 Börsenbericht MDax: MDax gewinnt leicht

FrankfurtZur Zeit steht der MDax bei 24.708 Punkten und hat damit 0,62 Prozent zugelegt. 72 Prozent der Aktien zeigen gegenwärtig eine positive und 28 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,43 Prozent als auch der TecDax mit 0,17 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Fraport mit 12,50 Millionen Euro Umsatz, Steinhoff International mit 9,16 Millionen Euro und Aurubis mit 8,83 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine Schaeffler mit 2,71 Prozent, des Lackiermaschinen-Spezialisten Dürr mit 2,67 Prozent und des Flughafen-Konzerns Fraport mit 2,32 Prozent Anstieg. Für wenig Begeisterung sorgen die Anteilsscheine des Einkaufscenter-Betreibers Deutsche Euroshop mit 2,20 Prozent, des Kreditinstituts Aareal Bank mit 1,35 Prozent und des Glasspezialisten Gerresheimer mit 0,96 Prozent Rückgang.

Tops

Um 2,71 Prozent bergauf geht es heute mit dem Kurs von Schaeffler. Aktuell gewinnt der Wert klare 32 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 11,79 Euro. Zuletzt wird Schaeffler mit 12,11 Euro gehandelt.

Die Aktionäre von Dürr können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Lackiermaschinen-Spezialisten den aktuellen Stand von 105,75 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,67 Prozent zulegen. Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Dürr von 106 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Maschinen- und Anlagenbauer dürfte seine Ziele nach dem soliden zweiten Quartal aufstocken, schrieb Analyst Henning Breiter in einer Studie vom Dienstag. Besonders stark sei die Entwicklung bei Homag.

Der Wert des Flughafen-Konzerns Fraport gehört heute mit einer Steigerung von 2,32 Prozent zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 84,62 Euro kann sich das Papier des Flughafen-Konzerns um klare 1,96 Euro auf 86,58 Euro verbessern.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von Deutsche Euroshop. Aktuell fällt die Aktie des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf den Stand von 34,40 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 2,2 Prozent verschlechtert.

Die Aktionäre von Aareal Bank können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie der Bank klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 34,83 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,35 Prozent verschlechtert.

Unmerklich nach unten geht es ebenso mit dem Kurs der Gerresheimer. Derzeit verliert der Wert des Verpackungsspezialisten, der beim letzten Börsenschluss mit 69,77 Euro notierte, 67 Cent (0,96 Prozent). Zuletzt wird Gerresheimer mit 69,10 Euro gehandelt.

Analysten-Report

01.08.2017 Goldman hebt Ziel für MTU auf 144 Euro - 'Neutral'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU nach Halbjahreszahlen und der Anhebung der Unternehmensziele von 140 auf 144 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Chris Hallam in einer Studie vom Dienstag allerdings auf "Neutral". Er ist nun mit Blick auf das laufende und kommende Jahr etwas optimistischer und hob die Umsatz- und Gewinnschätzung für den Triebwerkbauer an. Für 2019 ist er indes beim Umsatz etwas zuversichtlicher, aber beim Gewinn vorsichtiger als bisher./zb/gl Datum der Analyse: 01.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

01.08.2017 Commerzbank belässt Fuchs Petrolub auf 'Hold' - Ziel 47 Euro

Die Commerzbank hat Fuchs Petrolub nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe wegen höherer Rohstoffkosten die Erwartungen verfehlt, doch das Ebit-Jahresziel habe der Schmierstoffhersteller aufgrund der erwarteten Erholung in der zweiten Jahreshälfte bestätigt, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Dienstag./gl/zb Datum der Analyse: 01.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

01.08.2017 Deutsche Bank hebt Ziel für Aurubis auf 70 Euro - 'Hold'

Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Aurubis vor der am 10. August anstehenden Neunmonatsbilanz von 61 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie rechne mit erneut starken operativen Ergebniskennziffern des Kupferkonzerns, schrieb Analystin Katja Filzek in einer Studie am Dienstag. Zudem sollten auch die Umsätze im Gleichklang mit dem gestiegenen Kupferpreis zugelegt haben. Das Ergebniswachstum sei aber bereits angemessen im Aktienkurs eingepreist./ck/tav Datum der Analyse: 01.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

01.08.2017 Equinet belässt MTU auf 'Accumulate' - Ziel 135 Euro

Die Investmentbank Equinet hat MTU nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Accumulate" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Dank eines starken Ersatzteilgeschäfts habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Triebwerksherstellers die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Zafer Rüzgar in einer Studie vom Dienstag./gl/stw Datum der Analyse: 01.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

