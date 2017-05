 Börsenbericht MDax: MDax kann sich nicht behaupten - alstria office REIT bricht ein

FrankfurtDer MDax notiert derzeit bei 24.989 Punkten und hat damit 0,45 Prozent verloren. Insgesamt sind 12 Prozent der Werte im Plus und 88 Prozent der Aktien im Minus. Sowohl der SDax mit 0,46 Prozent als auch der TecDax mit 0,29 Prozent verbuchen ebenfalls Verluste. Die größten Handelsvolumina im MDax erzielen heute Stada mit 4,82 Millionen Euro Umsatz, Osram Licht mit 3,61 Millionen Euro und Gea Group mit 3,49 Millionen Euro.

Am meisten gewinnen die Anteilscheine des Stahlunternehmens Salzgitter mit 0,85 Prozent, des Kuperproduzenten Aurubis mit 0,54 Prozent und Covestro mit 0,51 Prozent Zuwachs. Am wenigsten freuen können sich die Anleger des Immobilienkonzerns alstria office REIT mit 4,45 Prozent, des Immobilienunternehmens TAG Immobilien mit 3,81 Prozent und des Bau- und Industriedienstleisters Bilfinger mit 1,33 Prozent Rückgang.

Tops

Minimal aufwärts geht es mit dem Kurs der Salzgitter. Aktuell gewinnt der Wert des Stahlunternehmens 29 Cent (0,85 Prozent) im Vergleich zum Schlusswert von 33,65 Euro des Vortages. Zuletzt wird Salzgitter mit 33,93 Euro gehandelt.

Die Aktie des Rohstoffkonzerns Aurubis zeigt mit einem Plus von 0,54 Prozent und einem aktuellen Kurswert von 67,29 Euro gleichfalls eine positive Entwicklung im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages von 66,93 Euro.

Keine große Freude bei den Anlegern von Covestro. Bisher behauptet sich der Anteilschein im Vergleich zu den anderen Werten im Index aber zumindest. Aktuell erreicht die Aktie den Stand von 66,65 Euro und kann sich damit im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss um unbedeutende 0,51 Prozent verbessern. Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Covestro angesichts der Ausweitung der Polycarbonat-Produktion in einem Werk in Shanghai auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Dies werde die ohnehin marktführende Position der Bayer-Kunststofftochter in diesem Wachstumsmarkt weiter stärken, schrieb Analyst Tim Jones in einer Studie vom Mittwoch.

Flops

Die Anleger von alstria office REIT können sich nicht freuen. Bislang gibt der Anteilschein des Immobilienkonzerns klar nach. Derzeit erreicht das Papier den aktuellen Stand von 11,91 Euro und hat sich damit im Vergleich zum letzten Schlusskurs um 4,45 Prozent verschlechtert.

Abwärts um 3,81 Prozent geht es mit dem Kurs von TAG Immobilien. Aktuell verliert der Wert des Vermieters, der am vorigen Börsentag mit 13,78 Euro aus dem Handel gegangen ist, 53 Cent (3,81 Prozent). Zuletzt wird TAG Immobilien mit 13,25 Euro notiert.

Die Aktie des Bau- und Industriedienstleisters Bilfinger gehört mit einem Minus von 1,33 Prozent zu den Verlierern des Tages. Im Vergleich zum gestrigen Handelsschluss von 38,59 Euro hat sie sich um 51 Cent auf 38,07 Euro verschlechtert. Das Analysehaus S&P Global hat Bilfinger nach Zahlen zum ersten Quartal von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 34 Euro gesenkt. Der Verlust sei im ersten Quartal höher ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Mittwoch. Die Geschäftsziele für 2017 habe der Baudienstleister zwar bestätigt, die schwache Auftragslage bedeute aber ein Risiko. Er reduzierte seine Schätzungen für das Gesamtjahr entsprechend.

Analysten-Report

17.05.2017 Goldman hebt Ziel für Dürr auf 63 Euro - 'Sell'

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Dürr von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Eine Verlangsamung im Geschäft mit der Autoindustrie sei bei dem Anlagenbauer vom guten Abschneiden der Tochter Homag überlagert worden, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer Studie vom Mittwoch. Deren gute Aussichten verleiteten ihn zu höheren Schätzungen. Der Konsens unterschätze aber nach wie vor die Risiken im Autobereich./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

17.05.2017 Deutsche Bank belässt Covestro auf 'Buy' - Ziel 83 Euro

Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Covestro angesichts der Ausweitung der Polycarbonat-Produktion in einem Werk in Shanghai auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Dies werde die ohnehin marktführende Position der Bayer-Kunststofftochter in diesem Wachstumsmarkt weiter stärken, schrieb Analyst Tim Jones in einer Studie vom Mittwoch./ag/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

17.05.2017 S&P Global senkt Bilfinger auf 'Sell' - Ziel 34 Euro

Das Analysehaus S&P Global hat Bilfinger nach Zahlen zum ersten Quartal von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 40 auf 34 Euro gesenkt. Der Verlust sei im ersten Quartal höher ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Mittwoch. Die Geschäftsziele für 2017 habe der Baudienstleister zwar bestätigt, die schwache Auftragslage bedeute aber ein Risiko. Er reduzierte seine Schätzungen für das Gesamtjahr entsprechend./ag/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

16.05.2017 Goldman belässt Aurubis auf 'Sell' - Ziel 51 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Aurubis nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Kupferkonzern habe im ersten Geschäftshalbjahr die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Eugene King in einer Studie vom Dienstag. Kritisch äußerte er sich aber zum üblicherweise besonders starken zweiten Quartal, das eine Gefahr für die Jahresziele darstelle./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

