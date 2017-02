 Börsenbericht MDax: MDax fast regungslos - Metro im Sturzflug

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax liegt derzeit bei 22.641 Punkten und hat sich damit im Vergleich zum Vortagsstand unwesentlich verändert. 48 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 52 Prozent eine negative Entwicklung. Auf der anderen Seite verlieren sowohl der SDax mit 0,18 Prozent und der TecDax mit 0,31 Prozent. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Metro mit 35,75 Millionen Euro Umsatz, Covestro mit 8,28 Millionen Euro und Salzgitter mit 8,18 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Pharmaunternehmens Stada mit 1,72 Prozent, INNOGY mit 1,46 Prozent und Steinhoff International mit 1,44 Prozent Zuwachs. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Handelskonzerns Metro mit 3,17 Prozent, UNIPER mit 2,51 Prozent und des Rohstoffkonzerns Aurubis mit 1,60 Prozent Verlust.

Tops

Freude bei den Anlegern von Stada. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Arzneimittel-Herstellers den aktuellen Stand von 48,81 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages um 1,72 Prozent verbessern.

Die Aktie INNOGY, die beim letzten Börsenschluss mit 31,59 Euro notierte, zeigt mit 1,46 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 32,05 Euro eine positive Entwicklung. Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für Innogy von 36,10 auf 36,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer Investorenveranstaltung sei die Überzeugung für seine Kaufempfehlung noch gestiegen, schrieb Analyst Peter Bisztyga in einer Studie vom Freitag. Die Ökostrom-Tochter von RWE sei sehr gut aufgestellt, um mit ihrem Netzwerkgeschäft in Deutschland überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften. Innogy werde damit zum interessanten Übernahmeziel.

Um 1,44 Prozent bergauf geht es heute mit dem Kurs von Steinhoff International. Aktuell gewinnt der Wert klare 7 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 4,57 Euro. Zuletzt wird Steinhoff International mit 4,64 Euro gehandelt.

Flops

Die Aktie des Supermarktbetreibers Metro gehört mit einem Minus von 3,17 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 31,90 Euro hat sie sich um 1,01 Euro auf 30,89 Euro verschlechtert. Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktien der Metro AG nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der Handelskonzern habe die Erwartungen auf den ersten Blick erfüllt, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer Studie vom Freitag. Während der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) etwas unter ihnen gelegen habe, habe sich das Finanzergebnis etwas verbessert. Die Ebit-Entwicklung verdeutliche das schwierige Marktumfeld, was angesichts bereits bekannter Daten aber schon teilweise antizipiert gewesen sei.

Abwärts geht es heute mit dem Wert von UNIPER. Bis zur Stunde verliert der Wert deutliche 33 Cent und notiert mit 2,51 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 13,17 Euro. Zuletzt wird UNIPER mit 12,84 Euro gehandelt. Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Uniper von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 14,70 auf 14,50 Euro gesenkt. Das beschädigte Heizkraftwerk im sibirischen Beresowskaja werde zum immer größeren Risiko für den Cashflow, schrieb Analyst Peter Bisztyga in einer Studie vom Freitag. Bei der Reparatur drohten der Kraftwerks-Abspaltung von Eon Kostenexplosion und Verzögerungen. Aber auch in Großbritannien und Deutschland gebe es durchaus Probleme, so der Experte.

Enttäuschung bei den Anlegern von Aurubis. Aktuell fällt die Aktie des Kuperproduzenten auf den Stand von 53,58 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,6 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

03.02.2017 Merrill Lynch hebt Ziel für Innogy auf 36,70 Euro - 'Buy'

Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat das Kursziel für Innogy von 36,10 auf 36,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einer Investorenveranstaltung sei die Überzeugung für seine Kaufempfehlung noch gestiegen, schrieb Analyst Peter Bisztyga in einer Studie vom Freitag. Die Ökostrom-Tochter von RWE sei sehr gut aufgestellt, um mit ihrem Netzwerkgeschäft in Deutschland überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften. Innogy werde damit zum interessanten Übernahmeziel./ag/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.02.2017 Deutsche Bank hebt Ziel für Gea Group auf 39 Euro - 'Hold'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Gea Group vor Zahlen von 37 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem harten dritten Quartal dürfte das Schlussquartal 2016 des Maschinenbaukonzerns etwas ermutigender verlaufen sein, schrieb Analystin Franziska Eckersberger in einer Studie vom Freitag. Sie sei zwar mit Blick auf die Resultate vorsichtig, blicke aber etwas positiver auf 2017. Das neuen Kursziel begründete sie mit einer Anpassung ihrer Schätzungen./gl/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.02.2017 Goldman hebt Ziel für Hella auf 37 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hella von 33 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Lucile Leroux erhöhte in einer Studie vom Freitag ihre Gewinnschätzungen je Aktie bis 2021, womit sie positive Währungseffekte reflektiere sowie eine gute Margenentwicklung im ersten Halbjahr 2017. Die zweite Jahreshälfte dürfte aber herausfordernder werden für den Autozulieferer./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.02.2017 JPMorgan belässt Hannover Rück auf 'Underweight' - Ziel 102 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Underweight" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Die Vertragserneuerungen deuteten auf eine weitere Stabilisierung hin, schrieb Analyst Edward Morris in einer Studie vom Freitag. Die erhöhten Gewinnziele der Hannoveraner seien in den Konsensschätzungen aber bereits abgebildet./ajx/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.