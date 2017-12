 Börsenbericht MDax: MDax im Seitwärtskurs - Ceconomy im Höhenflug

FrankfurtHeute steht der MDax bei 26.245 Punkten und hat damit 0,2 Prozent nachgegeben. 34 Prozent der Aktien zeigen derzeit eine positive und 66 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,17 Prozent als auch der TecDax mit 0,42 Prozent verbuchen aktuell ebenfalls Verluste. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Lanxess mit 16,22 Millionen Euro Umsatz, Covestro mit 14,99 Millionen Euro und Südzucker mit 14,18 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich heute die Anteilseigner des Handelsunternehmens Ceconomy mit 3,82 Prozent, Steinhoff International mit 3,31 Prozent und des Auftausalzproduzenten K+S mit 2,95 Prozent Anstieg. Am wenigsten freuen können sich die Anleger des Eintrittskartenhändlers CTS Eventim mit 1,85 Prozent, des Flugzeugherstellers Airbus Group mit 1,47 Prozent und des Rüstungskonzerns Rheinmetall mit 1,20 Prozent Verlust.

Tops

Um 3,82 Prozent aufwärts geht es derzeit mit dem Ceconomy-Kurs. Derzeit gewinnt der Wert des Handelsunternehmens deutliche 45 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 11,78 Euro. Zuletzt wird Ceconomy mit 12,23 Euro gehandelt.

Die Aktionäre von Steinhoff International-Aktien können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht das Papier den Stand von 31 Cent und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 3,31 Prozent zulegen.

Die Aktie des Düngemittelherstellers K+S gehört bislang mit einem Plus von 2,95 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 20,31 Euro kann sich das Papier des Düngemittelherstellers um klare 60 Cent auf 20,91 Euro verbessern.

Flops

Die Aktionäre des CTS Eventim-Anteilscheines können sich nicht freuen. Aktuell gibt die Aktie des Tickethändlers klar nach. Zuletzt erreicht das Papier den Stand von 38,48 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,85 Prozent verschlechtert.

Bergab geht es heute mit dem Airbus Group-Kurs. Aktuell verliert der Wert des Industriekonzerns deutliche 1,26 Euro und realisiert mit 1,47 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 85,49 Euro. Zuletzt wird Airbus Group mit 84,23 Euro gehandelt.

Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall gehört mit einem Minus von 1,2 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagswert von 108,20 Euro hat sie sich um 1,30 Euro auf 106,90 Euro verschlechtert.

Analysten-Report

27.12.2017 DZ Bank belässt Hannover Rück auf 'Kaufen'

Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 122 Euro belassen. Angesichts der jüngsten großen Schäden durch Katastrophen dürfte die jahrelange Preiserosion in der Rückversicherung beendet sein, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte rechnet bereits mit der Erneuerungsrunde von Verträgen per Januar 2018 mit steigenden Preisen. Davon dürften die Hannoveraner dank ihrer guten Ausstattung mit Kapital und ihrer Flexibilität profitieren./bek/la Datum der Analyse: 27.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.12.2017 NordLB belässt Stada auf 'Verkaufen'

Die NordLB hat die Einstufung für Stada auf "Verkaufen" belassen. Trotz Herausforderungen wie Konkurrenzdruck durch Patentablauf für Medikamente oder Lieferengpässe infolge höherer Sicherheitsanforderungen bei der Produktion, befinde sich die Pharmabranche in guter Verfassung, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Entgegen der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, "Obamacare" abzuschaffen, schienen die Unternehmen auch in diesem Punkt glimpflich davonzukommen. Zudem profitierten sie im Fall von Übernahmen von einem günstigen Finanzierungsumfeld, zumal aktuell das Wachstum aus eigener Kraft zwar solide aber letztlich nur verhalten sei. Gleichzeitig erschienen die Aktienbewertungen vieler Unternehmen nicht allzu hoch und viele Pharmaaktien böten eine unverändert attraktive Dividendenrendite. Das Branchenvotum bleibe daher "positiv"./mis/ck/bek Datum der Analyse: 27.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei I

22.12.2017 Berenberg senkt Ziel für Kion auf 85 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 90 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Erwartung einer schwächeren Entwicklung der Sparte für Produkte zur Lieferkettensteuerung (Supply Chain Solutions - SCS) habe er seine Prognosen für Gewinn und Umsatz für die Jahre 2017 bis 2019 etwas reduziert, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Aktie des Gabelstapler-Herstellers im europäischen Branchenvergleich aber unterdurchschnittlich bewertet sei, bleibe es bei der Kaufempfehlung./edh/zb Datum der Analyse: 21.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

22.12.2017 Goldman belässt Innogy auf 'Neutral' - Ziel 37 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Innogy nach der angekündigten Übernahme eines Onshore-Windprojektgeschäfts in den USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Mit dem Zukauf noch in diesem Jahr werde die RWE-Ökostromtochter von einer 100-prozentigen US-Steuerbefreiung für das Projekt profitieren, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die schlechtere Einstufung durch die Ratingagentur Moody's sei nach der jüngsten Gewinnwarnung von Innogy nicht verwunderlich./edh/ajx Datum der Analyse: 22.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.