auf 84,50 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG Immobilien von 85,50 auf 84,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Julian Livingston-Booth begründete die Zieländerung in einer Studie vom Montag mit einer Anpassung der durchschnittlichen gewichteten Kapitalkosten im Bewertungsmodell. Nach der Vorlage von Zahlen für das erste Quartal sprach der Experte von weiterhin schrittweisen Positivem, das das Unternehmen liefere./mis/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

22.05.2017 Goldman senkt Ziel für Südzucker auf 17,50 Euro - 'Sell'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Südzucker nach der Vorlage von Jahreszahlen von 18,00 auf 17,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Ausblick sei vor dem Ende der EU-Zuckerquoten vorsichtig, schrieb Analyst John Ennis in einer Studie vom Montag. Er reduzierte seine Gewinnerwartungen etwas wegen niedrigerer Schätzungen für die Zuckersparte./mis/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.