 Börsenbericht MDax: MDax gewinnt leicht - Hugo Boss verschlechtert sich deutlich

FrankfurtDer MDax liegt derzeit bei 26.963 Punkten und damit 0,49 Prozent im Plus. 70 Prozent der Aktien zeigen derzeit eine positive und 30 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,77 Prozent als auch der TecDax mit 0,77 Prozent verzeichnen derzeit ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Hugo Boss mit 43,66 Millionen Euro Umsatz, Gea Group mit 31,47 Millionen Euro und Evonik Industries mit 28,50 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen heute die Anteilscheine des Verbindungsteilespezialisten Norma Group mit 1,84 Prozent, Steinhoff International mit 1,76 Prozent und des Chemielogistikers Brenntag mit 1,71 Prozent Kursgewinn. Die größten Verlierer sind die Aktien des Modeunternehmens Hugo Boss mit 5,77 Prozent, des Baudienstleisters Hochtief mit 1,82 Prozent und des Brillenkonzerns Fielmann mit 1,59 Prozent Rückgang.

Tops

Die Anteilseigner von Norma Group-Aktien können sich freuen. Derzeit erreicht das Papier des Verbindungsteilespezialisten den Stand von 59,19 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,84 Prozent zulegen.

Um 1,76 Prozent aufwärts geht es aktuell mit dem Steinhoff International-Kurs. Aktuell gewinnt der Wert deutliche 7 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 3,69 Euro. Zuletzt wird Steinhoff International mit 3,75 Euro gehandelt.

Die Aktie des Chemieprodukthändlers Brenntag, die beim letzten Börsenschluss mit 50,19 Euro notierte, zeigt mit 1,71 Prozent Plus und einem Kurswert von 51,05 Euro eine positive Entwicklung.

Flops

Die Aktie des Modeunternehmens Hugo Boss gehört mit einem Rückgang von 5,77 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 76,40 Euro hat sie sich um 4,41 Euro auf 71,99 Euro verschlechtert. Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Nach zwei Quartalen mit flächenbereinigten Umsatzsteigerungen richte sich nun der Fokus auf die Profitabilität des Modekonzerns, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer Studie vom Freitag. Allerdings sei der Spielraum für größere Margenverbesserungen begrenzt, was auch eine Anhebung der Schätzungen für 2018 einschränke. Die Bewertung stütze nun kaum mehr, nachdem die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten stark gelaufen sei.

Bergab um 1,82 Prozent geht es mit dem Kurs von Hochtief-Aktien. Bis zur Stunde verliert der Wert des Baudienstleisters, der am vorigen Börsentag mit 156,90 Euro aus dem Handel gegangen ist, 2,85 Euro (1,82 Prozent). Zuletzt wird Hochtief mit 154,05 Euro notiert.

Enttäuschung bei den Anlegern des Fielmann-Wertpapieres. Bislang fällt die Aktie des Optikers auf den Stand von 75,00 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,59 Prozent verschlechtert. Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Fielmann auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die Markterwartungen beim Umsatz für das Gesamtjahr zu treffen, dürfte für Fielmann eine Herausforderung darstellen, schreiben die Analysten der Bank in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Der Schweizer Franken werde weiter belasten und zudem habe das vierte Quartal drei Verkaufsstage weniger. Positiv zu werten sei die Margenverbesserung im dritten Quartal, mittelfristig dürfte das Potenzial diesbezüglich angesichts steigender Personalkosten aber begrenzt sein.

Analysten-Report

03.11.2017 Commerzbank belässt Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'

Die Commerzbank hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach einer Erhöhung des Gewinnausblicks durch den Immobilienfinanzierer auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analyst Michael Dunst hob in einer Studie vom Freitag seine Gewinnschätzungen an./mis/jkr Datum der Analyse: 03.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.11.2017 Baader Bank belässt Gea Group auf 'Hold' - Ziel 39 Euro

Die Baader Bank hat die Aktien der Gea Group nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Auftragseingang und das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) seien schwach ausgefallen, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Freitag. Noch gebe es keine größere Erholung./mis/stb Datum der Analyse: 03.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.11.2017 Commerzbank belässt Gea Group auf 'Hold' - Ziel 45 Euro

Die Commerzbank hat die Aktien der Gea Group nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe eher schwach abgeschnitten, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer Studie vom Freitag. Die Gewinnerwartungen des Marktes dürfen weiter unter Druck stehen./mis/zb Datum der Analyse: 03.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

03.11.2017 JPMorgan belässt Evonik auf 'Underweight' - Ziel 25 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Spezialchemikonzern habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer Studie vom Freitag. Zudem sei der Ausblick für das vierte Quartal günstig. Das gehe aber auch auf temporäre Effekte zurück wie ein knappes Angebot bei einigen Chemikalien./mis/jkr Datum der Analyse: 03.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

