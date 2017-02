 Börsenbericht MDax: MDax fast regungslos - Salzgitter legt dramatisch zu

FrankfurtZur Zeit steht der MDax bei 22.632 Punkten und hat damit 0,24 Prozent zugelegt. Insgesamt sind 64 Prozent der Werte im Plus und 36 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der SDax mit 0,09 Prozent als auch der TecDax mit 0,24 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Salzgitter mit 6,21 Millionen Euro Umsatz, Metro mit 3,33 Millionen Euro und Hannover Rück mit 3,27 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Stahlproduzenten Salzgitter mit 4,12 Prozent, des Rückversicherungsunternehmens Hannover Rück mit 1,86 Prozent und des Zuckerproduzenten Südzucker mit 1,29 Prozent Zuwachs. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Autolampen-Spezialisten Hella mit 0,81 Prozent, des Spezialmaschinenbauers Gea Group mit 0,73 Prozent und des Immobilienfinanzierers Aareal Bank mit 0,73 Prozent Verlust.

Tops

Die Aktie des Stahlproduzenten Salzgitter, die beim letzten Börsenschluss mit 35,95 Euro notierte, zeigt mit 4,12 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 37,43 Euro eine positive Entwicklung. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Salzgitter AG um zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel stockte Analyst Eugene King in einer Stahl-Branchenstudie vom Donnerstag deutlich von 26,50 auf 45,00 Euro auf. Die überdurchschnittliche Kursentwicklung der europäischen Stahlaktien aus 2016 sollte sich im neuen Jahr fortsetzen, schrieb King. Schutzzölle kämen den Preisen und der Auslastung zugute. Außerdem dürfte der Sektor von höherer Nachfrage, geringeren Kapazitäten in China sowie einer möglichen Branchenkonsolidierung in Europa profitieren. Salzgitter sei anderen Stahltiteln zuletzt hinterher gelaufen.

Um 1,86 Prozent nach oben geht es heute mit dem Kurs von Hannover Rück. Aktuell gewinnt der Wert des Rückversicherungsunternehmens klare 1,90 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 101,90 Euro. Zuletzt wird Hannover Rück mit 103,80 Euro gehandelt.

Die Aktionäre von Südzucker können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Lebensmittelkonzerns den aktuellen Stand von 24,77 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,29 Prozent zulegen.

Flops

Leichte Enttäuschung bei den Anlegern von Hella. Bisher fällt die Aktie des Scheinwerferherstellers minimal auf den aktuellen Stand von 37,93 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,81 Prozent unbedeutend verschlechtert.

Die Aktionäre von Gea Group haben gleichermaßen keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bisher gibt die Aktie des Anlagenkonzerns im Vergleich zu den anderen Werten im Index minimal nach. Der Anteilschein erreicht den aktuellen Stand von 38,06 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,73 Prozent verschlechtert.

Kaum spürbar nach unten geht es ebenso mit dem Kurs der Aareal Bank. Derzeit verliert der Wert des Immobilienfinanzierers, der beim letzten Börsenschluss mit 36,45 Euro notierte, 27 Cent (0,73 Prozent). Zuletzt wird Aareal Bank mit 36,19 Euro gehandelt.

02.02.2017 Goldman hebt Salzgitter auf 'Buy' und Ziel auf 45 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Salzgitter AG um zwei Stufen von "Sell" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel stockte Analyst Eugene King in einer Stahl-Branchenstudie vom Donnerstag deutlich von 26,50 auf 45,00 Euro auf. Die überdurchschnittliche Kursentwicklung der europäischen Stahlaktien aus 2016 sollte sich im neuen Jahr fortsetzen, schrieb King. Schutzzölle kämen den Preisen und der Auslastung zugute. Außerdem dürfte der Sektor von höherer Nachfrage, geringeren Kapazitäten in China sowie einer möglichen Branchenkonsolidierung in Europa profitieren. Salzgitter sei anderen Stahltiteln zuletzt hinterher gelaufen./gl/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

01.02.2017 Goldman belässt Fraport auf 'Neutral' - Ziel 57 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Er berücksichtige in seinem Bewertungsmodell nun die Umsatz- und Gewinnschätzungen für die erste und zweite Jahreshälfte 2017, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer Studie vom Mittwoch./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

01.02.2017 UBS belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 72 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat Symrise nach Zahlen von Konkurrent Givaudan auf "Buy" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Kursrückgang bei der Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers nach den enttäuschenden Resultaten der Schweizer sei übertrieben, schrieb Analyst Geoff Haire in einer Studie vom Mittwoch. Denn Symrise sei besser als diese positioniert, um ein hohes Wachstum aus eigener Kraft sowie eine Margenverbesserung zu erreichen. Zudem sie die Aktie attraktiv bewertet./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

01.02.2017 UBS hebt Ziel für MTU Aero Engines AG auf 110 Euro - 'Neutral'

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 101 auf 110 Euro angehoben. Die Einstufung für die Aktie des Triebwerkherstellers wurde auf "Neutral" belassen. Dies geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts hervor./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

