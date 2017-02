 Börsenbericht MDax: MDax kann sich gut behaupten - Gea Group mit deutlichen Kursgewinnen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

FrankfurtDer MDax notiert derzeit bei 22.720 Punkten und hat damit 0,66 Prozent gewonnen. 76 Prozent der Aktien zeigen bislang eine positive und 24 Prozent eine negative Entwicklung. Sowohl der SDax mit 0,35 Prozent als auch der TecDax mit 0,38 Prozent verbuchen ebenfalls Gewinne. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Gea Group mit 18,80 Millionen Euro Umsatz, Metro mit 15,34 Millionen Euro und Deutsche Wohnen mit 12,09 Millionen Euro.

Die größten Gewinner sind die Aktien des Maschinenbauers Gea Group mit 3,12 Prozent, des Wohnungsunternehmens LEG Immobilien mit 2,92 Prozent und des Immobilienkonzerns alstria office REIT mit 2,43 Prozent Zuwachs. Am meisten verlieren die Anteilscheine des Stahlkonzerns Salzgitter mit 2,06 Prozent, des Düngemittelherstellers K+S mit 1,26 Prozent und des Baudienstleisters Bilfinger mit 1,22 Prozent Verlust.

Tops

Um 3,12 Prozent nach oben geht es heute mit dem Kurs von Gea Group. Aktuell gewinnt der Wert des Maschinenbauers klare 1,21 Euro im Vergleich zum Vortages-Schlusswert von 38,68 Euro. Zuletzt wird Gea Group mit 39,88 Euro gehandelt. Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Gea Group von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 44 Euro angehoben. Analyst Max Yates begründete die optimistischere Einschätzung der Aktie mit ihrer niedrigen Bewertung, der Aussicht auf weitere Aktienrückkäufe und einer erwarteten Gewinnstabilisierung des Anlagenbauers. Er habe seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2017 und 2018 erhöht, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch.

Die Anleger von LEG Immobilien können sich freuen. Bis zur Stunde erreicht der Anteilschein des Immobilienkonzerns den aktuellen Stand von 77,79 Euro und kann damit im Vergleich zum vorigen Schlusskurs 2,92 Prozent zulegen.

Die Aktie des Immobilienkonzerns alstria office REIT gehört heute mit einem Plus von 2,43 Prozent zu den Performance-Besten des Tages. Im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 11,11 Euro kann sich das Papier um klare 27 Cent auf 11,38 Euro verbessern.

Flops

Die Anleger von Salzgitter können sich nicht freuen. Bislang gibt der Wert des Stahlkochers klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 36,14 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 2,06 Prozent verschlechtert.

Abwärts um 1,26 Prozent geht es mit dem Kurs von K+S. Aktuell verliert der Wert des Auftausalzproduzenten, der am vorigen Börsentag mit 22,94 Euro aus dem Handel gegangen ist, 29 Cent (1,26 Prozent). Zuletzt wird K+S mit 22,65 Euro notiert.

Die Aktie des Baukonzerns Bilfinger gehört mit einem Rückgang von 1,22 Prozent zu den Verlustbringern des Tages. Im Vergleich zum Vortagesschlusskurs von 37,35 Euro hat sie sich um 46 Cent auf 36,89 Euro verschlechtert.

Analysten-Report

08.02.2017 Credit Suisse hebt Gea auf 'Outperform' und Ziel auf 44 Euro

Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Gea Group von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 36 auf 44 Euro angehoben. Analyst Max Yates begründete die optimistischere Einschätzung der Aktie mit ihrer niedrigen Bewertung, der Aussicht auf weitere Aktienrückkäufe und einer erwarteten Gewinnstabilisierung des Anlagenbauers. Er habe seine Ergebnisprognosen (EPS) für 2017 und 2018 erhöht, schrieb er in einer Studie vom Mittwoch./edh/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.02.2017 Berenberg hebt Ziel für Airbus auf 72,50 Euro - 'Buy'

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Airbus von 64,00 auf 72,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz eines operativ schwierigen Jahres 2016 habe sich das Risikoprofil des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns verbessert, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer Studie vom Mittwoch. Zudem hätten sich die mittelfristigen finanziellen Perspektiven aufgehellt./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.02.2017 Goldman belässt Uniper auf 'Buy' - Ziel 16,60 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Uniper auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,60 Euro belassen. Aussagen aus dem deutschen Wirtschafts- und Energieministerium deckten sich mit seiner Auffassung, dass die Versorgungssicherheit im deutschen Stromnetz mit Blick auf die nächste Dekade nicht gewährleistet sei, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Mittwoch. Es sei deshalb unwahrscheinlich, dass Kohlekraftwerke vor dem Jahr 2030 vollständig stillgelegt werden. RWE und Uniper gehörten davon zu den größten Profiteuren./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

08.02.2017 Goldman belässt Hannover Rück auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Hannover Rück nach vorläufigen Resultaten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der in den Jahreszahlen implizierte Nettogewinn für das vierte Quartal habe sowohl seine als auch die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst In-Yong Hwang in einer Studie vom Mittwoch. Weil es an Details zu den Gründen mangele, sehe er aber dennoch nur wenig Potenzial für steigende Marktschätzungen./tih/stw Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Weitere Analysten-Reports finden Sie im Analystencheck.

Dieser Text wurde automatisiert mit Textomatic-Software unter Einbeziehung unveränderter Inhalte des Analystencheck erstellt.