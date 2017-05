 Börsenbericht MDax: MDax gewinnt leicht - Osram Licht mit deutlichen Kursgewinnen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax notiert derzeit bei 25.139 Punkten und hat damit 0,44 Prozent gewonnen. Insgesamt sind 60 Prozent der Werte im Plus und 40 Prozent der Aktien im Minus. Auf der anderen Seite verlieren sowohl der SDax mit 0,24 Prozent und der TecDax mit 0,62 Prozent. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina K+S mit 44,91 Millionen Euro Umsatz, Osram Licht mit 32,52 Millionen Euro und Rheinmetall mit 28,43 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Lichtspezialisten Osram Licht mit 3,75 Prozent, Schaeffler mit 3,61 Prozent und des Chemiekonzerns K+S mit 3,53 Prozent Zuwachs. Zu den größten Verlierern gehören die Aktien des Brillenhändlers Fielmann mit 2,58 Prozent, des Turbinenherstellers MTU Aero mit 1,57 Prozent und des Maschinenbauers Dürr mit 1,25 Prozent Verlust.

Tops

Die Aktionäre von Osram Licht können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Lichtspezialisten den aktuellen Stand von 66,14 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 3,75 Prozent zulegen. Die Commerzbank hat das Kursziel für die Aktie des Lichttechnikkonzerns Osram von 65 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastian Growe stellte in einer Studie vom Freitag auf das chancenreiche Geschäft mit Infrarot-Produkten ab und erhöhte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebita) für 2018 bis 2019.

Die Aktie Schaeffler gehört heute mit einem Zuwachs von 3,61 Prozent zu den Gewinnern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 15,26 Euro kann sich das Papier um klare 55 Cent auf 15,81 Euro verbessern.

Bergauf geht es heute mit dem Wert von K+S. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Auftausalzproduzenten 77 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 21,96 Euro und macht damit deutliche 3,53 Prozent gut. Zuletzt wurde K+S mit 22,73 Euro gehandelt. Die Commerzbank hat die Einstufung für K+S vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das operative Konzernergebnis (Ebit I) dürfte um 35 Prozent zum Vorjahr gesunken sein, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Freitag. 2017 werde für den Kali- und Salzhersteller holprig. Mit Blick auf die zweite Jahreshälfte sollte sich die Stimmung aber aufhellen.

Flops

Bergab geht es heute mit dem Wert von Fielmann. Bis zur Stunde verliert der Wert des Optikers deutliche 1,88 Euro und notiert mit 2,58 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 72,81 Euro. Zuletzt wird Fielmann mit 70,93 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von MTU Aero. Aktuell fällt die Aktie des Turbinenherstellers auf den Stand von 131,85 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,57 Prozent verschlechtert. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU auf "Neutral" belassen. Das Wachstum im Luftverkehr sei im März stark ausgefallen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer Branchenstudie vom Freitag. Dies sei generell positiv für die von ihm beobachteten Aktien aus dem zivilen Luftfahrtsektor.

Die Anleger von Dürr können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert des Maschinenbauers deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 93,32 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,25 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

05.05.2017 S&P Global hebt Ziel für Rheinmetall auf 97 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Rheinmetall von 86 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer und Rüstungskonzern habe zum Jahresstart die Erwartungen an den Gewinn je Aktie deutlich übertroffen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Freitag. Der Experte hob daher seine Schätzungen für das laufende und das kommende Jahr an. Nach dem starken Jahresstart dürfte Rheinmetall das obere Ende seiner für 2017 angepeilten Zielspanne erreichen./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

05.05.2017 Goldman belässt Uniper auf 'Neutral' - Ziel 17 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Uniper vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Er rechne mit einem soliden Zahlenwerk des Versorgers, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Branchenstudie vom Freitag. Die Nachfrage dürfte wegen des zuletzt kalten Wetters angezogen haben. Ferner dürfte sich die Profitabilität der Russland-Aktivitäten erholt haben./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

05.05.2017 Goldman belässt Airbus auf 'Buy'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus auf "Buy" belassen. Das Wachstum im Luftverkehr sei im März stark ausgefallen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer Branchenstudie vom Freitag. Dies sei generell positiv für die von ihm beobachteten Aktien aus dem zivilen Luftfahrtsektor./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

05.05.2017 S&P Global hebt Ziel für TAG Immobilien auf 14,50 Euro - 'Hold'

Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für TAG Immobilien nach Zahlen von 13,50 auf 14,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Firdaus Ibrahim lobte in einer Studie vom Freitag das anziehende operative Ergebnis (FFO) des Immobilienkonzerns sowie die sinkende Leerstandsrate. Das erste Quartal selbst sei aber im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, weshalb er seine Schätzungen unverändert gelassen habe. Die Aktie habe zudem nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

