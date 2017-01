 Börsenbericht MDax: MDax fast regungslos - Dürr bricht ein

FrankfurtZur Zeit steht der MDax bei 22.258 Punkten und damit auf dem Niveau des gestrigen Börsenschlusses. Insgesamt sind 58 Prozent der Werte im Plus und 42 Prozent der Aktien im Minus. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Dürr mit 31,14 Millionen Euro Umsatz, Covestro mit 26,18 Millionen Euro und Lanxess mit 19,17 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Abfüllanlagenherstellers Krones mit 2,70 Prozent, des Immobilienunternehmens Deutsche Wohnen mit 2,65 Prozent und des Wohnungsunternehmens LEG Immobilien mit 2,48 Prozent Anstieg. Die größten Verlierer sind die Aktien des Lackiermaschinen-Produzenten Dürr mit 4,48 Prozent, retailer Steinhoff International mit 3,69 Prozent und des Versicherungskonzerns Talanx mit 3,65 Prozent Verlust.

Tops

Die Aktie des Abfüllanlagenherstellers Krones, die beim letzten Börsenschluss mit 87,63 Euro notierte, zeigt mit 2,70 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 90,00 Euro eine positive Entwicklung. Die Commerzbank hat die Einstufung für Krones auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Unter den deutschen Industriewerten zähle die Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers zu seinen Favoriten, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Krones dürfte die operative Gewinnmarge (Ebit-Marge) in den kommenden Jahren steigern.

Freude bei den Anlegern von Deutsche Wohnen. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Wohnimmobilien-Konzerns den aktuellen Stand von 30,74 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagesschlusskurs um 2,65 Prozent verbessern.

Bergauf geht es heute mit dem Wert von LEG Immobilien. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein des Vermieters 1,82 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 73,48 Euro und macht damit deutliche 2,48 Prozent gut. Zuletzt wurde LEG Immobilien mit 75,30 Euro gehandelt.

Flops

Die Aktie des Lackiermaschinen-Produzenten Dürr gehört mit einem Minus von 4,48 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 78,11 Euro hat sie sich um 3,50 Euro auf 74,61 Euro verschlechtert. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Dürr auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die Entscheidung des US-Autobauers Ford, auf den geplanten Bau eines Werkes in Mexiko zu verzichten, sei negativ für den Anlagenbauer, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer Studie vom Donnerstag. Die Auswirkungen dürften jedoch begrenzt sein. Dürr müsse nun wohl 100 Millionen Euro aus seinem Auftragsbuch streichen, werde im Gegenzug allerdings an einer margenstarken Modernisierung eines bestehenden Ford-Werkes in den USA beteiligt.

Bergab geht es heute mit dem Wert von Steinhoff International. Bis zur Stunde verliert der Wert deutliche 18 Cent und notiert mit 3,69 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 4,91 Euro. Zuletzt wird Steinhoff International mit 4,73 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Talanx. Aktuell fällt die Aktie des Versicherers auf den Stand von 31,16 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 3,65 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

05.01.2017 JPMorgan hebt Ziel für MTU auf 140 Euro - 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 125 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry sieht die zivile Luftfahrtbranche laut einer am Mittwochabend vorgelegten Branchenstudie nun positiver. Beim Triebwerkshersteller MTU halte die Investitionsphase zwar im laufenden Jahr noch an, die Anleger sollten sich aber auf das ab 2018 winkende Wachstum beim Ergebnis je Aktie (EPS) und beim Barmittelfluss fokussieren. Das höhere Kursziel spiegele positive Währungseffekte wider./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

05.01.2017 Morgan Stanley hebt Airbus Group auf 'Overweight' - Ziel 76 Euro

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Airbus von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 63 auf 76 Euro angehoben. Das Jahr 2017 dürfte für den Flugzeugbauer wieder besser werden, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktie sollte aufwerten./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

05.01.2017 Commerzbank belässt Südzucker auf 'Buy' - Ziel 26,50 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Südzucker vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Der operative Gewinn dürfte zum Vorjahreszeitraum um mehr als 50 Prozent zugelegt haben, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Donnerstag. Die vom Zuckergeschäft getriebene Erholung setze sich fort./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

05.01.2017 HSBC hebt Ziel für Fraport auf 65 Euro - 'Buy'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Fraport von 57,50 auf 65,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien europäischer Flughafenbetreiber seien mit Blick auf diesjährige Investitionen im Luftfahrtsektor seine bevorzugte Wahl, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Das Verkehrswachstum dürfte an den meisten Flughäfen anziehen. Fraport sollte 2017 auch von seinen neuen Airports in Griechenland profitieren./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

