 Börsenbericht MDax: MDax fast regungslos

FrankfurtZur Zeit steht der MDax bei 24.969 Punkten und damit auf dem Niveau des gestrigen Börsenschlusses. 60 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 40 Prozent eine negative Entwicklung. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Kion Group mit 18,68 Millionen Euro Umsatz, Hugo Boss mit 10,78 Millionen Euro und Stada mit 10,35 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Maschinenbauers Dürr mit 2,18 Prozent, des Internethändlers Zalando mit 1,62 Prozent und des Lagertechnik-Spezialisten Jungheinrich mit 1,35 Prozent Anstieg. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Lebensmittelkonzerns Südzucker mit 1,96 Prozent, des Bekleidungsherstellers Hugo Boss mit 1,41 Prozent und des Wohnimmobilien-Konzerns Deutsche Wohnen mit 1,34 Prozent Verlust.

Tops

Die Aktie des Lackiermaschinen-Spezialisten Dürr, die beim letzten Börsenschluss mit 95,20 Euro notierte, zeigt mit 2,18 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 97,28 Euro eine positive Entwicklung. Die Baader Bank hat das Kursziel für Dürr von 85 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Wahrnehmung des Anlagenherstellers als Digitalisierungsspezialist rechtfertige eine höhere Bewertung, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Dienstag. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Gewinnprognosen für 2017 und 2018.

Um 1,62 Prozent aufwärts geht es heute mit dem Kurs von Zalando. Aktuell gewinnt der Wert des Internethändlers klare 66 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 40,56 Euro. Zuletzt wird Zalando mit 41,21 Euro gehandelt.

Die Aktionäre von Jungheinrich können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Nutzfahrzeugherstellers den aktuellen Stand von 33,51 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,35 Prozent zulegen.

Flops

Nach unten geht es heute mit dem Wert von Südzucker. Bis zur Stunde verliert der Wert des Lebensmittelkonzerns deutliche 38 Cent und notiert mit 1,96 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 19,37 Euro. Zuletzt wird Südzucker mit 18,99 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Hugo Boss. Aktuell fällt die Aktie des Bekleidungsherstellers auf den Stand von 68,31 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,41 Prozent verschlechtert. Die Investmentbank Equinet hat das Kursziel für Hugo Boss nach einer Investorenveranstaltung von 74 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Modehersteller dürfte im Jahr 2018 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren, schrieb Analyst Mark Josefson in einer Studie vom Dienstag. Positive Nachrichten sollten die Aktie weiter aufwerten.

Die Anleger von Deutsche Wohnen können sich nicht freuen. Bislang gibt der Anteilschein des Immobilienunternehmens deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 34,36 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,34 Prozent verschlechtert. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Wohnen von 29,20 auf 30,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Analyst Julian Livingston-Booth verwies auf den steigenden Berliner Mietspiegel und erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis der Jahre 2018 und 2019. Allerdings sei der Aktienkurs immer noch hoch, schrieb er in einer Studie vom Dienstag.

Analysten-Report

