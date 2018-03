 Börsenbericht MDax: MDax im Seitwärtskurs

Bislang realisiert der MDax-Index am Dienstag unwesentliche Zuwächse. Am besten performen Axel Springer, Lanxess und K+S.

MDax bewegt sich seitwärts

FrankfurtDer MDax liegt heute bei 25.597 Punkten und hat sich damit im Vergleich zum Vortag unwesentlich verändert. 60 Prozent der Aktien zeigen heute eine positive und 40 Prozent eine negative Entwicklung. Während der TecDax heute ebenfalls mit 0,25 Prozent gewinnt, verliert der SDax 0,15 Prozent. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute ProSiebenSat.1 Media mit 5,71 Millionen Euro Umsatz, INNOGY mit 4,95 Millionen Euro und Lanxess mit 3,48 Millionen Euro.

Am meisten freuen können sich heute die Anteilseigner des Medien- und Internetkonzerns Axel Springer mit 1,64 Prozent, des Chemieunternehmens Lanxess mit 1,00 Prozent und des Chemiekonzerns K+S mit 0,99 Prozent Zuwachs. Am wenigsten freuen können sich die Anleger des Lagertechnik-Herstellers Jungheinrich mit 1,24 Prozent, des Kabelspezialisten Leoni mit 0,99 Prozent und des Leuchtenherstellers Osram Licht mit 0,79 Prozent Rückgang.

Tops

Die Anteilseigner von Axel Springer-Aktien können sich freuen. Derzeit erreicht das Papier des Verlags den Stand von 68,30 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 1,64 Prozent zulegen.

Der Anteilschein des Chemieunternehmens Lanxess gehört bis zur Stunde mit einem Anstieg von 1 Prozent zu den Bestplatzierten des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 63,76 Euro kann sich das Papier des Chemieunternehmens um klare 64 Cent auf 64,40 Euro verbessern.

Nur unmerklich geht es heute mit dem K+S-Kurs bergauf. Bis zur Stunde gewinnt der Wert des Auftausalzproduzenten 23 Cent im Vergleich zum Schlusswert von 23,26 Euro des Vortages und macht damit 0,99 Prozent gut. Zuletzt wird K+S mit 23,49 Euro gehandelt.

Flops

Die Aktie des Lagertechnik-Herstellers Jungheinrich gehört mit einem Rückgang von 1,24 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages von 35,36 Euro hat sie sich um 44 Cent auf 34,92 Euro verschlechtert.

Leichte Enttäuschung ebenfalls bei den Anlegern des Leoni-Papieres. Bislang fällt die Aktie des Kabelspezialisten gering auf den Stand von 54,12 Euro zurück und hat sich damit im Vergleich zum Vortag um 0,99 Prozent kaum spürbar verschlechtert.

Die Anleger des Osram Licht-Papieres haben gleichermaßen keinen großen Grund enttäuscht zu sein. Bislang gibt die Aktie des Lichtspezialisten im Vergleich zu den anderen Werten im Index kaum spürbar nach. Sie erreicht den Stand von 62,74 Euro und hat sich damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs um 0,79 Prozent verschlechtert.

Analysten-Report

20.03.2018 CFRA belässt Fraport auf 'Sell' - Ziel 77 Euro

Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die freien Barmittel dürften in diesem Jahr deutlich zurückgehen und negativ werden wegen Ausbaumaßnahmen, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Flughafenbetreiber werde künftig verstärkt von seinen internationalen Drehkreuzen abhängen, weil die Gebühren auf dem Frankfurter Flughafen in diesem Jahr nicht steigen./bek/la Datum der Analyse: 20.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.03.2018 Berenberg hebt Ziel für TAG Immobilien auf 18 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für TAG Immobilien nach einer Investorenveranstaltung in den USA von 17,30 auf 18,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussagen des Managements dort zu Akquisitionen hätten bei ihm einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngsten Zukäufe belegten den Preisanstieg von Wohnimmobilien in Ostdeutschland. Die Immobiliengesellschaft wolle bei den Kaufpreisen vorsichtig agieren./bek/la Datum der Analyse: 20.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.03.2018 JPMorgan senkt Ziel für Gerresheimer auf 74 Euro - 'Neutral'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen von 76,40 auf 74,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Umsatz des Verpackungsherstellers für die Pharmaindustrie sei 2017 schlechter als erwartet gewesen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar habe er sich im vierten Quartal erholt, der Ausblick bleibe jedoch unsicher. Die Nachfrage auf den Endmärkten würden anfälliger für Schwankungen./bek/la Datum der Analyse: 20.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

20.03.2018 Bernstein hebt Ziel für Symrise auf 60 Euro - 'Market-Perform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen von 58 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Hersteller von Duft- und Aromastoffen habe ein starkes Jahr, aber ein schwaches Schlussquartal hingelegt, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Holzmindener entwickelten sich nach wie vor besser als die Branche. Die Aktien seien mittlerweile jedoch fair bewertet, höhere Rohstoffpreise könnten auf die Konsensschätzung für den Gewinn drücken./bek/la Datum der Analyse: 20.03.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

