 Börsenbericht MDax: MDax fast regungslos

FrankfurtDer MDax liegt heute bei 26.074 Punkten und damit 0,2 Prozent im Plus. 50 Prozent der Aktien zeigen aktuell eine positive und 50 Prozent eine negative Entwicklung. Während der TecDax aktuell ebenfalls mit 0,26 Prozent gewinnt, verliert der SDax 0,03 Prozent. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Kion Group mit 53,10 Millionen Euro Umsatz, K+S mit 16,51 Millionen Euro und Salzgitter mit 14,03 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind heute die Aktien des Chemiekonzerns Wacker Chemie mit 2,16 Prozent, Covestro mit 2,06 Prozent und des Chemieunternehmens Lanxess mit 2,03 Prozent Zuwachs. Am wenigsten freuen können sich die Anleger des Handelsunternehmens METRO AG ST O.N. mit 2,45 Prozent, des Zuckerproduzenten Südzucker mit 0,92 Prozent und des Flughafenbetreibers Fraport mit 0,87 Prozent Verlust.

Aufwärts geht es mit dem Wacker Chemie-Wertpapier. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie der Chemiefirma 2,60 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 120,50 Euro und macht damit gute 2,16 Prozent gut. Zuletzt wurde Wacker Chemie mit 123,10 Euro gehandelt.

Die Aktie Covestro gehört bislang mit einer positiven Entwicklung von 2,06 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 71,01 Euro kann sich das Papier um klare 1,46 Euro auf 72,47 Euro verbessern.

Die Anleger von Lanxess-Aktien können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht das Papier des Chemiekonzerns den Stand von 67,80 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,03 Prozent zulegen.

Bergab geht es heute mit dem METRO AG ST O.N.-Kurs. Bislang verliert der Wert des Handelsunternehmens klare 44 Cent und registriert mit 2,45 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 17,93 Euro. Zuletzt wird METRO AG ST O.N. mit 17,49 Euro gehandelt. Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Metro AG nach Eckdaten zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 23,80 Euro belassen. Der solide Umsatz des Handelskonzerns habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer Studie vom Freitag.

Minimal bergab geht es auch mit dem Südzucker-Kurs. Aktuell verliert der Anteilschein des Lebensmittelkonzerns 16 Cent (0,92 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 16,91 Euro des Vortages. Zuletzt wird Südzucker mit 16,76 Euro gehandelt.

Leichte Enttäuschung ebenfalls bei den Anlegern des Fraport-Papieres. Aktuell fällt die Aktie des Flughafenbetreibers gering auf den Stand von 80,66 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,87 Prozent unmerklich verschlechtert.

20.10.2017 Deutsche Bank hebt Ziel für Leoni auf 46 Euro - 'Sell'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Leoni vor Zahlen von 35 auf 46 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Der Autozulieferer dürfte ein starkes drittes Quartal ausweisen und sein Gewinnziel (Ebit) für 2017 anheben, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer Studie vom Freitag. Der Experte erhöhte deshalb seine Schätzungen für 2017. Seine Verkaufsempfehlung begründete er mit dem Hinweis, dass Leoni nur halb so profitabel sei und deutlich weniger Barmittel als die Konkurrenz generiere./tih/edh Datum der Analyse: 20.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.10.2017 UBS hebt Salzgitter auf 'Neutral' - Ziel 42 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Salzgitter-Aktie von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 31 auf 42 Euro angehoben. Analyst Carsten Riek rechnet für die Stahlbranche mit einer nachhaltig steigenden Profitabilität. Der Markt habe positive Aspekte wie die solide Nachfrage, die Branchenkonsolidierung, geringe Lagerbestände und sinkende Abweichungen der weltweiten Stahlpreise noch nicht angemessen berücksichtigt, schrieb er in einer Studie vom Freitag./ag/edh Datum der Analyse: 20.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.10.2017 Berenberg belässt Aurubis auf 'Hold' - Ziel 73,50 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aurubis auf "Hold" mit einem Kursziel von 73,50 Euro belassen. Die bald auslaufende Salzgitter-Wandelanleihe auf Papiere des Hamburger Kupferkonzerns stelle ein Überhang-Risiko dar, schrieb Analyst Fawzi Hanano in einer Studie vom Freitag. Am wahrscheinlichsten sei, dass sich Salzgitter für eine Mischung aus Barabfindung und Aktienausgabe entscheiden wird./ag/edh Datum der Analyse: 20.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.10.2017 Goldman belässt Kion auf 'Neutral' - Ziel 79 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Kion nach der Gewinnwarnung des Gabelstaplerherstellers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Die Warnung könne Sorgen um die Qualität der jüngst hinzugekauften Dematic nach sich ziehen, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer Studie vom Freitag. Diese habe schwächer abgeschnitten als ihre Wettbewerber./bek/jkr Datum der Analyse: 20.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

