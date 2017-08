 Börsenbericht MDax: MDax im Seitwärtskurs - K+S im Sturzflug

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax notiert derzeit mit 24.799 Punkten im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss unverändert. Insgesamt sind 50 Prozent der Werte im Plus und 50 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der SDax mit 0,02 Prozent als auch der TecDax mit 0,01 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute K+S mit 79,23 Millionen Euro Umsatz, Lanxess mit 30,40 Millionen Euro und Stada mit 22,26 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Versicherers Talanx mit 4,82 Prozent, Deutsche Pfandbriefbank mit 3,48 Prozent und des Automobilzulieferers Rheinmetall mit 1,58 Prozent Kursgewinn. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Düngemittelherstellers K+S mit 4,99 Prozent, des Stahlkochers Salzgitter mit 2,89 Prozent und des Chemieunternehmens Lanxess mit 1,73 Prozent Verlust.

Tops

Bergauf geht es heute mit dem Wert von Talanx. Bis zur Stunde gewinnt die Aktie des Versicherungskonzerns 1,63 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 33,72 Euro und macht damit deutliche 4,82 Prozent gut. Zuletzt wurde Talanx mit 35,35 Euro gehandelt. Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Talanx nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 34,20 Euro belassen. Der Versicherer habe ein solides erstes Halbjahr hinter sich, schrieb Analyst Trevor Moss in einer Studie vom Dienstag. Der Ausblick auf das Gesamtjahr habe sich verbessert.

Die Aktie Deutsche Pfandbriefbank gehört heute mit einem Anstieg von 3,48 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 11,50 Euro kann sich das Papier um klare 40 Cent auf 11,90 Euro verbessern. Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank nach Zahlen von 11,40 auf 11,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einem besser als erwartet ausgefallenen zweiten Quartal habe er seine Schätzung für den diesjährigen bereinigten Gewinn je Aktie um 8 Prozent nach oben geschraubt, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer Studie vom Dienstag.

Die Anleger von Rheinmetall können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Rüstungskonzerns den aktuellen Stand von 88,73 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,58 Prozent zulegen. Die Investmentbank Equinet hat Rheinmetall mit "Buy" und einem Kursziel von 102 Euro in die Bewertung aufgenommen. Steigende Rüstungsausgaben in Europa dürften der Konzernsparte eine jahrelange Erholung ermöglichen, schrieb Analyst Zafer Rüzgar in einer Studie vom Dienstag. Bis 2021 rechnet er hier mit einem durchschnittlichen operativen Gewinnwachstum von jährlich 18,4 Prozent. Im Autobereich dürfte die Nachfrage nach der Technik für umweltfreundlichere Mobilität hoch bleiben.

Flops

Die Anteilseigner von K+S können sich nicht freuen. Bislang gibt der Anteilschein des Auftausalzproduzenten deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 20,74 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 4,99 Prozent verschlechtert. Die Commerzbank hat die Einstufung für K+S nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Das saisonal für gewöhnlich schwache zweite Quartal im Salzgeschäft sei noch schwächer gewesen als erwartet, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Dienstag. Der Ausblick auf 2017 zeige ein gemischtes Bild. Zum Jubeln gebe es zwar nichts, aber deutlich niedrigere Kosten und künftig wohl doch wieder höhere Kalipreise stimmten ihn für das zweite Halbjahr und danach etwas optimistischer.

Nach unten um 2,89 Prozent geht es mit dem Kurs von Salzgitter. Aktuell verliert der Wert des Stahlproduzenten, der am vorigen Börsentag mit 38,81 Euro aus dem Handel gegangen ist, 1,12 Euro (2,89 Prozent). Zuletzt wird Salzgitter mit 37,69 Euro notiert. Das Analysehaus RBC Capital hat Salzgitter AG auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die jüngste Berichtssaison habe eine Gewinnerholung der europäischen Stahlunternehmen gezeigt, von denen viele die höchste Profitabilität seit 9 Jahren erreicht hätten, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer Branchenstudie vom Dienstag. Dagegen habe Salzgitter im Stahlbereich nur etwa 50 Prozent des Niveaus von 2008 erreicht.

Die Aktie des Chemieunternehmens Lanxess gehört mit einem Minus von 1,73 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 63,60 Euro hat sie sich um 1,10 Euro auf 62,50 Euro verschlechtert. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess von 69 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Wachstumsausblick des Spezialchemiekonzerns sei stabil, hob Analyst Stephen Benson in einer Studie vom Dienstag hervor. Jedoch dürften die Barmittelzuflüsse in nächster Zeit schwach bleiben.

Analysten-Report

15.08.2017 JPMorgan erhöht Ziel für Deutsche Pfandbriefbank - 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank nach Zahlen von 11,40 auf 11,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einem besser als erwartet ausgefallenen zweiten Quartal habe er seine Schätzung für den diesjährigen bereinigten Gewinn je Aktie um 8 Prozent nach oben geschraubt, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer Studie vom Dienstag./ajx/zb Datum der Analyse: 15.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

15.08.2017 S&P Global belässt Bilfinger auf 'Sell' - Ziel 34 Euro

Das Analysehaus S&P Global hat die Einstufung für Bilfinger auf "Sell" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Das zweite Quartal sei belastet gewesen von Risikovorsorge für einzelne Altprojekte in den USA, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Dienstag. Er wartet auf eine nennenswerte Stabilisierung der Barmittelzuflüsse aus dem operativen Geschäft des Industriedienstleisters./ag/zb Datum der Analyse: 15.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

15.08.2017 RBC belässt Salzgitter auf 'Sector Perform' - Ziel 39 Euro

Das Analysehaus RBC Capital hat Salzgitter AG auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die jüngste Berichtssaison habe eine Gewinnerholung der europäischen Stahlunternehmen gezeigt, von denen viele die höchste Profitabilität seit 9 Jahren erreicht hätten, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer Branchenstudie vom Dienstag. Dagegen habe Salzgitter im Stahlbereich nur etwa 50 Prozent des Niveaus von 2008 erreicht./gl/ag Datum der Analyse: 15.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

15.08.2017 JPMorgan belässt Talanx auf 'Neutral' - Ziel 35 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Talanx nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Überschuss aus dem zweiten Quartal habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer Studie vom Dienstag. Positiv sei, dass der Versicherer größere Verluste abfedern konnte und den Ausblick auf das Gesamtjahr erhöhte./ajx/zb Datum der Analyse: 15.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.