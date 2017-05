 Börsenbericht MDax: MDax im Seitwärtskurs - Talanx bricht ein

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax notiert derzeit mit 24.895 Punkten im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages unverändert. Insgesamt sind 54 Prozent der Werte im Plus und 46 Prozent der Aktien im Minus. Auf der anderen Seite gewinnen sowohl der SDax mit 0,15 Prozent als auch der TecDax mit 2,34 Prozent. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Covestro mit 31,69 Millionen Euro Umsatz, Gea Group mit 20,88 Millionen Euro und Deutsche Wohnen mit 17,32 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich die Anteilseigner des Leuchtenherstellers Osram Licht mit 1,70 Prozent, des Verlagshauses Axel Springer mit 1,49 Prozent und des Wohnungsunternehmens LEG Immobilien mit 1,06 Prozent Zuwachs. Am meisten unter Druck sind die Aktien des Versicherers Talanx mit 3,39 Prozent, des Stahlproduzenten Salzgitter mit 3,21 Prozent und Covestro mit 2,27 Prozent Rückgang.

Aufwärts geht es heute mit dem Wert von Osram Licht. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Leuchtenherstellers 1,14 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 67,02 Euro und macht damit deutliche 1,7 Prozent gut. Zuletzt wurde Osram Licht mit 68,16 Euro gehandelt. Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Osram von 70 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch auf Rekordniveau bleibe die Aktie des Beleuchtungskonzerns einer seiner Favoriten, schrieb Analyst Peter Reilly in einer Studie vom Freitag. Er hält sogar Kurse über 90 Euro für möglich, wenn sich der Produktmix weiter verbessere und das Wachstum im Geschäftsjahr 2018 mit der neuen LED-Chipfabrik in Kulim noch Fahrt aufnehme. Osrams Wandel vom Industrie- zum wachstumsstarken Hightech-Konzern sei weder in den Markterwartungen noch im Kurs einkalkuliert.

Die Aktie des Medienunternehmens Axel Springer gehört heute mit einer positiven Entwicklung von 1,49 Prozent zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 53,76 Euro kann sich das Papier des Medienunternehmens um klare 80 Cent auf 54,56 Euro verbessern.

Die Aktionäre von LEG Immobilien können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Wohnungsunternehmens den aktuellen Stand von 83,88 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,06 Prozent zulegen. Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für LEG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Bei dem Immobilienkonzern habe sich in Teilen Nordrhein-Westfalens das Mietwachstum auf vergleichbarer Fläche überraschend deutlich beschleunigt, schrieb Analyst Thomas Martin in einer Studie vom Freitag. Zudem ergäben sich Übernahmemöglichkeiten. Damit dürften der Barmittelzufluss und die Dividenden steigen.

Enttäuschung bei den Anlegern von Talanx. Aktuell fällt die Aktie des Versicherungsunternehmens auf den Stand von 33,66 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 3,39 Prozent verschlechtert.

Die Anteilseigner von Salzgitter können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert des Stahlunternehmens deutlich nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 31,86 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 3,21 Prozent verschlechtert.

Bergab um 2,27 Prozent geht es mit dem Kurs von Covestro. Aktuell verliert der Wert, der am vorigen Börsentag mit 66,46 Euro aus dem Handel gegangen ist, 1,51 Euro (2,27 Prozent). Zuletzt wird Covestro mit 64,95 Euro notiert. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Covestro auf "Sell" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Hochlaufen einer neuen MDI-Fabrik in Saudi Arabien dürfte für Preisdruck sorgen, schrieb Analyst Stephen Benson in einer Studie vom Freitag. Das dürfte die Profitabilität des deutschen Kunststoffkonzerns belasten.

12.05.2017 HSBC hebt Ziel für Dürr auf 103 Euro - 'Buy'

Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Dürr nach Zahlen zum ersten Quartal von 94 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Anlagen- und Maschinenbauer habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Freitag. Nun sei das Unternehmen auf einem guten Weg, die Ziele für dieses Jahr zu erreichen. Sein höheres Kursziel begründete Schramm vor allem mit der gestiegenen Branchenbewertung./la/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

12.05.2017 HSBC belässt LEG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für LEG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Bei dem Immobilienkonzern habe sich in Teilen Nordrhein-Westfalens das Mietwachstum auf vergleichbarer Fläche überraschend deutlich beschleunigt, schrieb Analyst Thomas Martin in einer Studie vom Freitag. Zudem ergäben sich Übernahmemöglichkeiten. Damit dürften der Barmittelzufluss und die Dividenden steigen./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

12.05.2017 DZ belässt Deutsche Euroshop auf 'Kaufen' - Fairer Wert 46 Euro

Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Euroshop auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 46 Euro belassen. Das erste Quartal des Betreibers von Einkaufszentren sei im Rahmen seiner Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer Studie vom Freitag. In sein Modell bezog er nun erstmalig die Akquisition eines neuen Objekts im tschechischen Brünn ein. Ein wesentliches Argument für die Aktie bleibe die Dividendenpolitik./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

12.05.2017 Bernstein senkt Symrise auf 'Underperform' - Ziel 57 Euro

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Symrise von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 56 auf 57 Euro angehoben. Selbst die größte Wachstumsstory habe ihren Preis, schrieb Analyst Gunther Zechmann am Freitag mit Blick auf die Aktie des Duftstoff- und Aromenherstellers. Nach einer starken Kursentwicklung sieht er jetzt die Gefahr eines Rückschlags. Sorgen mache er sich außerdem um die Entwicklung der Rohstoffpreise./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

