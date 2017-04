 Börsenbericht MDax: MDax im Seitwärtskurs

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax notiert derzeit bei 23.954 Punkten und hat damit 0,16 Prozent verloren. Insgesamt sind 36 Prozent der Werte im Plus und 64 Prozent der Aktien im Minus. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Gea Group mit 28,08 Millionen Euro Umsatz, Zalando mit 13,42 Millionen Euro und Stada mit 10,04 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien Steinhoff International mit 1,11 Prozent, des Automobilzulieferers Leoni mit 0,89 Prozent und des Rüstungskonzern und Autozulieferers Rheinmetall mit 0,87 Prozent Anstieg. Die größten Verlierer sind die Aktien des Anlagenherstellers Gea Group mit 2,15 Prozent, des Stahlkonzerns Salzgitter mit 1,98 Prozent und Deutsche Pfandbriefbank mit 1,46 Prozent Rückgang.

Tops

Aufwärts geht es heute mit dem Wert von Steinhoff International. Bis zur Stunde gewinnt der Wert 5 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 4,58 Euro und macht damit deutliche 1,11 Prozent gut. Zuletzt wurde Steinhoff International mit 4,63 Euro gehandelt.

Keine große Freude bei den Anlegern von Leoni. Bisher behauptet sich die Aktie des Automobilzulieferers im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Aktuell erreicht die Aktie den Stand von 47,14 Euro und kann sich damit im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages um kaum spürbare 0,89 Prozent verbessern.

Die Aktie des Automobilzulieferers Rheinmetall zeigt mit einem Plus von 0,87 Prozent und einem aktuellen Kurswert von 82,02 Euro ebenfalls eine positive Entwicklung im Vergleich zum Vortag von 81,31 Euro. Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Medienberichten über eine geplante Neuaufstellung der Bundeswehr auf "Hold" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Der Bericht sei ein weiterer Hinweis darauf, dass die deutschen Verteidigungsausgaben erheblich steigen werden, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer Studie vom Donnerstag. Er sehe eine gute Chance, dass der Rüstungskonzern Rheinmetall davon profitieren werde.

Flops

Abwärts geht es heute mit dem Wert von Gea Group. Bis zur Stunde verliert der Wert des Maschinenbauers klare 87 Cent und notiert mit 2,15 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 40,24 Euro. Zuletzt wird Gea Group mit 39,38 Euro gehandelt.

Enttäuschung bei den Anlegern von Salzgitter. Aktuell fällt die Aktie des Stahlkochers auf den Stand von 29,97 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um deutliche 1,98 Prozent verschlechtert. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salzgitter AG vor Zahlen von 44 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der starken Entwicklung des Stahlsektors im Jahr 2016, sei der Jahresstart 2017 von Aufs und Abs geprägt gewesen, schrieb Analyst Eugene King in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Insgesamt dürfte das erste Quartal für europäische Stahlwerte jedoch stark verlaufen sein. Das Kursziel für Salzgitter habe er wegen gestiegener Risiken aufgrund sinkender Materialeinsatzkosten gekappt. Sinkende Rohstoffpreise gehen oft mit sinkenden Stahlpreisen einher.

Die Aktionäre von Deutsche Pfandbriefbank können sich nicht freuen. Bislang gibt die Aktie klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 11,81 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,46 Prozent verschlechtert. Die Commerzbank hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Das Management des Immobilienfinanzierers habe sich zuversichtlich zum US-Geschäft geäußert, schrieb Analyst Michael Dunst in einer Studie vom Donnerstag. Außerdem sei in Aussicht geworden, dass ein Verkauf der deutschen Staatsbeteiligung in diesem Jahr wohl wegen der Bundestagswahl kein Thema sein dürfte.

Analysten-Report

20.04.2017 Jefferies senkt Salzgitter auf 'Hold' und Ziel auf 34 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat Salzgitter AG von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 42 auf 34 Euro gesenkt. Er rechne bei dem Stahlkonzern mit einem enttäuschenden ersten Quartal, schrieb Analyst Seth Rosenfeld in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Angesichts der Erwartung rückläufiger Preise kritisiert der Experte die eher kurzfristig orientierten Absatzverträge von Salzgitter. Rosenfeld präferiert daher nun die Aktien von Voestalpine./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.04.2017 Goldman senkt Ziel für Salzgitter auf 37 Euro - 'Buy'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salzgitter AG vor Zahlen von 44 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der starken Entwicklung des Stahlsektors im Jahr 2016, sei der Jahresstart 2017 von Aufs und Abs geprägt gewesen, schrieb Analyst Eugene King in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Insgesamt dürfte das erste Quartal für europäische Stahlwerte jedoch stark verlaufen sein. Das Kursziel für Salzgitter habe er wegen gestiegener Risiken aufgrund sinkender Materialeinsatzkosten gekappt. Sinkende Rohstoffpreise gehen oft mit sinkenden Stahlpreisen einher./ck/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.04.2017 Baader Bank hebt Ziel für Fielmann auf 80 Euro - 'Buy'

Die Baader Bank hat das Kursziel für Fielmann vor Zahlen von 71 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er rechne bei dem Brillenhändler mit starken Resultaten für das erste Quartal, schrieb Analyst Volker Bosse in einer Studie vom Donnerstag. Profitiert haben dürfte er von niedrigen Vergleichszahlen aus dem Vorjahr und einer guten Kundennachfrage. Der Experte hob daraufhin seine Schätzungen für den Umsatz und den Vorsteuergewinn im Gesamtjahr an./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.04.2017 Baader Bank belässt Krones auf 'Buy' - Ziel 110 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Krones vor Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen dürfte sehr solide in das Jahr 2017 gestartet sein, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Donnerstag. Der bisherige Ausblick auf das Gesamtjahr mache vor diesem Hintergrund einen konservativen Eindruck./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.