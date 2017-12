 Börsenbericht MDax: MDax kam nicht voran

FrankfurtDer MDax lag bei Handelsende bei 26.201 Punkten und hatte sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss unwesentlich verändert. 50 Prozent der Aktien zeigten bei Handelsende eine positive und 50 Prozent eine negative Entwicklung. Auf der anderen Seite gewannen bei Börsenschluss sowohl der SDax mit 0,09 Prozent als auch der TecDax mit 0,19 Prozent. Bisher erzielen im MDax die größten Handelsvolumina Covestro mit 26,72 Millionen Euro Umsatz, Lanxess mit 21,97 Millionen Euro und UNIPER mit 17,87 Millionen Euro.

Die größten Gewinner waren bei Handelsschluss die Aktien des Groß- und Einzelhändlers Ceconomy mit 2,98 Prozent, retailer Steinhoff International mit 1,93 Prozent und UNIPER mit 1,70 Prozent Anstieg. Die größten Verlierer sind die Aktien des Werbe- und Internetunternehmens Ströer Media mit 1,38 Prozent, des Bekleidungsherstellers Hugo Boss mit 1,38 Prozent und des Schmierstoffproduzenten Fuchs Petrolub mit 1,15 Prozent Rückgang.

Tops

Die Anleger von Ceconomy-Aktien konnten sich freuen. Bei Handelsschluss erreichte das Papier des Handelsunternehmens den Stand von 12,61 Euro und konnte damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,98 Prozent zulegen.

Der Anteilschein Steinhoff International gehörte am Ende des Handelstages mit einer Steigerung von 1,93 Prozent zu den Erfolgreichen des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 31 Cent konnte sich das Papier um klare 1 Cent auf 32 Cent verbessern.

Nach oben ging es mit dem UNIPER-Wertpapier. Bei Ende des Parketthandels gewann die Aktie 44 Cent im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 25,57 Euro und machte damit deutliche 1,7 Prozent gut. Zuletzt wurde UNIPER mit 26,00 Euro gehandelt.

Flops

Enttäuschung bei den Anlegern des Ströer Media-Wertpapieres. Bis zum Ende des Parketthandels fiel die Aktie des Werbe- und Internetunternehmens auf den Stand von 61,60 Euro zurück und hatte sich damit im Vergleich zum Vortag um klare 1,38 Prozent verschlechtert.

Die Aktionäre des Hugo Boss-Anteilscheines konnten sich nicht freuen. Bis zum Ende des Parketthandels gab die Aktie des Bekleidungsherstellers deutlich nach. Zuletzt erreichte das Papier den Stand von 70,94 Euro und hatte sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 1,38 Prozent verschlechtert.

Nach unten ging es heute mit dem Fuchs Petrolub-Kurs. Bis zum Börsenschluss verlor der Wert des Motoröl-Spezialisten klare 52 Cent und verzeichnete mit 1,15 Prozent Minus im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 44,77 Euro. Zuletzt wurde Fuchs Petrolub mit 44,25 Euro gehandelt.

Analysten-Report

29.12.2017 JPMorgan belässt Gerresheimer auf 'Overweight' - Ziel 87,70 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit Blick auf die Aussichten für 2018 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 87,70 Euro belassen. Nach einer umfassenden jährlichen Überprüfung von Unternehmen aus dem europäischen Gesundheitsbereich sehe er keinen Anlass, um etwas an den Kurszielen und den bisherigen Empfehlungen zu ändern, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Das defensive Wachstumsprofil des Herstellers von Pharmaverpackungen mache die Bewertung der Gerresheimer-Aktie attraktiv./tih/ck Datum der Analyse: 29.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

28.12.2017 Baader Bank belässt Ceconomy auf 'Buy' - Ziel 13 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Ceconomy nach dem Tod des Media-Saturn-Miteigentümers Erich Kellerhals auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Meldung sei tragisch, dürfte aber eine positive Kursreaktion nach sich ziehen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wahrscheinlichkeit steige, dass bestehende Konflikte eher früher als später gelöst werden: So könnte Ceconomy die die Minderheitsbeteiligung übernehmen./tih/mis Datum der Analyse: 28.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

28.12.2017 Baader Bank senkt Ziel für Metro AG auf 19 Euro - 'Buy'

Die Baader Bank hat das Kursziel für die Aktie der Metro AG von 22 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Dies geht aus einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts hervor./edh/he Datum der Analyse: 28.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

27.12.2017 DZ Bank belässt Hannover Rück auf 'Kaufen'

Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 122 Euro belassen. Angesichts der jüngsten großen Schäden durch Katastrophen dürfte die jahrelange Preiserosion in der Rückversicherung beendet sein, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte rechnet bereits mit der Erneuerungsrunde von Verträgen per Januar 2018 mit steigenden Preisen. Davon dürften die Hannoveraner dank ihrer guten Ausstattung mit Kapital und ihrer Flexibilität profitieren./bek/la Datum der Analyse: 27.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.