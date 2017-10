 Börsenbericht MDax: MDax gewinnt leicht - Covestro gewinnt deutlich

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax notiert bislang bei 26.151 Punkten und hat damit 0,39 Prozent gewonnen. Insgesamt sind 52 Prozent der Werte im Plus und 48 Prozent der Aktien im Minus. Ebenso gewinnt der SDax mit 0,20 Prozent, während der TecDax aktuell 0,13 Prozent verliert. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Covestro mit 42,20 Millionen Euro Umsatz, Fuchs Petrolub mit 19,60 Millionen Euro und Kion Group mit 13,87 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind derzeit die Aktien Covestro mit 5,57 Prozent, des Medienkonzerns Axel Springer mit 3,04 Prozent und des Kupferherstellers Aurubis mit 2,12 Prozent Zuwachs. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Schmierstoffproduzenten Fuchs Petrolub mit 4,83 Prozent, des Außenwerbunganbieters Ströer Media mit 2,48 Prozent und des Logistikfahrzeugherstellers Kion Group mit 1,58 Prozent Verlust.

Tops

Freude bei den Anlegern des Covestro-Anteilscheines. Bis zur Stunde kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index deutlich spürbar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert den Stand von 76,14 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um 5,57 Prozent verbessern. Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Covestro nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Kennziffern seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer Studie vom Dienstag. Damit könnte die 2017er Konsensschätzung für den Gewinn (Ebitda) des Kunststoffherstellers um 9 Prozent steigen. Zudem lobte er die überraschende Ankündigung eines Aktienrückkaufs. Sein anhaltend negatives Anlagevotum rechtfertigte der Experte mit dem Hinweis, dass es der Aktie kurzfristig an Kurstreibern fehle.

Aufwärts geht es mit dem Axel Springer-Wertpapier. Bislang gewinnt der Wert des Verlagshauses 1,75 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 57,58 Euro und macht damit deutliche 3,04 Prozent gut. Zuletzt wurde Axel Springer mit 59,33 Euro gehandelt. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Axel Springer von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55,80 auf 70,00 Euro angehoben. Der Verlagskonzern habe seinen Willen und seine Fähigkeit zu wachsen unter Beweis gestellt, schrieb Analystin Katherine Tait in einer Studie vom Dienstag. Ihre erhöhten Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2019 lägen über den Konsensschätzungen.

Der Wert des Kuperproduzenten Aurubis gehört bislang mit einer Steigerung von 2,12 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 68,84 Euro kann sich das Papier des Kuperproduzenten um gute 1,46 Euro auf 70,30 Euro verbessern.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern des Fuchs Petrolub-Wertpapieres. Bis zur Stunde fällt die Aktie des Schmierstoffproduzenten auf den Stand von 47,54 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 4,83 Prozent verschlechtert.

Die Aktionäre des Ströer Media-Anteilscheines können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Außenwerbunganbieters deutlich nach. Zuletzt erreicht das Papier den Stand von 55,41 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,48 Prozent verschlechtert.

Nach unten geht es heute mit dem Kion Group-Kurs. Derzeit verliert der Wert des Gabelstapler-Produzenten klare 1,06 Euro und realisiert mit 1,58 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 67,28 Euro. Zuletzt wird Kion Group mit 66,22 Euro gehandelt.

Analysten-Report

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.