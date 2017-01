 Börsenbericht MDax: MDax im Seitwärtskurs - Zalando mit deutlichen Kursverlusten

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax liegt derzeit bei 22.642 Punkten und hat sich damit im Vergleich zum Vortag unwesentlich verändert. 64 Prozent der Aktien zeigen zur Stunde eine positive und 36 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,16 Prozent als auch der TecDax mit 0,10 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Zalando mit 20,45 Millionen Euro Umsatz, Evonik Industries mit 12,36 Millionen Euro und Covestro mit 9,55 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Lackiermaschinen-Produzenten Dürr mit 2,53 Prozent, des Automobilzulieferers Leoni mit 1,84 Prozent und Deutsche Pfandbriefbank mit 1,21 Prozent Kursgewinn. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Internetunternehmens Zalando mit 3,14 Prozent, retailer Steinhoff International mit 1,79 Prozent und des Immobilienunternehmens alstria office REIT mit 0,73 Prozent Rückgang.

Tops

Nach oben geht es heute mit dem Wert von Dürr. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Lackiermaschinen-Produzenten 1,92 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 75,93 Euro und macht damit klare 2,53 Prozent gut. Zuletzt wurde Dürr mit 77,85 Euro gehandelt.

Der Anteilschein des Kabelspezialisten Leoni gehört heute mit einem Plus von 1,84 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 37,44 Euro kann sich das Papier des Automobilzulieferers um deutliche 69 Cent auf 38,13 Euro verbessern.

Die Anteilseigner von Deutsche Pfandbriefbank können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein den aktuellen Stand von 9,47 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,21 Prozent zulegen.

Flops

Die Aktie des Internethändlers Zalando gehört mit einer negativen Entwicklung von 3,14 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortag von 36,80 Euro hat sie sich um 1,16 Euro auf 35,65 Euro verschlechtert.

Nach unten geht es heute mit dem Wert von Steinhoff International. Bis zur Stunde verliert der Wert retailer deutliche 9 Cent und notiert mit 1,79 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 4,97 Euro. Zuletzt wird Steinhoff International mit 4,88 Euro gehandelt.

Leichte Enttäuschung ebenfalls bei den Anlegern von alstria office REIT. Bisher fällt die Aktie des Immobilienunternehmens unwesentlich auf den aktuellen Stand von 11,50 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,73 Prozent kaum spürbar verschlechtert.

Analysten-Report

20.01.2017 Bernstein hebt Ziel für Evonik auf 33 Euro - 'Outperform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Evonik von 32 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die gestiegenen Butadien-Preise habe er seine Gewinnprognose (Ebitda) für 2017 um 5 Prozent erhöht, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer Studie vom Freitag. Die Aktie des Spezialchemiekonzerns sei im Vergleich zu den Wettbewerberpapieren ungerechtfertigterweise unterbewertet./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.01.2017 Deutsche Bank belässt Hannover Rück auf 'Hold'

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal der europäischen Rückversicherer dürfte in puncto Naturkatastrophen-Belastungen relativ normal ausgefallen sein, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer Branchenstudie vom Freitag. Positiv sollten sich die gestiegenen Zinsen, die Rally an den Aktienmärkten und der starke US-Dollar ausgewirkt haben./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

19.01.2017 JPMorgan hebt Ziel für Wacker Chemie auf 110 Euro - 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 74 auf 110 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Perspektiven für den europäischen Chemiesektor hätten sich merklich aufgehellt, schrieb Analyst Martin Evans in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Stabilisierende Produktionskapazitäten bei anziehender Nachfrage sollten den Chemikalienpreisen auf die Sprünge helfen. Hinzu kämen vorteilhafte Währungseffekte./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

19.01.2017 JPMorgan hebt Ziel für Evonik auf 28 Euro - 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 26 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Perspektiven für den europäischen Chemiesektor hätten sich merklich aufgehellt, schrieb Analyst Martin Evans in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Stabilisierende Produktionskapazitäten bei anziehender Nachfrage sollten den Chemikalienpreisen auf die Sprünge helfen. Hinzu kämen vorteilhafte Währungseffekte./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

