 Börsenbericht MDax: MDax fast regungslos

FrankfurtDer MDax notiert derzeit bei 22.248 Punkten und hat damit 0,15 Prozent verloren. Insgesamt sind 46 Prozent der Werte im Plus und 54 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der SDax mit 0,07 Prozent als auch der TecDax mit 0,06 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Dürr mit 18,17 Millionen Euro Umsatz, Gea Group mit 16,61 Millionen Euro und Covestro mit 16,55 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Internetunternehmens Zalando mit 2,07 Prozent, des Automobilzulieferers Leoni mit 1,88 Prozent und des Bau- und Industriedienstleisters Bilfinger mit 1,32 Prozent Kursgewinn. Zu den größten Verlierern gehören die Aktien des Anlagenherstellers Gea Group mit 2,10 Prozent, des Chemieproduzenten Evonik Industries mit 1,83 Prozent und des Maschinenbauers Dürr mit 1,53 Prozent Rückgang.

Tops

Freude bei den Anlegern von Zalando. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Internethändlers den aktuellen Stand von 37,53 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um 2,07 Prozent verbessern.

Die Aktie des Kabelspezialisten Leoni, die beim letzten Börsenschluss mit 35,40 Euro notierte, zeigt mit 1,88 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 36,06 Euro eine positive Entwicklung.

Um 1,32 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von Bilfinger. Aktuell gewinnt der Wert des Baudienstleisters klare 50 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 37,52 Euro. Zuletzt wird Bilfinger mit 38,02 Euro gehandelt.

Flops

Bergab geht es heute mit dem Wert von Gea Group. Bis zur Stunde verliert der Wert des Spezialmaschinenbauers deutliche 82 Cent und notiert mit 2,1 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 38,82 Euro. Zuletzt wird Gea Group mit 38,01 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Evonik Industries. Aktuell fällt die Aktie des Chemieherstellers auf den Stand von 27,61 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,83 Prozent verschlechtert.

Die Anleger von Dürr können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Lackiermaschinen-Produzenten deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 73,48 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,53 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

05.01.2017 JPMorgan hebt Ziel für MTU auf 140 Euro - 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 125 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry sieht die zivile Luftfahrtbranche laut einer am Mittwochabend vorgelegten Branchenstudie nun positiver. Beim Triebwerkshersteller MTU halte die Investitionsphase zwar im laufenden Jahr noch an, die Anleger sollten sich aber auf das ab 2018 winkende Wachstum beim Ergebnis je Aktie (EPS) und beim Barmittelfluss fokussieren. Das höhere Kursziel spiegele positive Währungseffekte wider./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

05.01.2017 Morgan Stanley hebt Airbus Group auf 'Overweight' - Ziel 76 Euro

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Airbus von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 63 auf 76 Euro angehoben. Das Jahr 2017 dürfte für den Flugzeugbauer wieder besser werden, schrieb Analyst Jaime Rowbotham in einer Studie vom Donnerstag. Die Aktie sollte aufwerten./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

05.01.2017 Commerzbank belässt Südzucker auf 'Buy' - Ziel 26,50 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Südzucker vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Der operative Gewinn dürfte zum Vorjahreszeitraum um mehr als 50 Prozent zugelegt haben, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Donnerstag. Die vom Zuckergeschäft getriebene Erholung setze sich fort./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

05.01.2017 HSBC hebt Ziel für Fraport auf 65 Euro - 'Buy'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Fraport von 57,50 auf 65,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien europäischer Flughafenbetreiber seien mit Blick auf diesjährige Investitionen im Luftfahrtsektor seine bevorzugte Wahl, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Das Verkehrswachstum dürfte an den meisten Flughäfen anziehen. Fraport sollte 2017 auch von seinen neuen Airports in Griechenland profitieren./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.