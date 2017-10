 Börsenbericht MDax: MDax fast regungslos

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax notiert bislang bei 26.093 Punkten und hat damit 0,15 Prozent gewonnen. Insgesamt sind 40 Prozent der Werte im Plus und 60 Prozent der Aktien im Minus. Während der TecDax heute ebenfalls mit 0,29 Prozent gewinnt, verliert der SDax 0,23 Prozent. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Kion Group mit 28,77 Millionen Euro Umsatz, Wacker Chemie mit 11,77 Millionen Euro und Osram Licht mit 11,50 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich heute die Anteilseigner des Lagertechnik-Spezialisten Kion Group mit 2,13 Prozent, des Triebwerkproduzenten MTU Aero mit 2,10 Prozent und des Optikers Fielmann mit 1,95 Prozent Kursgewinn. Zu den größten Verlierern gehören die Aktien des Werbe- und Internetunternehmens Ströer Media mit 2,13 Prozent, des Handelsunternehmens METRO AG ST O.N. mit 1,53 Prozent und des Versicherers Talanx mit 1,12 Prozent Verlust.

Tops

Freude bei den Anlegern des Kion Group-Anteilscheines. Aktuell kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gut zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Gabelstapler-Produzenten den Stand von 67,50 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagesschlusskurs um 2,13 Prozent verbessern.

Die Aktie des Triebwerkproduzenten MTU Aero, die beim letzten Börsenschluss mit 135,70 Euro notierte, zeigt mit 2,10 Prozent Plus und einem Kurswert von 138,55 Euro eine positive Entwicklung.

Um 1,95 Prozent bergauf geht es bislang mit dem Fielmann-Kurs. Bislang gewinnt der Wert des Brillenhändlers deutliche 1,43 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 73,20 Euro. Zuletzt wird Fielmann mit 74,63 Euro gehandelt. Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Fielmann auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Im dritten Quartal dürfte die Optikerkette von einer relativ schwachen Vergleichsbasis des Vorjahres profitiert haben, schrieb Analyst Paul Rossington in einer Studie vom Montag. Die wachsende Nachfrage nach Gleitsichtbrillen werde zudem den Margen weiter nach oben verholfen haben. Die langfristigen Aussichten seien aber wegen fehlender Zuläufe und einer geringen Expansion der Ladenfläche begrenzt.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern des Ströer Media-Wertpapieres. Bis zur Stunde fällt die Aktie des Außenwerbunganbieters auf den Stand von 57,02 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 2,13 Prozent verschlechtert.

Die Anteilseigner des METRO AG ST O.N.-Anteilscheines können sich nicht freuen. Derzeit gibt der Wert des Handelsunternehmens klar nach. Zuletzt erreicht das Papier den Stand von 17,11 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,53 Prozent verschlechtert. Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Metro AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Das vierte Quartal des abgelaufenden Geschäftsjahres sei vor allem für den Großhandel in Deutschland und Russland enttäuschend verlaufen, schrieb Analyst Andrew Porteous in einer Studie vom Montag. Entscheidend sei nun, ob es dem Lebensmittelhändler gelingt, seine mittelfristigen Ziele zu erreichen. Die Entwicklung des Cashflow sei Voraussetzung, um weiteres Potenzial freizusetzen.

Nach unten geht es heute mit dem Talanx-Kurs. Aktuell verliert der Wert des Versicherers deutliche 39 Cent und verbucht mit 1,12 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 34,46 Euro. Zuletzt wird Talanx mit 34,08 Euro gehandelt.

Analysten-Report

23.10.2017 Berenberg hebt Ziel für Airbus auf 96 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus vor Zahlen von 84 auf 96 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe vor dem Geschäftsbericht des Flugzeugbauers zum dritten Quartal sein Bewertungsmodell auf den neuesten Stand gebracht und seine Schätzungen für das abgelaufene Vierteljahr eingearbeitet, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer Studie vom Montag. Auch eine erste Einschätzung zur der Mehrheitsübernahme der Flugzeugfamilie CSeries von Bombardier sei nun enthalten. Sein Kursziel hob er vor allem mit Blick auf das überlege mittelfristige Gewinnwachstum und Verbesserungen beim freien Barmittelfluss (FCF) an. Airbus bleibe eine seiner wichtigsten Kaufempfehlungen./ck/oca Datum der Analyse: 23.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

23.10.2017 Jefferies hebt Ziel für Covestro auf 91 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Covestro von 86 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Kunststoffproduzent angesichts der besseren Entwicklung der Polyurethan-Märkte angehoben, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer Studie vom Montag. Die Nachfrage aus der Industrie sei weiterhin solide, allerdings dürfte das dritte Quartal auch von Produktionsausfällen in den USA wegen der Wirbelstürme geprägt sein./she/stb Datum der Analyse: 23.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

23.10.2017 HSBC belässt Ceconomy auf 'Buy' - Ziel 13 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Ceconomy vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Er sei zuversichtlich, dass der Elektronikhändler seine Jahresziele erreichen werde, schrieb Analyst Paul Rossington in einer Studie vom Montag. Die Margen dürften sich substanziell verbessern, zudem sei Ceconomy gut positiniert, um von einer weiteren Konsolidierung der Branche zu profitieren. Bestärkt sieht sich der Experte in seiner Einschätzung von den vorgelegten Quartalszahlen des Konkurrenten Fnac Darty, an dem Ceconomy eine Minderheitsbeteiligung hält./she/zb Datum der Analyse: 23.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

23.10.2017 HSBC belässt Fielmann auf 'Hold' - Ziel 65 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Fielmann auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Im dritten Quartal dürfte die Optikerkette von einer relativ schwachen Vergleichsbasis des Vorjahres profitiert haben, schrieb Analyst Paul Rossington in einer Studie vom Montag. Die wachsende Nachfrage nach Gleitsichtbrillen werde zudem den Margen weiter nach oben verholfen haben. Die langfristigen Aussichten seien aber wegen fehlender Zuläufe und einer geringen Expansion der Ladenfläche begrenzt. /she/zb Datum der Analyse: 23.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

