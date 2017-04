 Börsenbericht MDax: MDax fast regungslos - Südzucker fällt dramatisch ab

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtZur Zeit steht der MDax bei 24.624 Punkten und hat damit 0,18 Prozent nachgegeben. 46 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 54 Prozent eine negative Entwicklung. Auf der anderen Seite gewinnen sowohl der SDax mit 0,38 Prozent als auch der TecDax mit 0,23 Prozent. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Südzucker mit 13,55 Millionen Euro Umsatz, MTU Aero mit 11,88 Millionen Euro und K+S mit 11,27 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Automobilzulieferers Leoni mit 3,09 Prozent, des Triebwerkproduzenten MTU Aero mit 2,13 Prozent und des Lichtspezialisten Osram Licht mit 1,96 Prozent Zuwachs. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine des Lebensmittelkonzerns Südzucker mit 4,45 Prozent, des Gewerbeimmobilien-Spezialisten Deutsche Euroshop mit 3,41 Prozent und des Optikers Fielmann mit 2,87 Prozent Verlust.

Tops

Freude bei den Anlegern von Leoni. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Kabelspezialisten den aktuellen Stand von 49,65 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagswert um 3,09 Prozent verbessern.

Aufwärts geht es heute mit dem Wert von MTU Aero. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein des Triebwerkherstellers 2,75 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 129,00 Euro und macht damit deutliche 2,13 Prozent gut. Zuletzt wurde MTU Aero mit 131,75 Euro gehandelt. Die Commerzbank hat die Einstufung für MTU nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Wohl dank eines starken Wartungsgeschäfts habe der Triebwerksbauer sowohl seine Prognosen als auch die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Freitag. Im weiteren Jahresverlauf dürfte diese Sparte die Belastungen aus dem Aufbau des Geschäfts mit Getriebefan-Triebwerken mehr als wettmachen.

Der Anteilschein des Beleuchtungsmittelherstellers Osram Licht gehört heute mit einer Steigerung von 1,96 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 59,75 Euro kann sich das Papier des Beleuchtungsmittelherstellers um klare 1,17 Euro auf 60,92 Euro verbessern. Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Osram von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 53 auf 75 Euro angehoben. Der Lichtkonzern wandle sich zu einem Hightech-Unternehmen mit einem starken Infrarot-LED-Geschäft, schrieb Analyst Alok Katre in einer Studie vom Freitag. Das sollte zu einem jährlichen Gewinnwachstum je Aktie von 15 Prozent führen. Osram sollte vom Wandel in der Autobranche und dem Wachstum in neuen Bereichen wir Iris-Scanner und Sensoren profitieren.

Flops

Die Aktie des Lebensmittelkonzerns Südzucker gehört mit einem Minus von 4,45 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 20,57 Euro hat sie sich um 92 Cent auf 19,65 Euro verschlechtert. Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Südzucker von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 20 Euro gesenkt. Die kurzfristigen Aussichten für die Zuckerpreise am Weltmarkt seien eher schlecht, schrieb Analyst Mikheil Omanadze in einer Studie vom Freitag. Das Geschäftsjahr 2017

Nach unten geht es heute mit dem Wert von Deutsche Euroshop. Bis zur Stunde verliert der Wert des Immobilienunternehmens klare 1,34 Euro und notiert mit 3,41 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 39,11 Euro. Zuletzt wird Deutsche Euroshop mit 37,78 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Fielmann. Aktuell fällt die Aktie des Optikers auf den Stand von 70,28 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 2,87 Prozent verschlechtert. Die Baader Bank hat Fielmann von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 80 Euro belassen. Angesichts der aktuellen Bewertung und da die Wachstumsdynamik im laufenden Jahr nachlassen dürfte habe er die Papiere abgestuft, schrieb Analyst Volker Bosse in einer Studie vom Freitag.

Analysten-Report

28.04.2017 S&P Global hebt Ziel für Airbus auf 80 Euro - 'Hold'

Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen zum ersten Quartal von 70 auf 80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis sei schlechter als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Freitag. Der Auftragsbestand des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns sei aber nach wie vor gut. Das neue Kursziel reflektiere die erwartete Profitabilitätssteigerung bis 2019./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

28.04.2017 SocGen hebt Osram auf 'Buy' und Ziel auf 75 Euro

Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Osram von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 53 auf 75 Euro angehoben. Der Lichtkonzern wandle sich zu einem Hightech-Unternehmen mit einem starken Infrarot-LED-Geschäft, schrieb Analyst Alok Katre in einer Studie vom Freitag. Das sollte zu einem jährlichen Gewinnwachstum je Aktie von 15 Prozent führen. Osram sollte vom Wandel in der Autobranche und dem Wachstum in neuen Bereichen wir Iris-Scanner und Sensoren profitieren./mis/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

28.04.2017 S&P Global belässt Krones auf 'Hold' - Ziel 110 Euro

Das Analysehaus S&P Global hat die Einstufung für Krones nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Die Kennziffern des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen hätten die Prognosen übertroffen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Freitag. In Erwartung eines schwächeren zweiten Quartal habe er jedoch seine Schätzungen für das Gesamtjahr 2017 unverändert gelassen./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

28.04.2017 Commerzbank belässt MTU Aero Engines AG auf 'Buy' - Ziel 142 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für MTU nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Wohl dank eines starken Wartungsgeschäfts habe der Triebwerksbauer sowohl seine Prognosen als auch die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Freitag. Im weiteren Jahresverlauf dürfte diese Sparte die Belastungen aus dem Aufbau des Geschäfts mit Getriebefan-Triebwerken mehr als wettmachen./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

