 Börsenbericht MDax: MDax fast regungslos

FrankfurtDer MDax liegt derzeit bei 25.096 Punkten und hat sich damit im Vergleich zum Vortag unwesentlich verändert. 40 Prozent der Aktien zeigen bislang eine positive und 60 Prozent eine negative Entwicklung. Während der TecDax ebenfalls mit 0,23 Prozent verliert, gewinnt der SDax 0,30 Prozent. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Steinhoff International mit 25,46 Millionen Euro Umsatz, Gea Group mit 22,67 Millionen Euro und Hugo Boss mit 20,47 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien der Chemiefirma Wacker Chemie mit 2,69 Prozent, Steinhoff International mit 2,39 Prozent und des Stahlkochers Salzgitter mit 1,70 Prozent Zuwachs. Am wenigsten freuen können sich die Anleger des Werbe- und Internetunternehmens Ströer Media mit 1,69 Prozent, Schaeffler mit 1,63 Prozent und des Flugzeugherstellers Airbus Group mit 1,41 Prozent Rückgang.

Tops

Freude bei den Anlegern von Wacker Chemie. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Chemieunternehmens den aktuellen Stand von 106,90 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagswert um 2,69 Prozent verbessern. Die Schweizer Großbank UBS hat Wacker Chemie von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 85 auf 110 Euro angehoben. Die Sorgen rund um Polysilizium hätten sich bei dem Spezialchemiekonzern bislang nicht bewahrheitet, begründete Analyst Patrick Rafaisz das bessere Votum in einer Studie vom Montag. Die Nachfrage nach dem Rohstoff für Halbleiter und Solarzellen bleibe robust. So sei die Solarnachfrage in China deutlich stärker als bisher gedacht.

Die Aktie des Einzelhändlers Steinhoff International, die beim letzten Börsenschluss mit 4,36 Euro notierte, zeigt mit 2,39 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 4,46 Euro eine positive Entwicklung.

Um 1,7 Prozent bergauf geht es heute mit dem Kurs von Salzgitter. Aktuell gewinnt der Wert des Stahlkochers klare 65 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 37,85 Euro. Zuletzt wird Salzgitter mit 38,50 Euro gehandelt.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von Ströer Media. Aktuell fällt die Aktie des Werbe- und Internetunternehmens auf den Stand von 55,40 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,69 Prozent verschlechtert.

Die Anleger von Schaeffler können sich nicht freuen. Bislang gibt der Anteilschein deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 12,07 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,63 Prozent verschlechtert. Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schaeffler von 13 auf 10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Autozulieferer verspüre derzeit höheren Preisdruck bei der klassischen Antriebsstrangtechnik, während die Investitionen in die Elektromobilität bereits steigen, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer Studie vom Montag. Das Unternehmen dürfte die Finanzziele für 2020 verfehlen. Auch die Markterwartungen erschienen zu hoch.

Bergab um 1,41 Prozent geht es mit dem Kurs von Airbus Group. Aktuell verliert der Wert des deutsch-französischer Konzerns, der am vorigen Börsentag mit 73,30 Euro aus dem Handel gegangen ist, 1,03 Euro (1,41 Prozent). Zuletzt wird Airbus Group mit 72,27 Euro notiert. Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Airbus von 78 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die jüngste Kursschwäche bei den Aktien des Flugzeugbauers überzeuge ihn noch mehr in seinem positiven Votum, schrieb Analyst Phil Buller in einer Branchenstudie vom Montag. Vor einem mehrjährigen Horizont seien sie vielversprechend bewertet. Er passte seine Schätzungen nach den Zahlen für das zweite Quartal an.

Analysten-Report

07.08.2017 Goldman hebt Ziel für Fraport auf 83,50 Euro - 'Neutral'

Analyst Patrick Creuset von Goldman Sachs hat das Kursziel für Fraport von 80,00 auf 83,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dies geht aus einer Studie der US-Investmentbank vom Montag hervor./tih/ck Datum der Analyse: 07.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.08.2017 Deutsche Bank hebt Ziel für Dürr auf 75 Euro - 'Sell'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Dürr nach Zahlen zum zweiten Quartal von 65 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Anlagenbauer habe aufgrund schwächerer Geschäfte mit der Autoindustrie die Margenerwartungen verfehlt, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer Studie vom Montag. Allerdings seien die auf den Investitionsgüter-Sektor ausgerichteten Geschäftsbereiche des Anlagenbauers umsatz- und ergebnisseitig besser als erwartet ausgefallen./ck/edh Datum der Analyse: 07.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.08.2017 UBS hebt Wacker Chemie auf 'Neutral' und Ziel auf 110 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat Wacker Chemie von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 85 auf 110 Euro angehoben. Die Sorgen rund um Polysilizium hätten sich bei dem Spezialchemiekonzern bislang nicht bewahrheitet, begründete Analyst Patrick Rafaisz das bessere Votum in einer Studie vom Montag. Die Nachfrage nach dem Rohstoff für Halbleiter und Solarzellen bleibe robust. So sei die Solarnachfrage in China deutlich stärker als bisher gedacht./tih/mis Datum der Analyse: 07.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

07.08.2017 Deutsche Bank hebt Ziel für Hugo Boss auf 67 Euro - 'Hold'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen von 63 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal, insbesondere der Auftragsbestand des Modekonzerns seien ermutigend ausgefallen, schrieb Analyst Warwick Okines in einer Studie vom Montag. Die Umbaumaßnahmen des Managements zeigten erste Früchte, die Trendwende dürfte aber noch auf sich warten lassen./ck/edh Datum der Analyse: 07.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.