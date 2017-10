 Börsenbericht MDax: MDax behauptet sich

FrankfurtDer MDax liegt derzeit bei 26.679 Punkten und damit 0,11 Prozent im Minus. 54 Prozent der Aktien zeigen derzeit eine positive und 46 Prozent eine negative Entwicklung. Auf der anderen Seite gewinnen derzeit sowohl der SDax mit 0,21 Prozent als auch der TecDax mit 1,16 Prozent. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Osram Licht mit 26,63 Millionen Euro Umsatz, Covestro mit 25,20 Millionen Euro und Kion Group mit 17,43 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind heute die Aktien des Beleuchtungsmittelherstellers Osram Licht mit 2,50 Prozent, der Chemiefirma Wacker Chemie mit 2,41 Prozent und des Flughafenbetreibers Fraport mit 1,40 Prozent Anstieg. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine des deutsch-französischer Konzerns Airbus Group mit 1,97 Prozent, des Versicherungskonzerns Talanx mit 1,42 Prozent und des Spezialmaschinenbauers Gea Group mit 1,34 Prozent Verlust.

Tops

Die Anteilseigner von Osram Licht-Aktien können sich freuen. Bislang erreicht das Papier des Leuchtenherstellers den Stand von 65,95 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,5 Prozent zulegen.

Um 2,41 Prozent bergauf geht es bis zur Stunde mit dem Wacker Chemie-Kurs. Bis zur Stunde gewinnt der Wert der Chemiefirma deutliche 3,15 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 130,50 Euro. Zuletzt wird Wacker Chemie mit 133,65 Euro gehandelt. Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Wacker Chemie von 98 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe sich dank einer starken Nachfrage nach Silikonen und Silizium im dritten Quartal überraschend gut erholt, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer Studie vom Montag. Er habe seine Gewinnschätzungen für die Jahre bis 2019 erhöht.

Die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport, die beim letzten Börsenschluss mit 80,61 Euro notierte, zeigt mit 1,40 Prozent Plus und einem Kurswert von 81,74 Euro eine positive Entwicklung.

Flops

Die Aktie des deutsch-französischer Konzerns Airbus Group gehört mit einem Minus von 1,97 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 86,60 Euro hat sie sich um 1,71 Euro auf 84,89 Euro verschlechtert.

Nach unten um 1,42 Prozent geht es mit dem Kurs von Talanx-Aktien. Bislang verliert der Wert des Versicherungskonzerns, der am vorigen Börsentag mit 34,27 Euro aus dem Handel gegangen ist, 49 Cent (1,42 Prozent). Zuletzt wird Talanx mit 33,78 Euro notiert.

Enttäuschung bei den Anlegern des Gea Group-Wertpapieres. Derzeit fällt die Aktie des Spezialmaschinenbauers auf den Stand von 41,32 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,34 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

30.10.2017 JPMorgan hebt Covestro auf 'Overweight' - Ziel 100 Euro

Die US-Bank JPMorgan traut der Covestro-Aktie trotz der jüngsten Rally weitere starke Kursgewinne zu. Aus diesem Grund erhöhte JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi seine Einstufung von "Underweight" auf "Overweight". Das Kursziel sei von 60 auf 100 Euro angehoben worden, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Studie. Damit sieht der Experte ein Kurspotenzial von weiteren fast 23 Prozent. Das Papier der früheren Bayer-Tochter verteuerte sich in den vergangenen zwölf Monaten bereits um etwas mehr als 50 Prozent und erreichte am Freitag mit 82,22 Euro den bisher höchsten Stand seit der Abspaltung von Bayer im Jahr 2015. Mit dem Kursziel von 100 Euro zählt Udeshi beim Blick auf die weitere Entwicklung zu den größten Optimisten. Lediglich Laurence Alexander von Jefferies hat mit 110 Euro ein noch höheres Kursziel./zb/she Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Ha

30.10.2017 HSBC hebt Ziel für Wacker Chemie auf 135 Euro - 'Hold'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Wacker Chemie von 98 auf 135 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe sich dank einer starken Nachfrage nach Silikonen und Silizium im dritten Quartal überraschend gut erholt, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer Studie vom Montag. Er habe seine Gewinnschätzungen für die Jahre bis 2019 erhöht./she/zb Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

30.10.2017 Berenberg hebt Ziel für MTU Aero Engines auf 157 Euro - 'Hold'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU nach Zahlen von 130 auf 157 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk des Triebwerksbauers zum dritten Quartal sei stark gewesen und die Ergebnisziele das zweite Quartal in Folge angehoben worden, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer Studie vom Montag. Er hob seine Schätzungen an, doch da der Aktienkurs inzwischen rascher als erwartet gestiegen sei, bleibe es bei seinem Anlageurteil./ck/zb Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

30.10.2017 UBS hebt Ziel für Covestro auf 90 Euro - 'Buy'

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Covestro von 85 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fundamentaldaten seien mindestens noch für die nächsten Quartale positiv und die Konsensschätzungen für 2018 müssten aus seiner Sicht um mindestens zehn Prozent angehoben werden, schrieb Analyst Geoff Haire in einer Studie vom Montag. Positiv sieht der Experte den angekündigten Aktienrückkauf und die starke Entwicklung der freien Mittelzuflüsse. Covestro könne in den kommenden vier Jahren vier Milliarden Euro den Aktionären zukommen lassen./she/oca Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

