 Börsenbericht MDax: MDax gewinnt leicht - K+S im Höhenflug

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtZur Zeit steht der MDax bei 25.026 Punkten und hat damit 0,32 Prozent zugelegt. 52 Prozent der Aktien zeigen zur Stunde eine positive und 48 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,31 Prozent als auch der TecDax mit 0,45 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Stada mit 53,54 Millionen Euro Umsatz, K+S mit 50,57 Millionen Euro und Deutsche Wohnen mit 23,92 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Chemiekonzerns K+S mit 5,06 Prozent, des Rohstoffkonzerns Aurubis mit 4,19 Prozent und des Stahlkochers Salzgitter mit 2,55 Prozent Zuwachs. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine des Abfüllanlagenherstellers Krones mit 1,29 Prozent, des Lichtspezialisten Osram Licht mit 1,26 Prozent und des Verbindungsteilespezialisten Norma Group mit 1,19 Prozent Rückgang.

Tops

Nach oben geht es heute mit dem Wert von K+S. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Chemiekonzerns 1,13 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 22,25 Euro und macht damit hervorragende 5,06 Prozent gut. Zuletzt wurde K+S mit 23,38 Euro gehandelt.

Die Aktie des Rohstoffkonzerns Aurubis gehört heute mit einem Plus von 4,19 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 62,51 Euro kann sich das Papier des Kupferherstellers um klare 2,62 Euro auf 65,13 Euro verbessern. Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aurubis hach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Das Altmetall-Geschäft habe den Kupferkonzern im zweiten Geschäftsquartal besser abschneiden lassen als erwartet, schrieb Analyst Fawzi Hanano in einer Studie vom Montag. Die Prognose fürs Gesamtjahr sei bestätigt worden.

Die Anteilseigner von Salzgitter können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Stahlkochers den aktuellen Stand von 32,74 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,55 Prozent zulegen. Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Dank der Zuwächse im Geschäft mit Flachstahl sowie Grobblech und Profilstahl habe der Vorsteuergewinn positiv überrascht, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer Studie vom Montag. Der Barmittelzufluss des Stahlherstellers hingegen habe etwas enttäuscht.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von Krones. Aktuell fällt die Aktie des Abfüllanlagenherstellers auf den Stand von 110,75 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1,29 Prozent verschlechtert.

Die Anleger von Osram Licht können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie des Leuchtenherstellers klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 67,39 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,26 Prozent verschlechtert.

Abwärts um 1,19 Prozent geht es mit dem Kurs von Norma Group. Aktuell verliert der Wert des Verbindungstechnik-Herstellers, der am vorigen Börsentag mit 49,70 Euro aus dem Handel gegangen ist, 59 Cent (1,19 Prozent). Zuletzt wird Norma Group mit 49,11 Euro notiert. Die DZ Bank hat den fairen Wert für Norma Group nach Zahlen zum ersten Quartal von 52 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Verbindungstechnikhersteller sei insgesamt gut in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer Studie vom Montag. Reigber rechnete weiterhin mit einer guten Autokonjunktur sowie einer leichten Entspannung des US-Marktes im Bereich Nutzfahrzeuge & Landwirtschaftsmaschinen. Der Experte erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie.

Analysten-Report

15.05.2017 Goldman senkt Brenntag auf 'Neutral' - Ziel 56 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Brenntag nach Zahlen und den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel für die Aktien des Chemikalienhändlers wurde wegen leicht reduzierter Erwartungen für den operativen Gewinn von 57 auf 56 Euro gesenkt, schrieb Analystin Milou Beunk in einer Studie vom Montag. Wegen der Abstufung entfernte die Bank die Aktie auch von ihrer "Pan-Europe Buy List"./zb/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

15.05.2017 Berenberg belässt Aurubis auf 'Hold' - Ziel 62 Euro

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aurubis hach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Das Altmetall-Geschäft habe den Kupferkonzern im zweiten Geschäftsquartal besser abschneiden lassen als erwartet, schrieb Analyst Fawzi Hanano in einer Studie vom Montag. Die Prognose fürs Gesamtjahr sei bestätigt worden./das/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

15.05.2017 Commerzbank hebt Ziel für Aareal Bank auf 42 Euro - 'Buy'

Die Commerzbank hat das Kursziel für Aareal Bank von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die harte Kernkapitalquote (CET 1) - eine wichtige Kennziffer für die Widerstandsfähigkeit einer Bank in Krisenzeiten - sei im ersten Quartal besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Michael Dunst in einer Studie vom Montag. Die laufende Restrukturierung werde zudem die Kostenbasis verringern, weshalb er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) für das Jahr 2019 um 7 Cent auf 3,29 Euro angehoben habe. Für 2017 revidierte der Experte hingegen seine EPS-Prognose um 18 Cent und für 2018 um 10 Cent nach unten wegen zusätzlicher Umbaukosten./she/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

15.05.2017 Commerzbank belässt Aurubis auf 'Hold' - Ziel 49 Euro

Die Commerzbank hat die Einstufung für Aurubis nach Vorlage von Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Kupferhersteller habe unter anderem von guten Geschäften mit Altmetall profitieren können, schrieb Analyst Ingo-Martin Schachel in einer Studie vom Montag. Dank des starken zweiten Geschäftsquartals sei Aurubis wieder auf Kurs, um im Gesamtjahr einen Vorsteuergewinn von 286 Millionen Euro zu erreichen. Nach Ablauf von sechs Monaten lag dieser bei 118 Millionen Euro./she/stb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.