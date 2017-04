 Börsenbericht MDax: MDax im Seitwärtskurs - Jungheinrich verliert deutlich

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax notiert derzeit bei 24.575 Punkten und hat damit 0,17 Prozent verloren. Insgesamt sind 36 Prozent der Werte im Plus und 64 Prozent der Aktien im Minus. Auf der anderen Seite gewinnen sowohl der SDax mit 0,05 Prozent als auch der TecDax mit 0,27 Prozent. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Covestro mit 11,79 Millionen Euro Umsatz, INNOGY mit 10,42 Millionen Euro und Hugo Boss mit 8,10 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Modekonzerns Hugo Boss mit 1,24 Prozent, des Zuckerproduzenten Südzucker mit 1,22 Prozent und der Büroimmobilien-Firma alstria office REIT mit 1,09 Prozent Anstieg. Zu den größten Verlierern gehören die Aktien des Lagertechnik-Spezialisten Jungheinrich mit 3,44 Prozent, des Eintrittskartenvermarkters CTS Eventim mit 2,54 Prozent und INNOGY mit 1,26 Prozent Verlust.

Tops

Nach oben geht es heute mit dem Wert von Hugo Boss. Bis zur Stunde gewinnt der Anteilschein des Modekonzerns 86 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 69,35 Euro und macht damit deutliche 1,24 Prozent gut. Zuletzt wurde Hugo Boss mit 70,21 Euro gehandelt.

Freude bei den Anlegern von Südzucker. Bisher kann die Aktie im Vergleich zu den anderen Werten im Index klar zulegen. Zuletzt erreicht der Wert des Zuckerproduzenten den aktuellen Stand von 20,40 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Vortagsstand um 1,22 Prozent verbessern.

Die Aktie alstria office REIT, die beim letzten Börsenschluss mit 11,95 Euro notierte, zeigt mit 1,09 Prozent Plus und einem aktuellen Kurswert von 12,08 Euro eine positive Entwicklung.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern von Jungheinrich. Aktuell fällt die Aktie des Lagertechnik-Spezialisten auf den Stand von 31,31 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 3,44 Prozent verschlechtert. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Jungheinrich vor Zahlen zum ersten Quartal von 28 auf 31 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die gute Geschäftsdynamik bei dem Gabelstapler-Produzenten sollte angehalten haben, schrieb Analystin Franziska Eckersberger in einer Studie vom Mittwoch. Wegen der jüngst guten Kursentwicklung der Aktie bleibe sie aber bei ihrer Anlageempfehlung.

Die Aktionäre von CTS Eventim können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert des Veranstaltungsanbieters deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 36,29 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,54 Prozent verschlechtert. Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für CTS Eventim nach der Platzierung der KPS Stiftung auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der dahinter stehende Gründer und Vorstandschef Klaus Peter Schulenberg habe sich also auf Rekordniveau von einem Teil seiner Beteiligung getrennt, schrieb Analyst Simon Heilmann in einer Studie vom Mittwoch. Dies sei auch aus Diversifikationssicht verständlich. Andererseits signalisiere er damit auch, dass es wohl noch bessere Investitionsmöglichkeiten gebe, als die Papiere des Tickethändlers. Heilmann bleibt aber vom Geschäftsmodell und der Aktie überzeugt.

Bergab um 1,26 Prozent geht es mit dem Kurs von INNOGY. Aktuell verliert der Wert, der am vorigen Börsentag mit 34,18 Euro aus dem Handel gegangen ist, 43 Cent (1,26 Prozent). Zuletzt wird INNOGY mit 33,75 Euro notiert. Die britische Investmentbank HSBC hat Innogy von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 32 auf 31 Euro gesenkt. Die Erholung des britischen Privatkundengeschäfts werde durch die Einmischung der Politik bei den Tarifen gefährdet, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Mittwoch. Am Markt würden die Gewinnrisiken unterschätzt. Der Experte hält bei der Bewertung der Aktien einen höheren Risikoaufschlag für angemessen.

Analysten-Report

26.04.2017 HSBC senkt Innogy auf 'Reduce' und Ziel auf 31 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat Innogy von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 32 auf 31 Euro gesenkt. Die Erholung des britischen Privatkundengeschäfts werde durch die Einmischung der Politik bei den Tarifen gefährdet, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Mittwoch. Am Markt würden die Gewinnrisiken unterschätzt. Der Experte hält bei der Bewertung der Aktien einen höheren Risikoaufschlag für angemessen./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.04.2017 Commerzbank senkt Covestro auf 'Hold' - Hebt Ziel auf 78 Euro

Die Commerzbank hat Covestro nach Zahlen zum ersten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 74 auf 78 Euro angehoben. Die Bayer-Kunststofftochter sei stark ins Jahr gestartet und habe den Ausblick angehoben, weshalb er seine operativen Ergebnisschätzungen erhöht habe, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Mittwoch. Zur Jahresmitte dürfte die Dynamik allerdings nachlassen. Die Abstufung der Aktie begründete Schäfer mit dem nur noch begrenzten Aufwärtspotenzial./gl/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.04.2017 Goldman hebt Ziel für Covestro auf 58 Euro - 'Sell'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Covestro nach Zahlen von 56 auf 58 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Bayer-Kunststofftochter habe über ein erwartungsgemäß starkes erstes Quartal berichtet, schrieb Analyst Stephen Benson in einer Studie vom Mittwoch. Auch die Anhebung der Jahresziele habe nicht überrascht. Benson erhöhte zwar seine Schätzungen, blieb aber wegen der von ihm erwarteten Nachfrageabschwächung bei seiner Verkaufsempfehlung./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

26.04.2017 Citigroup hebt Ziel für LEG Immobilien auf 99,60 Euro - 'Buy'

Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für LEG Immobilien von 86,51 auf 99,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts eines 200 Millionen Euro schweren Modernisierungsprogramms böten die Aktien des Immobilienkonzerns weiteres Wachstumspotenzial, schrieb Analyst Aaron Guy in einer Studie vom Mittwoch. Guy erhöhte seine Dividendenprognose sowie seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den Jahren 2017 bis 2020./la/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

