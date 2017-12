 Börsenbericht MDax: MDax im Seitwärtskurs - Kion Group gewann deutlich

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax notierte bei Handelsschluss bei 26.196 Punkten und hatte damit 0,12 Prozent gewonnen. 60 Prozent der Aktien zeigten bei Handelsschluss eine positive und 40 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,16 Prozent als auch der TecDax mit 0,18 Prozent registrierten bei Handelsschluss ebenfalls Gewinne. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Covestro mit 32,78 Millionen Euro Umsatz, Kion Group mit 25,76 Millionen Euro und INNOGY mit 22,23 Millionen Euro.

Am meisten freuen gewannen sich bei Börsenschluss die Anteilseigner des Gabelstapler-Produzenten Kion Group mit 3,33 Prozent, des Kupferherstellers Aurubis mit 1,91 Prozent und Steinhoff International mit 1,33 Prozent Kursgewinn. Die größten Verlierer sind die Aktien UNIPER mit 1,83 Prozent, INNOGY mit 1,52 Prozent und des Wohnimmobilien-Konzerns Deutsche Wohnen mit 0,91 Prozent Verlust.

Tops

Die Aktie des Gabelstapler-Produzenten Kion Group, die beim letzten Börsenschluss mit 70,53 Euro notierte, zeigte mit 3,33 Prozent Plus und einem Kurswert von 72,88 Euro eine positive Entwicklung.

Um 1,91 Prozent bergauf ging es bis zum Handelsschluss mit dem Aurubis-Kurs. Bei Ende des Parketthandels gewann der Wert des Rohstoffkonzerns deutliche 1,43 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 75,03 Euro. Zuletzt wurde Aurubis mit 76,46 Euro gehandelt.

Die Anteilseigner von Steinhoff International-Aktien konnten sich freuen. Beim Handelsende erreichte das Papier retailer den Stand von 31 Cent und konnte damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,33 Prozent zulegen.

Flops

Die Aktie UNIPER gehörte mit einem Minus von 1,83 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Vortagsstand von 25,90 Euro hatte sie sich um 48 Cent auf 25,43 Euro verschlechtert.

Abwärts um 1,52 Prozent ging es mit dem Kurs von INNOGY-Aktien. Bis zum Ende des Handelstages verlor der Wert, der am vorigen Börsentag mit 32,32 Euro aus dem Handel gegangen ist, 49 Cent (1,52 Prozent). Zuletzt wurde INNOGY mit 31,83 Euro notiert. Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Innogy nach dem Weggang von Vorstandschef Peter Terium, der Gewinnwarnung für 2017 und dem Ausblick auf 2018 von 38,30 auf 34,00 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Stephan Wulf auf "Neutral", wie aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervorgeht. Der Experte reduzierte nun seine Schätzungen für den Versorger.

Die Anleger des Deutsche Wohnen-Papieres hatten gleichermaßen keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Beim Handelsende gab die Aktie des Immobilienkonzerns im Vergleich zu den anderen Werten im Index unmerklich nach. Sie erreichte den Stand von 36,51 Euro und hatte sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,91 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

21.12.2017 Baader Bank hebt Ziel für Ceconomy auf 13 Euro - 'Buy'

Die Baader Bank hat das Kursziel für Ceconomy von 11 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kapitalmarktstory des Elektronikhändlers verlaufe gut, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das flächenbereinigte Wachstum sowie Margensteigerungen sorgten für positive Kursimpulse./ajx/edh Datum der Analyse: 20.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

21.12.2017 Oddo BHF senkt Ziel für Innogy auf 34 Euro - 'Neutral'

Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Innogy nach dem Weggang von Vorstandschef Peter Terium, der Gewinnwarnung für 2017 und dem Ausblick auf 2018 von 38,30 auf 34,00 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Stephan Wulf auf "Neutral", wie aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie hervorgeht. Der Experte reduzierte nun seine Schätzungen für den Versorger./ajx/edh Datum der Analyse: 21.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

21.12.2017 Independent Research hebt Brenntag-Ziel auf 56 Euro - 'Halten'

Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Brenntag von 53 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Chemikalienhändler expandiere dank einiger Übernahmen in verschiedenen Regionen, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Transaktionen böten attraktive Möglichkeiten. Der Experte erhöhte seine Gewinnschätzungen./ajx/edh Datum der Analyse: 21.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

21.12.2017 Credit Suisse belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Flugzeugbauer dürfte sein Auslieferungsziel für das Gesamtjahr 2017 erreichen, schrieb Analyst Olivier Brochet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Airbus könnte somit das Cashflow-Ziel übertreffen./ajx/edh Datum der Analyse: 20.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

