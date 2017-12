 Börsenbericht MDax: MDax fast regungslos

FrankfurtDer MDax notierte am Ende des Handelstages bei 26.148 Punkten und hatte damit 0,17 Prozent verloren. 44 Prozent der Aktien zeigten bei Börsenschluss eine positive und 56 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,10 Prozent als auch der TecDax mit 0,09 Prozent realisierten bei Handelsschluss ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina INNOGY mit 31,86 Millionen Euro Umsatz, Kion Group mit 21,70 Millionen Euro und Covestro mit 20,83 Millionen Euro.

Am meisten freuen gewannen sich bei Handelsende die Anteilseigner INNOGY mit 2,39 Prozent, des Lagertechnik-Spezialisten Kion Group mit 1,55 Prozent und des Chemieunternehmens Wacker Chemie mit 1,34 Prozent Kursgewinn. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Gewerbeimmobilien-Spezialisten Deutsche Euroshop mit 2,28 Prozent, UNIPER mit 1,50 Prozent und des Immobilienkonzerns alstria office REIT mit 1,43 Prozent Verlust.

Tops

Nach oben ging es mit dem INNOGY-Wertpapier. Bei Handelsschluss gewann die Aktie 76 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 31,81 Euro und machte damit deutliche 2,39 Prozent gut. Zuletzt wurde INNOGY mit 32,57 Euro gehandelt. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Innogy nach der angekündigten Übernahme eines Onshore-Windprojektgeschäfts in den USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Mit dem Zukauf noch in diesem Jahr werde die RWE-Ökostromtochter von einer 100-prozentigen US-Steuerbefreiung für das Projekt profitieren, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die schlechtere Einstufung durch die Ratingagentur Moody's sei nach der jüngsten Gewinnwarnung von Innogy nicht verwunderlich.

Freude bei den Anlegern des Kion Group-Anteilscheines. Bei Börsenschluss konnte die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index gut zulegen. Zuletzt erreichte der Wert des Lagertechnik-Spezialisten den Stand von 73,84 Euro und konnte sich damit im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages um 1,55 Prozent verbessern. Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 90 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung einer schwächeren Entwicklung der Sparte für Produkte zur Lieferkettensteuerung (Supply Chain Solutions - SCS) habe er seine Prognosen für Gewinn und Umsatz für die Jahre 2017 bis 2019 etwas reduziert, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Aktie des Gabelstapler-Herstellers im europäischen Branchenvergleich aber unterdurchschnittlich bewertet sei, bleibe es bei der Kaufempfehlung.

Die Aktie des Chemiekonzerns Wacker Chemie, die beim letzten Börsenschluss mit 160,10 Euro notierte, zeigte mit 1,34 Prozent Plus und einem Kurswert von 162,25 Euro eine positive Entwicklung.

Flops

Die Aktie des Einkaufscenter-Betreibers Deutsche Euroshop gehörte mit einem Rückgang von 2,28 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 34,16 Euro hatte sie sich um 78 Cent auf 33,38 Euro verschlechtert.

Abwärts um 1,50 Prozent ging es mit dem Kurs von UNIPER-Aktien. Bis zum Handelsende verlor der Wert, der am vorigen Börsentag mit 25,38 Euro aus dem Handel gegangen ist, 38 Cent (1,5 Prozent). Zuletzt wurde UNIPER mit 25,00 Euro notiert.

Enttäuschung bei den Anlegern des alstria office REIT-Wertpapieres. Bis zum Ende des Parketthandels fiel die Aktie der Büroimmobilien-Firma auf den Stand von 12,75 Euro zurück und hatte sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,43 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

22.12.2017 Berenberg senkt Ziel für Kion auf 85 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 90 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung einer schwächeren Entwicklung der Sparte für Produkte zur Lieferkettensteuerung (Supply Chain Solutions - SCS) habe er seine Prognosen für Gewinn und Umsatz für die Jahre 2017 bis 2019 etwas reduziert, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Aktie des Gabelstapler-Herstellers im europäischen Branchenvergleich aber unterdurchschnittlich bewertet sei, bleibe es bei der Kaufempfehlung./edh/zb Datum der Analyse: 21.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

22.12.2017 Goldman belässt Innogy auf 'Neutral' - Ziel 37 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Innogy nach der angekündigten Übernahme eines Onshore-Windprojektgeschäfts in den USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Mit dem Zukauf noch in diesem Jahr werde die RWE-Ökostromtochter von einer 100-prozentigen US-Steuerbefreiung für das Projekt profitieren, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die schlechtere Einstufung durch die Ratingagentur Moody's sei nach der jüngsten Gewinnwarnung von Innogy nicht verwunderlich./edh/ajx Datum der Analyse: 22.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

22.12.2017 NordLB belässt Krones auf 'Halten' - Ziel 100 Euro

Die NordLB hat Krones auf "Halten" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Dank der verarbeitenden Industrien in China und der globalen Konjunktur habe die Ausrüstungsnachfrage in den ersten neun Monaten 2017 zugenommen, schrieb Analyst Oliver Drebing in einer am Freitag vorliegenden Studie zur deutschen Anlagenbau-Branche. Allerdings habe die Ergebnisdynamik der von ihm beobachteten Sektorunternehmen im dritten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel nachgelassen. Deshalb stuft der Experte die Branche weiterhin mit "Neutral" ein./edh/ajx Datum der Analyse: 22.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

22.12.2017 NordLB belässt MTU Aero Engines auf 'Kaufen' - Ziel 175 Euro

Die NordLB hat MTU auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Dank der verarbeitenden Industrien in China und der globalen Konjunktur habe die Ausrüstungsnachfrage in den ersten neun Monaten 2017 zugenommen, schrieb Analyst Oliver Drebing in einer am Freitag vorliegenden Studie zur deutschen Anlagenbau-Branche. Allerdings habe die Ergebnisdynamik der von ihm beobachteten Sektorunternehmen im dritten Quartal im Vergleich zum ersten Jahresviertel nachgelassen. Deshalb stuft der Experte die Branche weiterhin mit "Neutral" ein./edh/ajx Datum der Analyse: 22.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

